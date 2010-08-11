Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Entegre projektörlü dijital kamera: Ordro HDV-D350S HD

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,7b
1
Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Arka arkaya çıkan yeni nesil kameralar sayesinde video çekmek son derece kolay ve bir o kadar da eğlenceli olsa bile, çekilen videoların farklı görüntü kaynaklarında izlenmesi zaman zaman sıkıntı yaratabiliyor. Ordro firması ise kamerayla çekilen görüntülerin izlenme sürecini daha keyifli kıkmak için hazırladığı pico projektörü kamerasını satışa sundu.

Çıkartılabilir pico projektörlü ilk kamera olduğu belirtilen HDV-D350S HD isimli yeni model, kamerayla çekilen görüntüleri, üzerinde yer alan TI üretimi projektör sayesinde 854 x 480 piksel çözünürlüğünde ve 15 lumen parlaklığında yansıtabiliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre, kamerada kullanılan çıkartılabilir projektör, imajlaro 60-inçe kadar görüntülebiliyor.

Ordro tarafından 550 dolar seviyesinden satışa sunulan Amazon'da ise 757 dolar seviyesinden alıcı bekleyen projektörlü kameranın temel bazı özellikleri şu şekilde;

  • 10-megapiksel çözünürlüğünde sensör.
  • 3-inç büyüklüğünde LCD ekran.
  • 10x optik yakınlaştırma.
  • SD/SDHC bellek kartı desteği.
  • 1440x1080 piksel çözünürlüğünde 60fps H.264 video kaydı

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim