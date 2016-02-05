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Facebook 2030'a kadar 5 milyar kullanıcıya ulaşmak istiyor

Mark Zuckerberg'in amacı dünya üzerindeki insanların hemen hemen hepsinin facebook kullanması gibi görünüyor. Şirketin 2030 yılı hedefinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Facebook 2030'a kadar 5 milyar kullanıcıya ulaşmak istiyor

2004 yılında kurulduğunda ilk aşamada sadece üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlayan facebook şimdi dünya nüfusunun büyük bölümünü kullanıcısı yapmaya kararlı. Mark Zuckerberg'in 12. kuruluş yıl dönümü etkinliğindeki açıklamaları da bunu gösteriyor.
Şu an dünya çapında 1.59 milyar kullanıcısı olan facebook sosyal medyaya damgasını vurmuş durumda. 2011 yılından beri kullanıcı sayısını iki katına çıkaran şirket 2030 yılında 5 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Facebook dev drone'larla sanal dünyaya ulaşamayan bölgelerde internet hizmeti sunmak istediğini daha önce açıklamıştı. Facebook bunun için Connectivity Lab adı verilen bir araştırma birimi kurmuştu. Bu birim drone'ların yanında lazer teknolojisi ve uydularla internet hizmeti sunmayı hedefliyor. Zuckerberg gelişmemiş ülkelerde internet.org projesi kapsamında ucuz akıllı telefonlar dağıtma gibi planlar da yapıyor.
Diğer taraftan dünya nüfusunun 7.4 milyara ulaştığını da göz önüne almak gerek. Henüz dünyanın fakirlikle boğuşan birçok ülkesinde, özellikle kırsal bölgelerde, internet erişimi hiç de kolay değil. Zaten bu insanların internetten önce çözmeleri gereken birçok sorunları bulunuyor. Refah seviyesi artarsa bu insanların internet kullanımı, dolayısıyla facebook gibi sosyal ağlara katılımı artacaktır. 

http://www.techradar.com/news/internet/facebook-wants-5-billion-users-by-2030-1314410 Yorum Yaz
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senersongur 3 yıl
O zamana kadar Facebook falan kalmaz.
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mcrew 3 yıl
Sosyal platformlar cok turedi. Mesajlasma uygulamalari, fotograf uygulamalari falan. Facebook un sonu da microsoft gibi olacak bence.
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kadirirdem 3 yıl
yaklaşık 14 yıl var bence bu rakam biraz zor o zamana çok sosyal medya çıkar facebook kalmaz....
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evad3rs 3 yıl
Çevremdeki tüm davarımsıların öküzümtrakların malayazarların 2 ve üstü Facebook hesabı var. La bu maldavaröküzkerizitpezevenkler ne bekliyorlar 2. Hesaptan. Tanıyormusun bu iti diye Facebook yine soruyor yani
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arel.gr 3 yıl
bakarsin 1 yil sonra catirdar.
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arel.gr 3 yıl
bakarsin 1 yil sonra catirdar.
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Mesudum 3 yıl
Ne yapacaksınız bu kadar üyeyi?
Rekabet desen değil,
Bilgi toplama desen değil,
Para kazanma desen değil
???
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LastShip 3 yıl Mesudum
Mesudum
Ne yapacaksınız bu kadar üyeyi?
Rekabet desen değil,
Bilgi toplama desen değil,
Para kazanma desen değil
???

Tabiki para kazanma facebook a girdiginde heryerde sponsordur odur budur reklamlarini gormuyor musun?

Reklam=para..
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umut_baris 3 yıl Mesudum
Mesudum

Ne yapacaksınız bu kadar üyeyi?

Rekabet desen değil,
Bilgi toplama desen değil,
Para kazanma desen değil
???

Bilgi toplama başı çeker bence. Para da dolaylı olarak 2. sırada yer alır.

Benim habere verecek tek cevabım "gözünüz doysun!".
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mehmet4428 3 yıl
O zamana kadar o kadar insan kalırsa tabi.
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