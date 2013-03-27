Facebook, GDC'de sosyal ağ ve oyunlar hakkında konuştu

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, insanları ortak bir noktada buluşturmasının yanı sıra, yayınladığı yeni rakamlarla da bir oyun platformu olma konusundaki iddiasını ortaya koydu.





Oyun Geliştiricileri Konferansı'nda(GDC) açıklamada bulunan Facebook, her ay 250 milyonu geçkin kullanıcının oyun oynadığını ve bu kullanıcılarının %20'sinin ağı düzenli olarak ziyaret eden kullanıcılardan oluştuğunu belirtti. Facebook bu rakamların yanı sıra, ağın oyun geliştiricilere olan maddi getirisinden de bahsetti. Oyun geliştiricilerinin geçtiğimiz yıl toplamda 2 milyar dolarlık bir gelir ettiğini belirtti.





Mobil platformlar için Facebook entegrasyonunun da altını çizen Facebook, en popüler 400 iOS uygulamasının %55'lik bir diliminin Facebook entegrasyonuna sahip olduğunu da belirtti. Facebook uygulamalarının iOS ve Android'in uygulama marketlerine geçtiğimiz yıl 263 milyon tıklama kazandırdığını da belirten Facebook, oyunların yeni zaman tüneli tasarımında önemli bir yer edineceğini de belirtti.

http://www.theverge.com/2013/3/26/4149838/facebook-says-over-250-million-playing-games-each-month