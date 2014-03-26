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Facebook, 1 milyar aktif mobil kullanıcı sayısını aştı

5 yıl
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30
Web Siteleri
Shady
Haber Editörü
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Facebook, 1 milyar aktif mobil kullanıcı sayısını aştı

İnternetin en büyük sosyal ağı olan Facebook, kendine ait aktif kullanıcı sayısı rekorunu geliştirmeyi başardı.

Paydaşlarla yapılan geleneksel toplantıda konuşan kurucu ve CEO Mark Zuckerberg'in paylaştığı son verilere göre sosyal ağı aktif mobil ziyaretçi sayısı 1 milyarı geçti. Böylelikle, bir önceki çeyrek sonunda 945 milyon olan aktif mobil kullanıcı sayısının, 1 milyarlık kilometre taşını geçmesi aylar içerisinde gerçekleşmiş oldu.

Diğer taraftan Facebook'un sahibi olduğu Instagram'dan yapılan açıklamaya göre ise servisin kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı. Yaklaşık 50 milyon kişinin sadece geçen 6 aylık süreçte kayıt olduğunu belirten Instagram, servisin faaliyete geçtiği günden (6 Ekim 2010 iOS uygulaması olarak) bu yana 20 milyar fotoğrafın paylaşıldığını açıkladı.


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Vatov 5 yıl en beğenilen kubrasafak
kubrasafak

Twitter açılsın aktif kişi sayısında düşüş yaşayacaktır.

Görende tüm dünyada Twitter kapandı sanacak. Hiç bir düşüş yaşamaz.
kubrasafakTwitter açılsın aktif kişi sayısında düşüş yaşayacaktır.Görende tüm dünyada Twitter kapandı sanacak. Hiç bir ...
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SİYAH SANCAK 5 yıl
Zamanında 200 arkadaşım var diye hava atardık, sene Facebook'un ilk açıldığı zamanlar
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RevivaL 5 yıl
Çakma hesapları da katarsak 10'da 1'i bizim ülkemizde olabilir mi acaba
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CertificatedStaff 5 yıl
vay be
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Redlife35 5 yıl
Kapanacak son gunleri
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arifakinti 5 yıl Redlife35
Redlife35
Kapanacak son gunleri


Aynen
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carter 5 yıl
Adamlar aldı başını gitti.
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aziz77 5 yıl
Yakınga çinin nüfusunu geçip en kalabalık ülke olur,isminide facebookyard koysunlar artık:)))
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okan_cehapelioglu 5 yıl
hala adam gibi android uygulaması yapamadıılar
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GylR? 5 yıl
Kişi başı 1 hesap olsa bu kadar olurmuydu acaba?
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MuratbanK 5 yıl
Hemen hemen herkesin 3-4 adet hesabı olduğunu düşünürsek: O sayının özünde 250milyon civarı olduğunu söyleyebiliriz.
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eren..34 5 yıl
Twitter diye yazılır.
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eren..34 5 yıl
Tivitır diye okunur
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