Enermax oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli SpineRex'i Avrupa'da satışa sundu

Enermax oyuncular için hazırladığı full tower formundaki yeni kasa modeli SpineRex'i Avrupa'da lanse etti. Üst seviye sistemlere ev sahipliği yapmak üzere hazırlanan 544 x 213 x 591 mm boyutlarındaki yeni kasa, geniş iç hacmi sayesinde standart boyutlardaki anakartlar ile birlikte E-ATX formundaki daha büyük anakartlarla da kullanılabiliyor.

Hem iç kısmında hem de dış tasarımında siyah renge yer verilen kasanın yapısında 1.0mm kalınlığında SECC çelik yapı kullanılmış. Giriş-Çıkış panelinde dört adet USB 2.0 portu ile birlikte bir adet eSATA ve ses portlarına yer verilen SpieRex, beş adet 5.25-inç sürücü ve modüler HDD kafesi ile 8 adet sabit disk ile eş zamanlı olarak kullanılabiliyor.

Raylı montaj sistemi sayesinde sabit disk ve optik sürücü kurulumunun kolayca gerçekleştirilebildiği kasada, hız aşırtma profesyoellerine yönelik olarak su soğutma sistemlerinin hortumları için gerekli deleiklere de yer veriliyor. Standart olarak üç fanla geelen kasanın ön kısmında 1000 devir/dakika hızında çalışan ve mavi/kırmızı LED'lerle donatılan iki adet 120mm çapında fana ve bir adet 600-900 devir/dakika hızlarında çalışan 250mm çapında fan kullanılıyor.

Enermax'ın yeni kasa modeli SpineRex, Avrupa'da 159.90 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.