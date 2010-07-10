Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kasa ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Enermax yeni kasa modeli Volcanus'un satışına başladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,9b
1
21
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Enermax yeni kasa modeli Volcanus'un satışına başladı
Tam Boyutta Gör

Enermax oyuncular için hazırladığı mid-tower formundaki yeni kasa modeli Volcanus'u, Amerika'da satışa sundu. Agresif tasarımlı ön görünümüyle dikkat çeken 480 x 200 x 443 mm boyutlarındaki yeni kasa, beş adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yapabiliyor. Giriş-Çıkış panelinde USB 2.0 portu, ses ve eSATA konnektörlerine yer verilen Volcanus, alet gerektirmeden sürcü kurulumuna da olanak tanıyor. Sabit disk kafesinde titireşim azaltıcı ayaklara yer verilen kasada soğutma içinse arka kısımda 120mm, ön kısımda ise Mavi ve Kırmızı renkli, 11 farklı LED moduna sahip 140mm fana yer veriliyor.

Oyunuclar için hazırlanan diğer pek çok kasa modelinde olduğu gibi güç kaynağı bölmesinin alt kısma konumlandırıldığı Volcanus, 79$ seviyesindeki tavsiye edilen satış fiyatıyla kullanıma sunuluyor.

Enermax yeni kasa modeli Volcanus'un satışına başladı
Tam Boyutta Gör

Enermax yeni kasa modeli Volcanus'un satışına başladı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Annalyze 9 yıl
yan kapaktaki alev hariç hiç bir şeyini begenmedim....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jexlie 9 yıl
fanı çok iyiymiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Highminded 9 yıl
Üst kısmında şöyle bir 20cm ısı tahliye fanı ya da bu boyda fan takma imkanı olsaydı, penceresi de olsaydı ve öndeki fan da gerçek 14cm (fan plaka uzunluğu olarak, çerçevesi hariç)ise bu alınabilecek bir kasa olurdu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 9 yıl
çok sıradan bir kasa ama sırf göz boyama yapmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 9 yıl
siyah üzerine siyah alev
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
krstarica 9 yıl
Ön paneldeki Vegas tarzı fanlar çok şık durmuş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e j d e r 9 yıl
kasa çelik mi? alüminyum mu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 9 yıl

e j d e r

kasa çelik mi? alüminyum mu ?


bu fiyata alüminyum kasa mı olur arkadaşım...

bu arada kasa keşke biraz daha büyük olsaymış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elegant Man 9 yıl
ön panel hafif haf serisini anımsattı bana.tavanda ve tabanda fan yuvası veya psu havalandıma bölümü olmaması dezavantaj.gerçi bu fiyata fazla birşey de beklememek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 9 yıl
çok basit duruyo hiç beyenmedm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Enermax ya. Gerçekten güzel ve kaliteli ürünler yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
fiyatıda fena değil...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13892 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Kasa, teknik özellik
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS ARES "Dünyanın en hızlı Ekran Kartı(?)" Test Masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim