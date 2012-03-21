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Eventbrite At The Door kart okuyucu, iPad modelini bilet terminaline dönüştürüyor

7 yıl
2,3b
1
11
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha önce Square ve PayPal gibi firmaların satıcı tarafına yönelik çıkardığı çözümlerde rastladığımız kart okuyucu modeli, bu kez Eventbrite firması ile bilet terminalina dönüşüyor.

At The Door adı verilen kart okuyucu aynı adlı iOS uygulaması ile kolayca ve güvenli bir şekilde kredi kartı üzerinden, belirlenmiş herhangi bir etkinlik için bilet kesebiliyor.

Organizatörler bu modülü 10$'a satın aldıktan sonra Eventbrite hesaplarına bu para geri ödeniyor. Sistem Meatopia, BBQ festivali, IFPDA fuarı gibi pek çok etkinlikte başarıyla denendi ve haftaya özel bir baloda da mobil biletleme istasyonu olarak görev yapacak.

At The Door bunun yanında kablosuz olarak yakındaki uyumlu bir yazıcıdan bilet ve fatura bilgilerini bastırabiliyor. Platform üzerinde yapıla satışları anlık olarak takip etmek ve istatistiğini tutmak mümkün. Şimdiye kadar platform üzerinden 53 milyon adet bilet satışı yapılmış.

Sistem bir saatte 400'den fazla para aktarımı yapabiliyor. Kendi içindeki şifreleme sistemi yüksek güvenlik sağlıyor. 30 pinli konnektörden cihaza bağlanan sistem, Star TSP143 kablosuz yazıcıyla da uyumlu çalışıyor. Modül hali hazırda firma internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda.

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E_Aydin35 7 yıl
Sadece iPad tabletlerde oluyo şuan demi? Ama bu kadar olması bile yüksek başarı sağlamış..
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Recharged 7 yıl
Bu tür şeyler zaten fazlasıyla kullanılan iPad'in çok çok daha fazla kullanılmasına vesile olacaktır.
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JohnLord 7 yıl
Kalin olcak diye usb yok
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createemir 7 yıl
Bu iş NFC olsaydı yine yapılırdı ama bu kadar güvenli olmazdı..
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Lordinarius 7 yıl
bunu yapabiliyorsunuz ama bi usb belleği okuyamıyor bu aptal cihaz
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Lyrazed 7 yıl Lordinarius
med_cezir197

bunu yapabiliyorsunuz ama bi usb belleği okuyamıyor bu aptal cihaz

Apple usb bellek desteğini sağlayabilir. Fakat cihazı bu kadar kapalı kutu olarak çıkarmalarının sebebi ios yazılımını bir nevi korumak. Bugüne kadarda bunu başardılar, kullanışlı veya değil dünyanın en stabil mobil işletim sistemi hala apple ın ios udur.
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söny 7 yıl
bazı uygulamaları gerçekten cok cok güzel ama bazıları o kadar gereksiz geliyorki bana
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