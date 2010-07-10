Enermax yeni kasa modeli Volcanus'un satışına başladı

Enermax oyuncular için hazırladığı mid-tower formundaki yeni kasa modeli Volcanus'u, Amerika'da satışa sundu. Agresif tasarımlı ön görünümüyle dikkat çeken 480 x 200 x 443 mm boyutlarındaki yeni kasa, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış panelinde USB 2.0 portu, ses ve eSATA konnektörlerine yer verilen Volcanus, alet gerektirmeden sürcü kurulumuna da olanak tanıyor. Sabit disk kafesinde titireşim azaltıcı ayaklara yer verilen kasada soğutma içinse arka kısımda 120mm, ön kısımda ise Mavi ve Kırmızı renkli, 11 farklı LED moduna sahip 140mm fana yer veriliyor.

Oyunuclar için hazırlanan diğer pek çok kasa modelinde olduğu gibi güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Volcanus, 79$ seviyesindeki tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.