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Eski Nokia patronu Windows Phone macerasını başarılı bulmuyor

5 yıl
1,4b
1
98
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Eski Nokia patronu Windows Phone macerasını başarılı bulmuyor

Bir dönemin en popüler akıllı telefon markası olan Nokia, mali sıkıntıları atlatamayınca kendisini Microsoft'a satış ile noktalanan bir sürecin içerisinde bulmuştu. Bu süreçte Microsoft ile yapılan ortaklık da firmayı kurtarmaya yetmedi.

2006 yılına kadar Nokia'nın ica kurulu başkanı olan ve Stephen Elop'un 2010 yılındaki seçim sürecinde yer alan Jorma Ollila, hem seçim süreci hem de firmanın kötü gidişatı hakkında eleştirilerde bulundu.

Ollila, 2010 yılındaki seçim sürecinde Elop'un iki numaralı aday olduğunu ancak ilk sırada bulunan ve 50'li yaşlarda olan adayın bilinmeyen bazı kişisel nedenlerle çekilmesi sonrasında patronluk görevini devraldığını açıkladı. 

Ollila, 2010 yılında göreve başlayan Elop'un o dönem iyi bir satıcı ve yönetici olduğunun sürekli ön plana çıkarıldığını ifade ediyor. 

Ollila, Nokia'nın sadece Windows Phone ile yola devam etme kararının başarısızlığa uğradığını belirtiyor. Ona göre Nokia, Windows Phone ile pazarın hakim firmalarına alternatif veya rakip olacak ürünler geliştiremedi. 

Ollila bununla birlikte 2011 yılında başka bir işletim sistemi ile yola devam edilseydi gelecekte ne olabilirdi sorusuna ise bir cevap vermenin imkansız olduğunu ifade ediyor.  

http://www.phonearena.com/news/Ex-Nokia-chairman-admits-we-were-not-successful-in-using-Microsofts-OS_id48398 Yorum Yaz
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bgryngn 5 yıl en beğenilen fukox
fukox
"bir donemin en popüler akıllı telefon markası Olan Nokia...."

Hangi donemmis o merak ettim?

3310'in olduğu zaman, 2100'ı ne kadar kibarmış diye aldığımız günler, 6630'la birlikte kameraya alıştığımız günler, ngage ile oyuna doyamadığımız günler...
fukox"bir donemin en popüler akıllı telefon markası Olan Nokia...."Hangi donemmis o merak ettim?3310'in olduğu za...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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gogo316 5 yıl fukox
fukox


bgryngn


fukox

"bir donemin en popüler akıllı telefon markası Olan Nokia...."

Hangi donemmis o merak ettim?

3310'in olduğu zaman, 2100'ı ne kadar kibarmış diye aldığımız günler, 6630'la birlikte kameraya alıştığımız günler, ngage ile oyuna doyamadığımız günler...

