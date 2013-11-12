FTL: Faster Than Light, iPad için de geliyor

Masaüstü platformlar için indirilebilir içerik olarak sunulan uzay gemisi simülasyonu FTL: Faster Than Light, yıl içerisinde alacağı "FTL: Advanced Edition" adlı genişleme paketiyle yeni içeriklere kavuşacak.





Ücretsiz olarak dağıtılacak olan bu paketle birlikte oyuna yeni silahlar, yeni drone sınıfları ve yeni ekipmanlar eklenecek. Paketin önümüzdeki yıl içerisinde PC oyuncularıyla buluşacağı söyleniyor.





Mobil oyuncuları ilgilendiren asıl haberimiz ise, FTL: Adcanced Edition genişleme paketinin yayınlamasıyla birlikte oyunun iPad için de yayınlanacak olması. Masaüstü platformlardaki FTL: Faster Than Light deneyimini tabletlere taşıyacak olan iPad sürümü, oyunun aslı ve genişleme paketini içerecek. FTL: Faster Than Light'ın video incelemesine buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ftlgame.com/