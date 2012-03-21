Eventbrite At The Door kart okuyucu, iPad modelini bilet terminaline dönüştürüyor

Daha önce Square ve PayPal gibi firmaların satıcı tarafına yönelik çıkardığı çözümlerde rastladığımız kart okuyucu modeli, bu kez Eventbrite firması ile bilet terminalina dönüşüyor.





At The Door adı verilen kart okuyucu aynı adlı iOS uygulaması ile kolayca ve güvenli bir şekilde kredi kartı üzerinden, belirlenmiş herhangi bir etkinlik için bilet kesebiliyor.





Organizatörler bu modülü 10$'a satın aldıktan sonra Eventbrite hesaplarına bu para geri ödeniyor. Sistem Meatopia, BBQ festivali, IFPDA fuarı gibi pek çok etkinlikte başarıyla denendi ve haftaya özel bir baloda da mobil biletleme istasyonu olarak görev yapacak.





At The Door bunun yanında kablosuz olarak yakındaki uyumlu bir yazıcıdan bilet ve fatura bilgilerini bastırabiliyor. Platform üzerinde yapıla satışları anlık olarak takip etmek ve istatistiğini tutmak mümkün. Şimdiye kadar platform üzerinden 53 milyon adet bilet satışı yapılmış.





Sistem bir saatte 400'den fazla para aktarımı yapabiliyor. Kendi içindeki şifreleme sistemi yüksek güvenlik sağlıyor. 30 pinli konnektörden cihaza bağlanan sistem, Star TSP143 kablosuz yazıcıyla da uyumlu çalışıyor. Modül hali hazırda firma internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda.