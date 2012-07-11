FUJIFILM Corporation resmi olarak Türkiye pazarına girdi

Dijital kamera, fotoğraf baskı, medikal görüntüleme, dijital baskı sistemleri gibi alanlarda dünya çapında başarılı satışlar yapan FUJIFILM, resmi olarak Türkiye'de faaliyete başladığını duyurdu.





FUJIFILM Corporation, Türkiye'de dijital kamera, fotoğraf baskı ürünleri, medikal ve grafik sistemleri dağıtımcısı olan Filmat Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm hisselerini satın alarak ülkemiz pazarına girmiş oldu.





FUJIFILM Dış Ticaret A.Ş. Türkiye Başkanı Jun HIGUCHI, Kurumsal Planlama Genel Müdürü Shinichiro Takeuchi ile Grafik ve Medikal Sistemler Genel Müdürü Cengiz Metin'in katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında resmi olarak faaliyet duyurusu yapılırken, 3 yıl içerisinde yüzde 100 büyüme, 2014 yılında ise yüzde 5 net kârla 100 milyon Avro'luk satış elde edilmesinin planlandığı aktarıldı.





FUJIFILM Türkiye Başkanı Jun HIGUCHI, "Türkiye, yüksek ekonomik büyüme oranlarına ulaşma potansiyeline sahip bir pazar olarak öne çıkıyor ve yıllık olarak yüzde 8'in üzerinde bir ekonomik büyüme kaydediyor. FUJIFILM'in Global strateji olarak belirlediği; dijital kamera, fotoğraf baskı ürünleri, medikal ve grafik sistemlerinde hızlı bir büyümeyi gerçekleştirmek Türkiye'deki en önemli hedeflerimizden biri. FUJIFILM olarak artık Türk iş ortaklarımıza ve tüketicisine çok daha yakın olarak, onları destekleyeceğiz. " şeklinde konuştu.

Kurumsal Planlama Genel Müdürü Shinichiro Takeuchi de, FUJIFILM'ın 2011 mali yılında global cirosunun yaklaşık 22 Milyar Avro olduğunu belirterek, "FUJIFILM olarak Türkiye pazarını iş alanlarını ve ürünlerini geliştirmek anlamında büyük bir potansiyel olarak görüyoruz" dedi. Takeuchi, yeni ürünlerle Türkiye pazarında fark yaratmayı planladıklarını söyledi.

Grafik ve Medikal Sistemler Genel Müdürü Cengiz Metin ise; "FUJIFILM'in, medikal çözümlerdeki dijitalleşme sayesinde geliştirdiği ürünlerle, Türkiye'deki hastaların hizmet kalitesini arttırmak yönünde farklılık yaratacağına inanıyoruz." dedi.