Eski süpernovaya ait kalıntılar Antartika'da bulundu

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Bilim insanları, milyonlarca yıl önce, süpernovaya dönüşen bir yıldızdan yayılan yayılan radyoaktif tozların, Antartika'ya yayıldığını ve bu tozların tonlarca karın altında kaldığını düşünüyor.
Bilim insanlarına göre, bu tozları araştırmak için yapılan kazı çalışmalarının neticesinde insanoğlu, güneş sistemini çevreleyen kozmik çevre hakkında daha ayrıntılı bilgilere sahip olabilecek. Ayrıca bilim insanları, eski kozmik patlamanın oluşum mekanizmasını inceleyerek kozmik tarihi daha iyi anlayabileceklerini düşünüyor.
Elde edilen tozlar laboratuvar ortamında incelendi
Australian National University kurumundan araştırmacı Dominik Koll ile ekibi; ufak uzay tozlarını elde edebilmek için kazı çalışmasından elde edilen karları laboratuvar ortamında buharlaştırdı ve elde edilen toz zerrelerini radyoaktif izotoplar ile karşılaştırdı.
İncelenen tozlardaki radyoaktif izotop miktarının, dünyaya gelen ışınlardan çok daha fazla olduğu tespit edildi. Yani tozların radyoaktivitesinin oldukça yüksek olduğu belirlendi.
Dünya'nın 1.5 ila 3 milyon yıl önce patlayan ve kalıntılarını uzaya saçan bu süpernova yıkıntılarının içerisinde seyahat ettiği düşünülüyor.
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Bilim insanları incelenen tozlar yardımıyla Samanyolu Galaksisi'nin haritalandırılmasını çok daha net bir şekilde yapabilecek gibi görünüyor.
https://futurism.com/the-byte/radioactive-dust-supernova-antarctica Yorum Yaz Paylaş Tweetle