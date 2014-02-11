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Engelli polis memurları ve askerler için hazırlanan Oculus Rift destekli robot modeli: TeleBot

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Engelli polis memurları ve askerler için hazırlanan Oculus Rift destekli robot modeli: TeleBot
Teknolojinin farklı alanlarda yaşadığı yeni gelişmeler, daha önce kimsenin aklına gelmeyen bazı fikir ve projelerin de önünü açıyor. Bu noktada güzel bir örnek oluşturan TeleBot, Oculus Rift destekli yapısıyla engelli polis memurları ve askerler için faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
75-pounds (Yaklaşık 35kg) ağırlık ve insana yakın boyutuyla Florida Uluslararası Üniversitesi Discovery Lab bünyesinde görev yapan araştırmacılar ve öğrenciler tarafından geliştirilen prototip robot TeleBot, Oculus Rift ve özel harekete duyarlı yelek modülüyle kablosuz olarkak kontrol ediliyor ve bu doğal kontrol süreciyle engelli polis memuru ya da askerlerlerin devriye memuru olarak çalışmasını amaçlıyor. Üzerinde yer alan kamerasıyla anlık olarak görüntü aktarımı yapabilen robot, Amerikan Donanması'ndan Jeremy Robins'in yaptığı 20,000$ bağış ile 2012 yılından bu yana geliştiriliyor.
Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden TeleBot robot modeli hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
(PS) / (PY) 

http://phys.org/news/2014-02-real-life-robocop-video.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pckobat_78 5 yıl en beğenilen
Türkiye'de bunu parçalayıp sanayide satarlar olacak bu :)
Gerçi ülkemizde engelli insanlar polis memuru yada asker olamıyor zaten hatta geçtim engeli ufak yara izlerinden bile giremeyenler var. Onun için ülkemizi es geçen bir ürün...
Türkiye'de bunu parçalayıp sanayide satarlar olacak bu :)Gerçi ülkemizde engelli insanlar polis memuru yada asker olamıyor zaten hatta geçtim engeli ufak ...
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camoka5 5 yıl
Tayyip alır bunlaradan 100 bin tane. Önce normal polislerini milletin üstüne salar. Göz çıkarmak kafa kırmak suretiyle bir saldırıdan en aşağı 100 - 200 insanı sakat bıraksa, daha sonra bu sakat bıraktığı insanlara bu cihazları giydirmek suretiyle polis kadrolarına katar. Destancı polisine yenilerini de ekler. Worl War Z gibi. Yeniçeri devşirmenin değişik bir yolu. Sonra pişkince çıkar bir de biz sakat vatandaşlarımıza iş imkanı yarattık der. Bunlar bunu yapar mı? Yapar.
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CertificatedStaff 5 yıl
İlerde savaşta oturduğumuz yerden robotları kapıştırcaz galiba
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spenx01 5 yıl
Bari engelli arkadaşlara gözümüzü çıkartmasalardı.
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cceviz 5 yıl
teknoloji ile ilgili her alanda Hintli kardeşlerimizin olmasına rağmen Hindistanın bu kadar geri kalması çok ilginç.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
En azından engelli olan kişiler için destek olacak cihazlar alinsa ismi büyük bir o kadar gereksiz Fatih projesinden daha iyi olur.
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alito 5 yıl
Göbeğinde kapı menteşesi vardı nan
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ardarda45 5 yıl
aklıma geldi :))
google.com.tr/...
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Fear of the Dark 5 yıl
Robocop terk
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aspirin_00 5 yıl
ülkemizde onca işsiz varken engellilere düşüneceklerini hiç sanmam 100 engelli varsa 2 tanesni gösteriş için alırlar işe yosa
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stalker(1979) 5 yıl
Bu haberi okuyunca aklıma Bruce willes'ın "Suretler" filmi aklıma geldi. orada da Polisler evinden beri kendi suretleri olan robotları kontrol edebiliyordu. Bir bakıma gerçek dünya interneti gibi. Teknoloji daha nelere gebe Allah bilir:)
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pckobat_78 5 yıl
Türkiye'de bunu parçalayıp sanayide satarlar olacak bu :)
Gerçi ülkemizde engelli insanlar polis memuru yada asker olamıyor zaten hatta geçtim engeli ufak yara izlerinden bile giremeyenler var. Onun için ülkemizi es geçen bir ürün...
2 Yanıt Yanıtla +4
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Bradley Cooper 5 yıl stalker(1979)
stalker(1979)

Bu haberi okuyunca aklıma Bruce willes'ın "Suretler" filmi aklıma geldi. orada da Polisler evinden beri kendi suretleri olan robotları kontrol edebiliyordu. Bir bakıma gerçek dünya interneti gibi. Teknoloji daha nelere gebe Allah bilir:)

yorumunu okumadan önce benim de aklıma geldi. bakalım gelecekte bizi neler bekliyor
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