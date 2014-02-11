Engelli polis memurları ve askerler için hazırlanan Oculus Rift destekli robot modeli: TeleBot

Teknolojinin farklı alanlarda yaşadığı yeni gelişmeler, daha önce kimsenin aklına gelmeyen bazı fikir ve projelerin de önünü açıyor. Bu noktada güzel bir örnek oluşturan TeleBot, Oculus Rift destekli yapısıyla engelli polis memurları ve askerler için faydalı bir yapı ortaya koyuyor.

75-pounds (Yaklaşık 35kg) ağırlık ve insana yakın boyutuyla Florida Uluslararası Üniversitesi Discovery Lab bünyesinde görev yapan araştırmacılar ve öğrenciler tarafından geliştirilen prototip robot TeleBot, Oculus Rift ve özel harekete duyarlı yelek modülüyle kablosuz olarkak kontrol ediliyor ve bu doğal kontrol süreciyle engelli polis memuru ya da askerlerlerin devriye memuru olarak çalışmasını amaçlıyor. Üzerinde yer alan kamerasıyla anlık olarak görüntü aktarımı yapabilen robot, Amerikan Donanması'ndan Jeremy Robins'in yaptığı 20,000$ bağış ile 2012 yılından bu yana geliştiriliyor.

Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden TeleBot robot modeli hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://phys.org/news/2014-02-real-life-robocop-video.html