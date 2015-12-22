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Evernote Scannable Döküman Tarama Uygulaması "En hızlı döküman tarama"

3 yıl
30,6b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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Evernote firmasının kendi uygulamasından ayrı olarak çıkardığı Scannable, iOS ortamında yer alan en başarılı döküman tarayıcı uygulamalarından bir tanesi. Bu videomuzda Scannable'ı inceliyoruz.
 
Herkese merhabalar ben Berkan Sezer. Bir uygulama videosu ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Evernote firmasının geliştirmiş olduğu Scannable uygulamasını inceleyeceğiz. Doküman tarama uygulamalarına son dönemde çıkan örneklerden biri olan Scannable’ın neler yapabildiği videomuzda.

Muhtemelen her birimizin, bir kereliğine olsa bile,  bir dokümanı hızlı bir şekilde tarayıp acil olarak göndermesi gerekmiştir. Kurumsal firmalar için image Formula DR-C120 gibi ürünlerden tutun P-215 gibi mobil tarayacılara kadar birçok çözüm, bu ihtiyaçlarımızı gidermek için şu an piyasada mevcut. Ayrıca telefonlarımızın kameralarını kullanan CamScanner gibi birçok başarılı uygulamada, anlık çözümler üretmek için mobil marketlerden temin edilebiliyor.  İşte bugün tanıtacağımız Scannable, tarayıcı uygulamalarına son dönemde eklenen en başarılı uygulamalardan biri. 
Evernote Scannable Döküman Tarama Uygulaması
 
Evernote firmasının çok özellikli not alma programı olan Evernote uygulamasına bir alternatif olarak yine aynı firma tarafından çıkarılmış olan bu uygulamayı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği hızı. Uygulama o kadar hızlı algılama yeteneğine sahip ki, mobil bir tarayıcı olan ve piyasada 650TL civarlarında bir rakama bulunabilen P-215 ile neredeyse aynı sürelerde tarama yapabiliyor. Ortalama ayarlarda P-215 5 sayfalık bir dokümanı 18 saniyede tarayabilirken, Scannable programı için bu süre 13 saniye oldu. Tabi ki daha düşük DPI taraması ile P-215’in tarama süresi kısalacaktır ancak yine de cep telefonundan yapılan bir tarama için Scannable uygulaması gerçekten çok hızlı olduğunu gösterdi. Tabi doğru açı, ışık ve tarama yapılan yüzey bu sürenin belirlenmesinde önemli.
Evernote Scannable Döküman Tarama Uygulaması
 
Uygulama ilk açıldığında dikkatimizi çeken kısım sadelik. Öyle fazla karmaşık ayarları yok. Taramak istediğiniz dokümanı kendisi otomatik olarak algılıyor. Telefonu dokümanın üzerine tutmanızla beraber uygulama çok hızlı bir şekilde dokümanı tarayabiliyor. Uygulamanın hızlı olmasının yanında en güzel tarafı, dokümanın köşelerini otomatik bir şekilde algılayabilmesi. İsterseniz manuel tarama altında köşeleri sizde belirleyebiliyorsunuz ancak bu tarama süresini oldukça uzatıyor. Uygulama ayrıca kartvizitler ide tarayabiliyor ve bilgileri OCR teknolojisi ile rehber olarak size sunabiliyor. Ancak bu özelliğin Türkçe içerikli kartvizitlerde çok da performanslı çalışmadığını daha önceki kartvizit tarayıcı uygulamalarını test ettiğimiz videomuzda görmüştük. 
Uygulama taranan içeriğin fotoğraf, belge veya kartvizit olduğunu otomatik olarak algılayabiliyor demiştik. Tarama işleminden sonra eğer köşe algılamasını beğenmediyseniz ayrıca uygulama üzerinden kırpma, döndürme veya tarama gibi bazı ufak değişiklikleri yapabilirsiniz. Paylaş seçeneği ise bir dizi paylaşım seçeneğini beraberinde getiriyor. Bu kısımdan taranan dokümanı E-posta atabilir, kısa mesaj ile gönderebilir, cihazın galerisine kaydedebilir veya iCloud Drive üzerine yükleyebilirsiniz. Dışa aktar ile iOS paylaşım özelliğini destekleyen uygulamalarla da paylaşabilirsiniz. Evernote seçeneği ise ilgili dokümanı Evernote üzerinde yer alan hesabınıza aktarmanızı sağlar. Uygulama birden çok dokümanı PDF olarak gönderme yeteneğine de sahip.
Uygulamadaki dokümanları çeşitli yöntemlerle paylaşabileceğiniz gibi Evernote üzerine yüklediğiniz belgelere de ayrıca, Evernote ’un Windows’da dahil olmak üzere birçok platformda yer alan uygulamalarından anında erişebilirsiniz.  Örneğin kartvizitleriniz için Evernote üzerinde bir klasör açıp tüm kartvizitlerinizi buraya yerleştirebilirsiniz.  Evernote uygulamasının içerisinde doküman taramaya yönelik bir özellik var ancak hız açısından Scannable kadar başarılı çalışmıyor. Scannable ayrıca bir toplantı içerisinde iken taradığınız evrakları aynı toplantıda bulunan diğer bireylere de kolay bir şekilde gönderme imkânı sunuyor. Bir Linkedin hesabınız var ise ve ayarlardan bu hesaba giriş yaptıysanız, Scannable ayrıca taradığınız kartvizitin Linkedin bağlantısını da bulabilme yeteneğine sahip.  Ancak bunun için Linkedin Premium hesabına sahip olmanız gerek bunu da hemen belirteyim. 



