Eski Nokia patronu Windows Phone macerasını başarılı bulmuyor





Bir dönemin en popüler akıllı telefon markası olan Nokia, mali sıkıntıları atlatamayınca kendisini Microsoft'a satış ile noktalanan bir sürecin içerisinde bulmuştu. Bu süreçte Microsoft ile yapılan ortaklık da firmayı kurtarmaya yetmedi.





2006 yılına kadar Nokia'nın ica kurulu başkanı olan ve Stephen Elop'un 2010 yılındaki seçim sürecinde yer alan Jorma Ollila, hem seçim süreci hem de firmanın kötü gidişatı hakkında eleştirilerde bulundu.





Ollila, 2010 yılındaki seçim sürecinde Elop'un iki numaralı aday olduğunu ancak ilk sırada bulunan ve 50'li yaşlarda olan adayın bilinmeyen bazı kişisel nedenlerle çekilmesi sonrasında patronluk görevini devraldığını açıkladı.





Ollila, 2010 yılında göreve başlayan Elop'un o dönem iyi bir satıcı ve yönetici olduğunun sürekli ön plana çıkarıldığını ifade ediyor.





Ollila, Nokia'nın sadece Windows Phone ile yola devam etme kararının başarısızlığa uğradığını belirtiyor. Ona göre Nokia, Windows Phone ile pazarın hakim firmalarına alternatif veya rakip olacak ürünler geliştiremedi.





Ollila bununla birlikte 2011 yılında başka bir işletim sistemi ile yola devam edilseydi gelecekte ne olabilirdi sorusuna ise bir cevap vermenin imkansız olduğunu ifade ediyor.

http://www.phonearena.com/news/Ex-Nokia-chairman-admits-we-were-not-successful-in-using-Microsofts-OS_id48398