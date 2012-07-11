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FUJIFILM Corporation resmi olarak Türkiye pazarına girdi

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dijital kamera, fotoğraf baskı, medikal görüntüleme, dijital baskı sistemleri gibi alanlarda dünya çapında başarılı satışlar yapan FUJIFILM, resmi olarak Türkiye'de faaliyete başladığını duyurdu.

FUJIFILM Corporation, Türkiye'de dijital kamera, fotoğraf baskı ürünleri, medikal ve grafik sistemleri dağıtımcısı olan Filmat Dış Ticaret A.Ş.'nin tüm hisselerini satın alarak ülkemiz pazarına girmiş oldu.

FUJIFILM Dış Ticaret A.Ş. Türkiye Başkanı Jun HIGUCHI, Kurumsal Planlama Genel Müdürü Shinichiro Takeuchi ile Grafik ve Medikal Sistemler Genel Müdürü Cengiz Metin'in katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında resmi olarak faaliyet duyurusu yapılırken, 3 yıl içerisinde yüzde 100 büyüme, 2014 yılında ise yüzde 5 net kârla 100 milyon Avro'luk satış elde edilmesinin planlandığı aktarıldı.

FUJIFILM Türkiye Başkanı Jun HIGUCHI, "Türkiye, yüksek ekonomik büyüme oranlarına ulaşma potansiyeline sahip bir pazar olarak öne çıkıyor ve yıllık olarak yüzde 8'in üzerinde bir ekonomik büyüme kaydediyor. FUJIFILM'in Global strateji olarak belirlediği; dijital kamera, fotoğraf baskı ürünleri,  medikal ve grafik sistemlerinde hızlı bir büyümeyi gerçekleştirmek Türkiye'deki en önemli hedeflerimizden biri. FUJIFILM olarak artık Türk iş ortaklarımıza ve tüketicisine çok daha yakın olarak, onları destekleyeceğiz. " şeklinde konuştu.
Kurumsal Planlama Genel Müdürü Shinichiro Takeuchi de, FUJIFILM'ın 2011 mali yılında global cirosunun yaklaşık 22 Milyar Avro olduğunu belirterek, "FUJIFILM olarak Türkiye pazarını iş alanlarını ve ürünlerini geliştirmek anlamında büyük bir potansiyel olarak görüyoruz" dedi. Takeuchi, yeni ürünlerle Türkiye pazarında fark yaratmayı planladıklarını söyledi.
Grafik ve Medikal Sistemler Genel Müdürü Cengiz Metin ise; "FUJIFILM'in, medikal çözümlerdeki dijitalleşme sayesinde geliştirdiği ürünlerle, Türkiye'deki hastaların hizmet kalitesini arttırmak yönünde farklılık yaratacağına inanıyoruz." dedi.

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nurettinaz 6 yıl
Daha bircok firmanin ulkemize resmi olarak gelmesini bekliyoruz ulkemizdeki teknoloji acligini farekedememek bence buyuk bir ayiptir amazon gelsin bak o zaman adamlar en az %1 buyur sadece bizim sayemizde
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Bothrops 6 yıl
fujifilmin gelmesi iyi oldu samsung gibi cinkolari belki pazardan dusurur
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jovanovic 6 yıl Bothrops
lakiros

fujifilmin gelmesi iyi oldu samsung gibi cinkolari belki pazardan dusurur

Görelim...

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Farwynd 6 yıl
Garanti S serisi DSLR-Like'lardan dolayı girmişlerdir. Peynir ekmek gibi sattı o seri, tam bir fiyat performans canavarı.
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tarkowskitat 6 yıl
En kıl olduğum konu algılayıcı boyutu,kompakları geçtimde likelarda mercimek algılayıcı kullanıyorlar ya sinir oluyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Stanislas Xavier 6 yıl
netün
dslr makinları dışarda bırakırsak konpakt ve like dediğimiz makinlara kullanılan ufak sensör yüzünden daha bilinçli müşterilerin talebini karşılamış değiller. canon şuan G1 X modeliyle sensörü büyüterek yaptı. fuji X100 birazdaha kasayı ufaltarak ve 3x felan zoom kaliteli lens koysa konpakt olacağını kanıtlar ama nerde? fiyatlar geri çekilmesi lazım. ve APS-C (23.6 x 15.8 mm) artık konpakt ve likelerde standart olması gerekiyor ozaman zaten yok noise.keskinlik,detay tartışması azalacak.objektifle uğraşamam diyenlerin ihtiyaçları kaliteli foto çeken konpakt ve likelerle karşılancak ama yapmazlar. like makinanın sony r1 den sonra niye devamını getirmediler.?

En kıl olduğum konu algılayıcı boyutu,kompakları geçtimde likelarda mercimek algılayıcı kullanıyorlar ya sinir oluyorum.hadi bu segment çok profesyonel değil Nikona ne demeli j1 ve n1 de çok küçük algılayıcı var,en azından Mft yapın ya şunları.Bir gün full frame olacaklar ama ne zaman ?Leica var ama o paraya neler alırsın...
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MustafaNr 6 yıl
Adamlar Basına Ürün Yollamıyorlar İnceleme İçin Nası İş Bu Ama Garanti Açısından İyidir
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lordrdley 6 yıl
ozeba
keske gelmeseler dedim icimden. simdi daha cok reklam yaparlar daha cok kisiye 1500 tlden hs20, 2700liradan da xs1 sokarlar. pardon satarlar.

eskiden aracı şirketler getirdiği için fiyat tabii türkiye' de ki aracı şirketlere çatmalı :)
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netün 6 yıl
dslr makinları dışarda bırakırsak konpakt ve like dediğimiz makinlara kullanılan ufak sensör yüzünden daha bilinçli
müşterilerin talebini karşılamış değiller. canon şuan G1 X modeliyle sensörü büyüterek yaptı. fuji X100 birazdaha kasayı ufaltarak ve 3x felan zoom kaliteli lens koysa konpakt olacağını kanıtlar ama nerde? fiyatlar geri çekilmesi lazım. ve APS-C (23.6 x 15.8 mm)
artık konpakt ve likelerde standart olması gerekiyor ozaman zaten yok noise.keskinlik,detay tartışması azalacak.objektifle uğraşamam diyenlerin ihtiyaçları kaliteli foto çeken konpakt ve likelerle karşılancak ama yapmazlar. like makinanın sony r1 den sonra niye devamını getirmediler.?
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lordrdley 6 yıl
şimdi bazı arkadaşlarım aaa sömürülücez tepkisi verebilir. bence böyle büyük şirketlerin pazara girmesi rekabet getirir. ve bence girmeleride olumlu. TürkTelekom' un ortağı (dolaylı yoldan sahibi) öger biliyorsunuz ki çokta profesyonel bir şirket değil ama bir fujifilm gibi şirketin değerlerinin olduğunu düşünmekteyim. daha çok böyle profesyonel şirketlerin pazarımıza girmesi dileği ile :)
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ozeba 6 yıl
keske gelmeseler dedim icimden. simdi daha cok reklam yaparlar daha cok kisiye 1500 tlden hs20, 2700liradan da xs1 sokarlar. pardon satarlar.
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mephistopheless 6 yıl ozeba
ozeba

keske gelmeseler dedim icimden. simdi daha cok reklam yaparlar daha cok kisiye 1500 tlden hs20, 2700liradan da xs1 sokarlar. pardon satarlar.

iyi olur,
"3000liram var ne alsam" cılardan kurtuluruz.
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Ed - 6 yıl
HS20'nin başarısı bu.
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