"akıllı telefon"
3310 ne zamandan beri akıllı sayılıyor


Canim kardesim, evet Nokia liderdi akıllı pazarında senin bilmemen yasin ile alakali olabilir (kötü anlamda değil)
2005 yılında 3230 modelini kullanırdım, şu an iosta olmadığı için özellik sayilan bluetooth ile dosya göndermenin âlâsı, özelleştirme dediğiniz temaların kralı vardı..oyun konusu zaten apayri, o dönemin işlemcileri ile 3 boyutlu oyunlar oynardik..o zamanlar mobil internet yoktu veya yaygın degildi bluetooth ile LAN oyunlar oynardık 4 kişiye kadar hemde.. SIS uzantili dosyalar ile ne programlar vardı, alt yazılı divx oynaticilar, .rar, .zip, .tar sıkıştırılmış dosyalari açan programlar..bazılarının şu an yaparken çok eglendigi tv kumanda programları..şarkı sözü oynatan mp3 oynaticilar, dosya yonetici diyorlar ya hep, onların kralları vardı....
Yani bu liste uzar gider böyle, ve bunlarin hepsi 4 çekirdekli işlemciler, 2-3 gb RAMler olmadan yapiliyordu
O şu an yere göğe sığdıramadiginiz Samsung, symbian sistemli telefonlar yapmıştı sırf nokiadan faydalanmak icin (bi modelini kullanmistim symbianli, telefonun about bölümünde Nokia logosu vardı)
O yüzden canim kardeşim, yorum yap ama bilerek yap..
fukoxbgryngnfukox"bir donemin en popüler akıllı telefon markası Ol...
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3 Yanıt Yanıtla +40
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
"50'li yaşlarda olan adayın bilinmeyen bazı kişisel nedenlerle çekilmesi sonrasında patronluk görevini devraldığını açıkladı."
işte her şey bunla birlikte bitti
"50'li yaşlarda olan adayın bilinmeyen bazı kişisel nedenlerle çekilmesi sonrasında patronluk görevini devraldığını açıkladı."işte her şey bunla birlikte b...
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turbocore35 5 yıl
Sistemsel olarak nokia kesinlikle batmaz neden cunku nokia sadece telefon uretmiyor kablo ve kagıtta uretiyor ve cogunuz bunu bilmiyosunuz. Lumialarda meego olsaydı asıl o zaman batardı meego işletim sistemi n9 da berbat mesela wp8 le en iyisi oldu nokia için satıldı ama marka satılmadıkı işletim sistemi ne satılı sonuçta microsoft windows phone 8 in ta kendisi demek yani bu nokiayı çekemiyenleri anlamıyorum yok o eksik yok marketi zayıf abicim begenmiyosan eksik diyosan neden alıyon bide markette oyle aman aman eksik te yok yani 😊
2 Yanıt Yanıtla +2
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Bay H 5 yıl turbocore35
Meego daha piyasaya sürülmeden öldürülen bir işletim sistemi buna rağmen kalkıpta Meego olsaydı Nokia asıl o zaman batardı demenin mantığı nedir?
Meego ya berbat demişsin de o os da ki multitasking uygulama geçişleri senin şuan beğendiğin 520 de yok. Nokia eğer wp8 arenasına girmeyipte Meego yu yaşatıcam ben deseydi şuan wp8 için çabaladığından daha az güçle meego yu adam edebilirdi. Wp8 HALA ADAM OLMADI daha da bekleyecez 8.1 ile adam olmasını.
1 Yanıt Yanıtla
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Nokia Specialist 5 yıl turbocore35
turbocore35
Sistemsel olarak nokia kesinlikle batmaz neden cunku nokia sadece telefon uretmiyor kablo ve kagıtta uretiyor ve cogunuz bunu bilmiyosunuz. Lumialarda meego olsaydı asıl o zaman batardı meego işletim sistemi n9 da berbat mesela wp8 le en iyisi oldu nokia için satıldı ama marka satılmadıkı işletim sistemi ne satılı sonuçta microsoft windows phone 8 in ta kendisi demek yani bu nokiayı çekemiyenleri anlamıyorum yok o eksik yok marketi zayıf abicim begenmiyosan eksik diyosan neden alıyon bide markette oyle aman aman eksik te yok yani 😊

Feykimi açmışlar ya
2 Yanıt Yanıtla
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kadirsu 5 yıl
2002 yılında bende panasonic gd 90 model telefon vardı çok şık bi cihazdı ve ben onunla wap ile internete girerdim.askerden geldim 2004 te nokia 6260 diye bi model vardı kapaklı ve kapağı komple dönen ilk akıllı telefonum oydu ve bayağı bi program ve oyun indirirdim.ondan sonra siemens,sony.samsung,htc.lg derken bayaa bi telefon kullandık.şimdi ise lumia 925 kullanıyorum yani yine dönüş nokiaya ya oldu.microsoft almayaydı iyiydi ama...
1 Yanıt Yanıtla +3
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e-Militarist 5 yıl kadirsu
kadirsu
2002 yılında bende panasonic gd 90 model telefon vardı çok şık bi cihazdı ve ben onunla wap ile internete girerdim.askerden geldim 2004 te nokia 6260 diye bi model vardı kapaklı ve kapağı komple dönen ilk akıllı telefonum oydu ve bayağı bi program ve oyun indirirdim.ondan sonra siemens,sony.samsung,htc.lg derken bayaa bi telefon kullandık.şimdi ise lumia 925 kullanıyorum yani yine dönüş nokiaya ya oldu.microsoft almayaydı iyiydi ama...

Ben de 6260 kullandım 2 yıl falan. Baktım bozulmuyor, yere düşüyor bana mısın demiyor, yeni telefon da almak istiyorum, kendim kırdım en sonunda. Zevkine ayda bir yazılım attırırdım serviste. Çok özledim kendisini.
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia satilmadi akillu telefon birimi satildi ama satin alma işlemi epeyce surecek
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ah ulan nokia çıkaramadın bi android eğer 2010 yada 2011 de girseydin androide şuan bambaşka biyerdeydin bi inat uğruna gittin
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e-Militarist 5 yıl okan_cehapelioglu
Android bir danadır arkadaşlar. Evet yanlış okumadınız. Android bir danadır. 4 ortak samsung, sony, lg ve htc danaya girmiştir zamanında. 5. ortak olarak Nokia'yı da aralarına almak istemişlerdir ama Nokia uyanık, Nokia yılların tecrübesi, eski kulağı kesiklerden... Nokia biliyor ki kendine dananın sakatatlarını (kelle, paça, işkembe) kakalayacak bu diğer 4 ortak. Nokia da ne yapsın? Tek başına koça girdi. Wp koçtur koç. Tuzsuz aşım ağrısız başım demiştir Nokia. Nokia'yı tebrik eder herkese iyi geceler dilerim.

Edit: Pardon yanlışlıkla alıntılamışım morpheus_1905 arkadaşım. Ortaya yazdım. Alınma. Sen iyi bir arkadaşa benziyosun.

