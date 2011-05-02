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Enermax oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli SpineRex'i Avrupa'da satışa sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli SpineRex'i Avrupa'da satışa sundu
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Enermax oyuncular için hazırladığı full tower formundaki yeni kasa modeli SpineRex'i Avrupa'da lanse etti. Üst seviye sistemlere ev sahipliği yapmak üzere hazırlanan 544 x 213 x 591 mm boyutlarındaki yeni kasa, geniş iç hacmi sayesinde standart boyutlardaki anakartlar ile birlikte E-ATX formundaki daha büyük anakartlarla da kullanılabiliyor.

Hem iç kısmında hem de dış tasarımında siyah renge yer verilen kasanın yapısında 1.0mm kalınlığında SECC çelik yapı kullanılmış. Giriş-Çıkış panelinde dört adet USB 2.0 portu ile birlikte bir adet eSATA ve ses portlarına yer verilen SpieRex, beş adet 5.25-inç sürücü ve modüler HDD kafesi ile 8 adet sabit disk ile eş zamanlı olarak kullanılabiliyor.

Raylı montaj sistemi sayesinde sabit disk ve optik sürücü kurulumunun kolayca gerçekleştirilebildiği kasada, hız aşırtma profesyoellerine yönelik olarak su soğutma sistemlerinin hortumları için gerekli deleiklere de yer veriliyor. Standart olarak üç fanla geelen kasanın ön kısmında 1000 devir/dakika hızında çalışan ve mavi/kırmızı LED'lerle donatılan iki adet 120mm çapında fana ve bir adet 600-900 devir/dakika hızlarında çalışan 250mm çapında fan kullanılıyor.

Enermax'ın yeni kasa modeli SpineRex, Avrupa'da 159.90 Avro seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Enermax oyuncular için hazırladığı yeni kasa modeli SpineRex'i Avrupa'da satışa sundu
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righteous 8 yıl
Bu kadar ünlü ve her zaman en iyileri yapan bir firmanın kasasında kullandığı
fan lar bana küçük geldi ayrıca USB 3.0 eksiği de var bir arkadaşın yazdığı gibi önde 230 luk bir fan olması daha mantıklı kasaya baktığım zaman yanlış görmüyor isem bana main board için işlemci soğutucuları için arka plaka takılması için boşluk olmadığını görüyorum bu da bir eksiklik. bana göre Eksikleri ve yanlışları olan bir kasa..
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rozek 8 yıl
tipi bence bu zaman için biraz basit olmuş şu hoplite(dark knight kasanın çakması) :) modeli gelsede görsek

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


[image]local://upfiles/543186/66DD8D21CF4B484A98D26CF18BEE8263.jpg[/image]
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ScreamAiMFire 8 yıl
Tasarım süper ama o fiyatı haketmiyor.
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damn2u 8 yıl
Malzeme kalitesini bilemem ama adı ortada fakat tasarım olarak hiç hoş değil, heleki bu devirde anakarta doğru çıkan hdd yuvaları, az kablo saklama kanalları pek hoş olmuyor.
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peters 8 yıl
Gereksiz pahalı.
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0rka 8 yıl
alpa07
pahalı bee

enermax tüm ürünleri pahalı
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alpa07 8 yıl
pahalı bee
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phobia 8 yıl
Önde 2 tane fan yerine bir adet 230 mm fan bence daha sessiz ve verimli olurdu, ya da fanlar 14 cm olabilirdi, ayrıca USB 3.0 desteği de yok
dizayn olarak başarılı ancak eksikleri olan bir kasa bence
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yelkowan 8 yıl

Neredeyse Aerocool XPredator kadar güzel olmuş.
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TheCapedCrusader 8 yıl
Fanların ışıklandırmaları çok hoş.
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