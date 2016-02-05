Facebook 2030'a kadar 5 milyar kullanıcıya ulaşmak istiyor

2004 yılında kurulduğunda ilk aşamada sadece üniversite öğrencilerini bir araya getirmeyi amaçlayan facebook şimdi dünya nüfusunun büyük bölümünü kullanıcısı yapmaya kararlı. Mark Zuckerberg'in 12. kuruluş yıl dönümü etkinliğindeki açıklamaları da bunu gösteriyor.



Şu an dünya çapında 1.59 milyar kullanıcısı olan facebook sosyal medyaya damgasını vurmuş durumda. 2011 yılından beri kullanıcı sayısını iki katına çıkaran şirket 2030 yılında 5 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Facebook dev drone'larla sanal dünyaya ulaşamayan bölgelerde internet hizmeti sunmak istediğini daha önce açıklamıştı. Facebook bunun için Connectivity Lab adı verilen bir araştırma birimi kurmuştu. Bu birim drone'ların yanında lazer teknolojisi ve uydularla internet hizmeti sunmayı hedefliyor. Zuckerberg gelişmemiş ülkelerde internet.org projesi kapsamında ucuz akıllı telefonlar dağıtma gibi planlar da yapıyor.



Diğer taraftan dünya nüfusunun 7.4 milyara ulaştığını da göz önüne almak gerek. Henüz dünyanın fakirlikle boğuşan birçok ülkesinde, özellikle kırsal bölgelerde, internet erişimi hiç de kolay değil. Zaten bu insanların internetten önce çözmeleri gereken birçok sorunları bulunuyor. Refah seviyesi artarsa bu insanların internet kullanımı, dolayısıyla facebook gibi sosyal ağlara katılımı artacaktır.



http://www.techradar.com/news/internet/facebook-wants-5-billion-users-by-2030-1314410