Edit 2: Android dana, wp koçsa Meego'da tavuktur tavuk. Bada vardı bir ara, ona da civciv olmak kaldı. Symbian da kurt oluyor bu durumda. Kocadı ama. Maskara oldu şimdilerde!
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bellair 5 yıl
şuan piyasadaki lumialar ngage, 6600, 6630 kadar heyecan yaratsaydı nokia çok farklı yerlerde olabilirdi. o yıllardan sonra her zaman bir şeyler eksik oldu nokia için
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modifci 5 yıl
Ah ula olacakti simdi meego
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kpln04 5 yıl
kymelria
e-Militarist
kymelria ilk cümleyi değiştirin Bir dönemin en popüler akıllı telefon markası olan Nokia, yerine bir donemin kendini akıllı sanan telefon markası Nokia. yazmanız gerekiyor. beter ol Nokia senelerce teknoloji yutturdun o kalas telefonları, radyo koy kamerayı kıs, kamera koy bataryadan kıs.
Sen beter ol. Nokia her batışında bin ahın olsun, dilerim her günün kederle dolsun, attığın adımlar günahın olsun, dilerim Allahtan günahkar yaşa. Benzesin göz yaşın bahar seline, erişme inşallah bir emeline, kar yağsın başına bahar gününde, çizgiler belirsin melek yüzünde, dilerim Allahtan korkarak yaşa.
Memleket Finlandiya mı sanki Nokia babasının sirketi
ağzını topla ben firmaya laf ediyorum sen şahsıma laf ediyorsun

adamın saygısı olmadığı gibi ağzının ayarıda yok
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himmet_dal 5 yıl kpln04
kpln04

kymelria

e-Militarist
kymelria ilk cümleyi değiştirin Bir dönemin en popüler akıllı telefon markası olan Nokia, yerine bir donemin kendini akıllı sanan telefon markası Nokia. yazmanız gerekiyor. beter ol Nokia senelerce teknoloji yutturdun o kalas telefonları, radyo koy kamerayı kıs, kamera koy bataryadan kıs.
Sen beter ol. Nokia her batışında bin ahın olsun, dilerim her günün kederle dolsun, attığın adımlar günahın olsun, dilerim Allahtan günahkar yaşa. Benzesin göz yaşın bahar seline, erişme inşallah bir emeline, kar yağsın başına bahar gününde, çizgiler belirsin melek yüzünde, dilerim Allahtan korkarak yaşa.
Memleket Finlandiya mı sanki Nokia babasının sirketi
ağzını topla ben firmaya laf ediyorum sen şahsıma laf ediyorsun


adamın saygısı olmadığı gibi ağzının ayarıda yok

nokiaya kötü söz söylemeden eleştirin yoksa canınızı yakar militarist hoca
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kpln04 5 yıl
SystemApps
e-Militarist Mağazaya Lumia almak için giren insana Note 3, 5s öneren diğer firmaların burslu elemanları, sizin de gözüm üzerinizde bilesiniz. Herşeyin farkındayım.
gerçekten öyle.koyuyolar oraya 3-5 tane çok bilmiş cahili incelemek istediğim cihaz yerine bana andoridli cihazları gösteriyor.bide soruyor niye istemiyorsun diye? andorid istemiyorum diyorum cevapta veremiyor eziqler...

bozacının şahidi şıracı
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coolsten 5 yıl
Dünün bebeleri Nokia ile ilgili ahkam kesmeye başlamış, Nokia ilk akıllı telefonları ürettiğinde siz daha bezinizle geziyordunuz, bilmemeniz normal. 6600,6630,7610,3230 hatta 3650. Siz bilmezsiniz bunları sizin şekil ayfoooon fayff'ınızın şirketi o donem sadece bilgisayar üretiyordu, birde iPod.
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e-Militarist 5 yıl
Benim ev komşularımın, iş komşularımın, akrabalarımın hepsinde ya symbian var ya Lumia. Metroda, tramvayda, otobüste herkesin elinde Lumia görüyorum. Tv dizilerinde, müzik kliplerinde yeni trend Lumia. Lumia çığ gibi ilerliyor. Ne android ne ios karşı duramaz artık bu çığa. Altında kalmaya mahkumlar.
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lido 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

Benim ev komşularımın, iş komşularımın, akrabalarımın hepsinde ya symbian var ya Lumia. Metroda, tramvayda, otobüste herkesin elinde Lumia görüyorum. Tv dizilerinde, müzik kliplerinde yeni trend Lumia. Lumia çığ gibi ilerliyor. Ne android ne ios karşı duramaz artık bu çığa. Altında kalmaya mahkumlar.

Bir Türk tv dizisinde lumia görüyorsan bilki nokia türkiye o diziye sponsor olmuştur mesela Medcezir adlı diziye samsung türkiye sponsor olmuş bol miktarda rahatsız edici şekilde note 3 reklamı yapıyorlar televizyonda görmeniz trend olduğu anlamına gelmiyor yani...
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