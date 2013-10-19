Eski Nokia patronu Windows Phone macerasını başarılı bulmuyor

Haber Editörü
Bir dönemin en popüler akıllı telefon markası olan Nokia, mali sıkıntıları atlatamayınca kendisini Microsoft'a satış ile noktalanan bir sürecin içerisinde bulmuştu. Bu süreçte Microsoft ile yapılan ortaklık da firmayı kurtarmaya yetmedi.
2006 yılına kadar Nokia'nın ica kurulu başkanı olan ve Stephen Elop'un 2010 yılındaki seçim sürecinde yer alan Jorma Ollila, hem seçim süreci hem de firmanın kötü gidişatı hakkında eleştirilerde bulundu.
Ollila, 2010 yılındaki seçim sürecinde Elop'un iki numaralı aday olduğunu ancak ilk sırada bulunan ve 50'li yaşlarda olan adayın bilinmeyen bazı kişisel nedenlerle çekilmesi sonrasında patronluk görevini devraldığını açıkladı.
Ollila, 2010 yılında göreve başlayan Elop'un o dönem iyi bir satıcı ve yönetici olduğunun sürekli ön plana çıkarıldığını ifade ediyor.
Ollila, Nokia'nın sadece Windows Phone ile yola devam etme kararının başarısızlığa uğradığını belirtiyor. Ona göre Nokia, Windows Phone ile pazarın hakim firmalarına alternatif veya rakip olacak ürünler geliştiremedi.
Ollila bununla birlikte 2011 yılında başka bir işletim sistemi ile yola devam edilseydi gelecekte ne olabilirdi sorusuna ise bir cevap vermenin imkansız olduğunu ifade ediyor.
http://www.phonearena.com/news/Ex-Nokia-chairman-admits-we-were-not-successful-in-using-Microsofts-OS_id48398 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
3310'in olduğu zaman, 2100'ı ne kadar kibarmış diye aldığımız günler, 6630'la birlikte kameraya alıştığımız günler, ngage ile oyuna doyamadığımız günler...
Canim kardesim, evet Nokia liderdi akıllı pazarında senin bilmemen yasin ile alakali olabilir (kötü anlamda değil)
2005 yılında 3230 modelini kullanırdım, şu an iosta olmadığı için özellik sayilan bluetooth ile dosya göndermenin âlâsı, özelleştirme dediğiniz temaların kralı vardı..oyun konusu zaten apayri, o dönemin işlemcileri ile 3 boyutlu oyunlar oynardik..o zamanlar mobil internet yoktu veya yaygın degildi bluetooth ile LAN oyunlar oynardık 4 kişiye kadar hemde.. SIS uzantili dosyalar ile ne programlar vardı, alt yazılı divx oynaticilar, .rar, .zip, .tar sıkıştırılmış dosyalari açan programlar..bazılarının şu an yaparken çok eglendigi tv kumanda programları..şarkı sözü oynatan mp3 oynaticilar, dosya yonetici diyorlar ya hep, onların kralları vardı....
Yani bu liste uzar gider böyle, ve bunlarin hepsi 4 çekirdekli işlemciler, 2-3 gb RAMler olmadan yapiliyordu
O şu an yere göğe sığdıramadiginiz Samsung, symbian sistemli telefonlar yapmıştı sırf nokiadan faydalanmak icin (bi modelini kullanmistim symbianli, telefonun about bölümünde Nokia logosu vardı)
O yüzden canim kardeşim, yorum yap ama bilerek yap..
işte her şey bunla birlikte bitti