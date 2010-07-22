Dünya'nın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Facebook, 500 milyon aktif kullanıcı barajına ulaştı. Facebook tarafından onaylanan bilgiye göre, Facebook'un bu istatistiği MySpace, Ning, LinkedIn ve Twitter gibi rakiplerini oldukça geride bıraktı. Şubat ayından bu yana yaklaşık 100 milyon yeni üyenin kayıt yaptığı belirtilirken, bu rakamın her geçen gün arttığı ifade edildi. Facebook tarafından onaylanan diğer veriler ise şu şekilde oluşuyor.

500 milyon aktif kullanıcı

Kayıtları kullanıcıların %50'si her gün siteye giriş yapıyor

Üyeler Facebook üzerinde ayda 500 milyar dakika harcıyor

dakika harcıyor Her ay 25 milyardan fazla içerik üyeler tarafından paylaşılıyor. (Video, fotoğraf, yorum,vs)

100 milyondan fazla kullanıcı günlük olarak mobil cihazlar üzerinden Facebook'a giriş yapıyor.