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Facebook, Face.com'u satın alıyor

6 yıl
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Haftalardır söylentilere konu alan alım nihayet resmiyet kazandı. Facebook, dünyanın en büyük ve en doğru şekilde çalışan yüz tanıma platformu Face.com'u satın alıyor. Henüz alan adı ve platform için ne kadar ödeneceği açıklanmadı, fakat ortaya atılan iddialarda, 100 milyon dolarlık bir meblağdan bahsediliyordu.
İsrail merkezli Face.com, daha çok mobil platformlarda yüz tanıma teknolojileri üzerine çalışmalar yapıyordu. Halihazırda iOS için KLIK adında bir kamera uygulaması mevcut. Bu içerik sayesinde resmini çektiğiniz Facebook arkadaşlarınızı gerçek zamanlı olarak etiketleyebiliyorsunuz.
Oldukça başarılı bir yüz tanıma teknolojisine sahip olan Face.com'un alan adı da alımın gerçekleşmesinde önemli rol oynuyor. Birkaç hafta içerisinde tamamlanması beklenen anlaşmanın ardından "face.com" adresinin ziyaretçilerini Facebook'a yönlendireceğini tahmin ediyoruz. Dünyanın en büyük sosyal ağı tarafından satın alınmış olsa da Face.com, geliştirici topluluğunu desteklemeye devam edeceğini resmi blogundan bildirdi. 
1 milyar dolarlık Instagram alımının ardından şimdi de Face.com, Facebook'un geleceğe dair planlarında mobil platformlar üzerine yoğunlaştığını anlıyoruz. Resmi Facebook uygulamasına eşlik eden  Camera  eklentisinin yakın zamanda yüz tanıma teknolojileriyle bütünleştirileceği tahmin ediliyor. 

http://allthingsd.com/20120618/facebook-acquires-facial-recognition-technology-company-face-com/ Yorum Yaz
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fuckulteli 6 yıl en beğenilen
Facebook'u kullanan biriyim, artık bir ihtiyaç zaten.. Az veya çok ama bir şekilde kullanılması lazım..
Face.com'u alınca Facebook'un Book'u çıktı lafı gerçek olacak :D
Facebook'u kullanan biriyim, artık bir ihtiyaç zaten.. Az veya çok ama bir şekilde kullanılması lazım..Face.com'u alınca Facebook'un Book'u çıktı lafı ger...
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E_Aydin35 6 yıl
Skype ile anlaşması, Face.com ile anlaşması gerçekten bunlar büyük hizmetler için büyük yatırımlar.
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RevivaL 6 yıl
Şaşırmamak lazım. Nereye harcayacağını şaşırırsın o kadar para olunca
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[Eren] 6 yıl
Yakında tüm internet alemini ele geçirecekler valla DH'yi almasınlar yeter
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yigong2033 6 yıl
Yoksa safari çok daha fazla opsiyonlu.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
book.com u alayım ben. 100 bine okuturum.
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Visee 6 yıl
İnsan zengin olunca
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hayranim 6 yıl
Youtube kral
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armanatilgan 6 yıl
zjnan
cagataykoroglu
armanatilganUmarım microsoftun skype a, googleın youtube a, appleın siri ye yaptığı gibi aldıkları firmayı bok etmezler.
MS skype a ne yapmış?
Dediğine katılıyorum üstüne üstlük google youtubea ne yapmış ? MacOS kullanan herkez de Safariden gayet memnun hani. Biz chrome alıştığımızdan açıp kullanmıyoruz. Yoksa safari çok daha fazla opsiyonlu.

Youtubede paso reklam çıkıyor daha ne olsun.
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Maycomb 6 yıl armanatilgan
armanatilgan

zjnan

cagataykoroglu
armanatilganUmarım microsoftun skype a, googleın youtube a, appleın siri ye yaptığı gibi aldıkları firmayı bok etmezler.
MS skype a ne yapmış?
Dediğine katılıyorum üstüne üstlük google youtubea ne yapmış ? MacOS kullanan herkez de Safariden gayet memnun hani. Biz chrome alıştığımızdan açıp kullanmıyoruz. Yoksa safari çok daha fazla opsiyonlu.


Youtubede paso reklam çıkıyor daha ne olsun.

Dünyanın en maliyetli sitesi çıkaracaklar tabi o parayı.
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SE.exe 6 yıl
cagataykoroglu
armanatilganUmarım microsoftun skype a, googleın youtube a, appleın siri ye yaptığı gibi aldıkları firmayı bok etmezler.
MS skype a ne yapmış?

Dediğine katılıyorum üstüne üstlük google youtube'a ne yapmış ? MacOS kullanan herkez de Safari'den gayet memnun hani. Biz chrome alıştığımızdan açıp kullanmıyoruz. Yoksa safari çok daha fazla opsiyonlu.
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cagataykoroglu 6 yıl
armanatilgan
Umarım microsoftun skype a, googleın youtube a, appleın siri ye yaptığı gibi aldıkları firmayı bok etmezler.

MS skype a ne yapmış?
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armanatilgan 6 yıl
Umarım microsoftun skype a, googleın youtube a, appleın siri ye yaptığı gibi aldıkları firmayı bok etmezler.
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alpa07 6 yıl
Bizde fasebook adında bir site açalımSırf isim benzerliği var diye en az 1 milyona okuturuz
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