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Hatsune Miku 3 yıl
başlık: Evernote Scannable Döküman Tarama Uygulaması "En hızlı döküman tarama"

video: İphone nunuzun pil ömrünü arttırma

Bir kerede kontrol ederek açın haberi

Edit:Düzeltmişler
başlık: Evernote Scannable Döküman Tarama Uygulaması "En hızlı döküman tarama"video: İphone nunuzun pil ömrünü arttırmaBir kerede kontrol...
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caneycaney 3 yıl en beğenilen
15 fps ile mi çekilde video?
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nefendim 3 yıl seyru
seyru
Androidede gelir inş.

Sen iOS'a gelsen
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hikmet548 3 yıl
Video fps neden bu kadar iğrenç ?
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tadalar 3 yıl
esmerbuyucu
Ben Office Lens kullanıyorum. Farkları nedir?

bana göre camsscanera göre office lens çok daha başarılı ama bunu denemek gerekiyor deneyen kişiler varsa yorum yazarlarsa iyi olur
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tadalar 3 yıl
ben wp de camscaner da kullanıyorum ama bana göre office lens daha başarılı, office lenste tek sıkıntı max 10 sayfa alınabiliyor fazla için eski çektiklerinizi silmeniz gerekiyor ama çok güzel beyaz tahta, fotoğraf, kartvizit, belge modları var ve çok işe yarıyor ayrıca çok güzel bir özelliği daha var kitap yazısını direk olarak word'e düzenleme şeklinde aktarma özelliği var ama sadece kitap yazısında birebir çalışıyor denenmiştir el yazısınıda denedim onda malesef çalışmıyor, bence bu son söylediğim özellikte çok önemli acaba bu uygulamada da bu özellik var gibi kartvizit tarama falan var ama bir kitabı çekip wordde düzenelmeye izin veriyor mu acaba bunu çok merak ettim
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Glitz 3 yıl
Güzel ve yararlı inceleme olmuş teşekkürler.
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aspirin_00 3 yıl
kaç mgpxel olarak çekiyor fotoğrafları bilen var mı ?
mgpixel ayarı yapılabiliyor mu ?
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seyru 3 yıl
Androidede gelir inş.
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nefendim 3 yıl seyru
seyru
Androidede gelir inş.

Sen iOS'a gelsen
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arel.gr 3 yıl
neyin ne oldugunu guzel aciklamis.
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GrıezmaNN 3 yıl
Teşekkürler.
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esmerbuyucu 3 yıl
Ben Office Lens kullanıyorum. Farkları nedir?
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caneycaney 3 yıl en beğenilen
15 fps ile mi çekilde video?
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