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Enermax yeni kasa modeli Volcanus'u Avrupa'da satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,8b
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Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Enermax yeni kasa modeli Volcanus'u Avrupa'da satışa sunuyor. İlk olarak Amerika'da lanse edilen Volcanus, genel hatları aynı olan ve ışıklandırmalarıyla farklılaşan üç farklı versiyona sahip. 480 x 200 x 443 mm boyutlarında olan ve beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabilen Enermax Volcanus, ön panel tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Giriş-Çıkış bölmesinde USB 2.0, ses ve eSATA konnektörlerine yer verilen yeni kasa modeli, hızlı donanım kurulumları için alet gerektirmeyen pratik bir sisteme sahip. Sabit disk kaynaklı titreşimlerin önüne geçmek için disk hatlarına titreşim önleyici grometlerle kaplı olan kasada soğutma için arka kısımda bir adet 120mm fan, ön kısımda ise Enermax'ın Apollish Vegas serisi 140mm çapındaki Kırmızı, Mavi ya da LED'siz özel kasa fanına yer veriliyor.

Avrupa'da 78.90 Avro seviyesindeki tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla lanse edilen Enermax Volcanus, ön-sipariş listelerine 74.69 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda.


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mistifa 9 yıl
Çirkinnnn...
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ExECaLiBuR 9 yıl
Simitçi kasası gibi olmuş. Böyle bir markadan bu kadar kötü bir tasarım ve böyle bir kasa beklemezdim. Quake bile yapar bu kasayı.


Artık PSU'larının yanında hediye felan verir bunu.
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quzman 9 yıl
75 avro gibi bir fiyata özellikle İngiltere piyasasında inanılmaz kasalar var .
Buna biçilen değer bence çok fazla ...
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Batuist 9 yıl
fiyatı bu markaya göre fena değil..
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DcD-Semih 9 yıl
Enermax ın ürünlerinin kalitesine güvenirim ancak klasik kasa tasarımlarından sıkıldım.
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max975 9 yıl
evet pek fazla değişiklik yok[>:]
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ersinbektas 9 yıl
fiyat performans ürünü
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Yusuf Erturan 9 yıl
Öndeki fan dışında hiç bir espirisi yok bence tasarımı beğenmedim.
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