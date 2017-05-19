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Facebook, Counter Strike’ın eSpor yayınlarını yapacak

Birçok alanda olduğu gibi canlı yayında da kullanıcı kitlesini genişletmeyi amaçlayan Facebook, Counter Strike: Global Offensive’ın eSpor yayınlarını yapacak. Yaklaşık 5500 saat yayın yapılacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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9
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Facebook, dünyada en çok tercih edilen eSpor oyunlarından birisi olan Counter Strike: Global Offensive’in maçlarının yayınını yapma hakkını aldı. ESL ile anlaşma masasına oturarak bu hakkı elde eden Facebook; elit oyuncuların yer aldığı Rank S’in, ESL One’ın ve Intel Extreme Masters etkinliğinin maçlarının yayınlarını yapacak. Yayınların İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca ve Lehçe olarak yapılacağı duyuruldu.

Anlaşma dahilinde ESL tarafından Facebook’a 5.500 saat eSpor yayını sağlanacak ve 5.500 saatin yaklaşık olarak 1.500’ü yalnızca Facebook’a özel olacak. Maçların yanı sıra  30 dakikalık yayınlar da yapılacak ve bu yayınlarda maçların önemli anları, oyuncu tanıtımları yer alacak.


https://www.engadget.com/2017/05/18/facebook-will-stream-live-counter-strike-esports-events/ Yorum Yaz
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muroooo19 2 yıl en beğenilen
onunda içine et bakalım facebook.
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1BilimAdamı 2 yıl
CSyede hikayeler özelliği gelecek xd
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tufanumur12 2 yıl
csgo abi bu illa herkez böyle bir durumdan faydalanmak ister. Reklam üye vs vs. Facebook yok yere taşın altına koymaz eline facebook gaming yakında gelir.
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kadirirdem 2 yıl
Eyyy Facebook sen bir Sosyal Medya'sın Neden her şeye burnunu sokuyorsun ?.
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damn2u 2 yıl
Yorumlara bak hele, haber içeriği bile okunmamış.
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Paetzold 2 yıl
İzlemesi keyif veriyor. Facebook veya twitch farketmez. Sanirim facebook'tan daha fazla kitlelere ulaştiracaklar.
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Chromosty 2 yıl
sebebi neydi ki?
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1BilimAdamı 2 yıl
CSyede hikayeler özelliği gelecek xd
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H34RTL3SS 2 yıl
parmak atmadığı bir orası kalmıştı...
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muroooo19 2 yıl en beğenilen
onunda içine et bakalım facebook.
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VeZiLay 2 yıl
twitch de olmayacak mı maçlar artık?
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