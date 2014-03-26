Facebook, 1 milyar aktif mobil kullanıcı sayısını aştı

İnternetin en büyük sosyal ağı olan Facebook, kendine ait aktif kullanıcı sayısı rekorunu geliştirmeyi başardı.

Paydaşlarla yapılan geleneksel toplantıda konuşan kurucu ve CEO Mark Zuckerberg'in paylaştığı son verilere göre sosyal ağı aktif mobil ziyaretçi sayısı 1 milyarı geçti. Böylelikle, bir önceki çeyrek sonunda 945 milyon olan aktif mobil kullanıcı sayısının, 1 milyarlık kilometre taşını geçmesi aylar içerisinde gerçekleşmiş oldu.

Diğer taraftan Facebook'un sahibi olduğu Instagram'dan yapılan açıklamaya göre ise servisin kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı. Yaklaşık 50 milyon kişinin sadece geçen 6 aylık süreçte kayıt olduğunu belirten Instagram, servisin faaliyete geçtiği günden (6 Ekim 2010 iOS uygulaması olarak) bu yana 20 milyar fotoğrafın paylaşıldığını açıkladı.