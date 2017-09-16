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Equifax saldırısında İngiltere'deki 400.000 müşteriye ait veriler sızdırıldı

ABD'nin önde gelen kredi kuruluşlarından Equifax, 143 milyon ABD'linin verilerinin sızdırılmasına neden olan siber saldırının İngiltere'deki etkilerini açıkladı.
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Equifax saldırısında İngiltere'deki 400.000 müşteriye ait veriler sızdırıldı
 
ABD'nin en büyük kredi kuruluşlarından biri olan ve dünya genelinde 821 milyondan fazla müşterisi olan Equifax, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla siber saldırıya maruz kaldığını ve saldırı sonucunda 143 milyon Amerikan vatandaşının; adları, adresleri, doğum tarihleri, sosyal güvenlik numaraları ve ehliyet numaraları gibi hassas bilgilerinin hackerlar tarafından ele geçirildiğini duyurmuştu. Saldırıdan Kanada ve İngiltere'deki müşterilerin de zarar görmüş olabileceğini de ekleyen şirket, dün yaptığı açıklamayla saldırının İngiltere'deki bilançosunu açıkladı. İngiltere'deki 400.000 kişiye ait bilgilerin sızdırılmış olabileceğini belirten Equifax yine de kimlik hırsızlığı tehlikesi olmadığını ifade etti.

''Kimlik Hırsızlığı Tehlikesi Yok'' 

Equifax İngiltere temsilciliği tarafından dün yapılan açıklamaya göre saldırganlar, müşterilerin; isimlerini, doğum tarihlerini, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını ele geçirmiş olabilir. Bununla birlikte ABD'dekinin aksine İngiltere'deki müşterilerin mali verileri, şifreleri ve adresleri saldırıdan etkilenmedi. Şirket hackerların elindeki bilgilerin kısıtlı olduğuna dikkat çekerken bu bilgilerle kimlik hırsızlığı riskinin söz konusu olamayacağını da ifade etti. ABD'deki saldırının ardından ise pek çok uzman dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı faaliyetlerinin hız kazanabileceğine dikkat çekmişti.
Saldırının Kanada'daki boyutunu halen araştıran şirket henüz bu konuda net bir açıklama yapmış değil. Kişisel verileri sızdırılan İngiltere'deki müşteriler içinse hatayı telafi etmek adına bir program başlatılmış durumda. Program kapsamında  400 bin tüketiciyle temasa geçmeyi taahhüt eden Equifax, ücretsiz bir kimlik koruma hizmeti de dahil olmak üzere tüketicileri ve onlara ait verileri korumak, tüketicilere tavsiye sunmak ve siber saldırıdan kaynaklanan zararı karşılamak gibi çalışmalara yürütecek. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-09-15/equifax-says-fewer-than-400-000-u-k-consumers-affected-by-hack Yorum Yaz
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