Eski süpernovaya ait kalıntılar Antartika'da bulundu

Bilim insanları, milyonlarca yıl önce, süpernovaya dönüşen bir yıldızdan yayılan yayılan radyoaktif tozların, Antartika'ya yayıldığını ve bu tozların tonlarca karın altında kaldığını düşünüyor.

Elde edilen tozlar laboratuvar ortamında incelendi

Ayrıca Bkz.

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https://futurism.com/the-byte/radioactive-dust-supernova-antarctica

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Bilim insanlarına göre, bu tozları araştırmak için yapılan kazı çalışmalarının neticesinde insanoğlu,sahip olabilecek. Ayrıca bilim insanları,kurumundan araştırmacıile ekibi; ufak uzay tozlarını elde edebilmek için kazı çalışmasından elde edilenortamında buharlaştırdı ve elde edilenile karşılaştırdı.İncelenen tozlardaki. Yani tozlarınolduğu belirlendi.Bilim insanları incelenen tozlar yardımıyla'nin haritalandırılmasını çok daha net bir şekilde yapabilecek gibi görünüyor.