Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, 500 milyon aktif kullanıcı barajına ulaştı

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden Facebooki, 500 milyon kullanıcı barajına ulaştı
8 yıl
10,2b
1
12
Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dünya'nın en büyük sosyal paylaşım sitelerinden biri olan Facebook, 500 milyon aktif kullanıcı barajına ulaştı. Facebook tarafından onaylanan bilgiye göre, Facebook'un bu istatistiği MySpace, Ning, LinkedIn ve Twitter gibi rakiplerini oldukça geride bıraktı. Şubat ayından bu yana yaklaşık 100 milyon yeni üyenin kayıt yaptığı belirtilirken, bu rakamın her geçen gün arttığı ifade edildi. Facebook tarafından onaylanan diğer veriler ise şu şekilde oluşuyor.

  • 500 milyon aktif kullanıcı
  • Kayıtları kullanıcıların %50'si her gün siteye giriş yapıyor
  • Üyeler Facebook üzerinde ayda 500 milyar dakika harcıyor
  • Her ay 25 milyardan fazla içerik üyeler tarafından paylaşılıyor. (Video, fotoğraf, yorum,vs)
  • 100 milyondan fazla kullanıcı günlük olarak mobil cihazlar üzerinden Facebook'a giriş yapıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Momo-Oz 8 yıl
türkiye 100 milyonmu , işte bağzı arkadaşlar bu kadar zırcahil ve boş düşünüyo ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speedman 8 yıl

DungeonKeeper

türkiye 100 milyonmu , işte bağzı arkadaşlar bu kadar zırcahil ve boş düşünüyo ...














100 milyon ha

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
500 milyonun 100 milyonu türk tür emin ol öteki 300 milyonda türk kokenli vatandaşlardır türkler boş işlerde USTA !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
amashe 8 yıl
boş hayat-başka ne deenir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 8 yıl
Facebook'da en cok sahte hesap, Turkler tarafindan aciliyor ve bu sahte hesaplarin %30'dan fazlasi yabanci oldugu konusunda bilgiler giriyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
hürriyet geçen haber yayınlamıştı facebook devri kapanıyor mu diye evet kapanıyor :) nasıl ahbercilik anlaşı varsa kafalarına göre devir kapatıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nirvana34 8 yıl
Vayy arkadaş yaa bir internet sitesinde bu kadar zaman harcanır mı faydalı kısımları var ama %90 boş işler ile meşgul insanımız yazık valahi.Gidin biraz kitap okuyun ileride bir faydasını görürsünüz kültürünüz gelişir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
speedman 8 yıl
geçen gün bi baktım BİM'in reklamları var yan tarafta


daha neler göreceğiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nike 8 yıl
Çok uçuk ve müthiş rakamlar bir internet sitesi için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10235 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, facebook
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim