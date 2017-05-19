Facebook, Counter Strike’ın eSpor yayınlarını yapacak

Facebook, dünyada en çok tercih edilen eSpor oyunlarından birisi olan Counter Strike: Global Offensive’in maçlarının yayınını yapma hakkını aldı. ESL ile anlaşma masasına oturarak bu hakkı elde eden Facebook; elit oyuncuların yer aldığı Rank S’in, ESL One’ın ve Intel Extreme Masters etkinliğinin maçlarının yayınlarını yapacak. Yayınların İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca ve Lehçe olarak yapılacağı duyuruldu.

Anlaşma dahilinde ESL tarafından Facebook’a 5.500 saat eSpor yayını sağlanacak ve 5.500 saatin yaklaşık olarak 1.500’ü yalnızca Facebook’a özel olacak. Maçların yanı sıra 30 dakikalık yayınlar da yapılacak ve bu yayınlarda maçların önemli anları, oyuncu tanıtımları yer alacak.

https://www.engadget.com/2017/05/18/facebook-will-stream-live-counter-strike-esports-events/