Entegre projektörlü dijital kamera: Ordro HDV-D350S HD

Arka arkaya çıkan yeni nesil kameralar sayesinde video çekmek son derece kolay ve bir o kadar da eğlenceli olsa bile, çekilen videoların farklı görüntü kaynaklarında izlenmesi zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor. Ordro firması ise kamerayla çekilen görüntülerin izlenme sürecini daha keyifli kıkmak için hazırladığı pico projektörü kamerasını satışa sundu.

Çıkartılabilir pico projektörlü ilk kamera olduğu belirtilen HDV-D350S HD isimli yeni model, kamerayla çekilen görüntüleri, üzerinde yer alan TI üretimi projektör sayesinde 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ve 15 lumen parlaklığında yansıtabiliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, kamerada kullanılan çıkartılabilir projektör, imajlaro 60-inçe kadar görüntülebiliyor.

Ordro tarafından 550 dolar seviyesinden satışa sunulan Amazon'da ise 757 dolar seviyesinden alıcı bekleyen projektörlü kameranın temel bazı özellikleri şu şekilde;