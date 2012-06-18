Facebook, Face.com'u satın alıyor

Haftalardır söylentilere konu alan alım nihayet resmiyet kazandı. Facebook, dünyanın en büyük ve en doğru şekilde çalışan yüz tanıma platformu Face.com'u satın alıyor. Henüz alan adı ve platform için ne kadar ödeneceği açıklanmadı, fakat ortaya atılan iddialarda, 100 milyon dolarlık bir meblağdan bahsediliyordu.

İsrail merkezli Face.com, daha çok mobil platformlarda yüz tanıma teknolojileri üzerine çalışmalar yapıyordu. Halihazırda iOS için KLIK adında bir kamera uygulaması mevcut. Bu içerik sayesinde resmini çektiğiniz Facebook arkadaşlarınızı gerçek zamanlı olarak etiketleyebiliyorsunuz.

Oldukça başarılı bir yüz tanıma teknolojisine sahip olan Face.com'un alan adı da alımın gerçekleşmesinde önemli rol oynuyor. Birkaç hafta içerisinde tamamlanması beklenen anlaşmanın ardından "face.com" adresinin ziyaretçilerini Facebook'a yönlendireceğini tahmin ediyoruz. Dünyanın en büyük sosyal ağı tarafından satın alınmış olsa da Face.com, geliştirici topluluğunu desteklemeye devam edeceğini resmi blogundan bildirdi.

1 milyar dolarlık Instagram alımının ardından şimdi de Face.com, Facebook'un geleceğe dair planlarında mobil platformlar üzerine yoğunlaştığını anlıyoruz. Resmi Facebook uygulamasına eşlik eden Camera • eklentisinin yakın zamanda yüz tanıma teknolojileriyle bütünleştirileceği tahmin ediliyor.

http://allthingsd.com/20120618/facebook-acquires-facial-recognition-technology-company-face-com/