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Facebook Keşfet Akışı şimdi masaüstünde

Sürekli aynı kaynaklardan haber akışı görmekten sıkıldıysanız Facebook’un yavaş yavaş dağıtıma başladığı Keşfet Akışı sizi daha farklı ve ilgi çekici içeriklere götürebilir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,2b
1
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook’un kullanıcılara daha farklı kaynaklardan ve daha ilgi çekici içerikler sunmak için devreye soktuğu Keşfet Akışı özelliği masaüstüne de geldi. Firma yavaş yavaş yeni özelliği dağıtmaya başladı.

Daha fazla kaynak

Facebook veya Twitter gibi takip esasına dayanan sosyal ağlarda sadece takip ettiğimiz hesap veya sayfaların paylaştığı içerikleri görebiliyoruz. Aynı kaynaklarla sürekli karşılaşmak kullanıcının sosyal ağda kalma süresini bir zaman sonra kısaltmaya başlıyor. Firmalar bu yüzden farklı kaynaklardan içerikler sundukları keşfetme stratejisine başvuruyor.

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Facebook bir süredir mobil uygulamalarında Keşfet Akışı adında yeni bir özelliği hayata geçirmişti. Roket simgesi olan Keşfet Akışı, kullanıcıların ilgi ve alışkanlıklarına göre farklı hesaplardan paylaşımların sıralandığı ayrı bir ana sayfa olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcı bu sayfada ilgi çekici içeriklere rastlayabiliyor ve sosyal ağda daha fazla zaman geçiriyor.

Keşfet Akışı artık masaüstü sürümünde de kullanılabiliyor. Sol kısımda Gruplar, Sayfalar gibi kısa yolların yer aldığı menüde Daha Fazla kısmına tıkladığınızda Keşfet Akışı linkini görebiliyorsunuz. 

 

https://techcrunch.com/2017/10/18/facebooks-discovery-focused-explore-feed-hits-the-desktop/ Yorum Yaz
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