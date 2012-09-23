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Facebook, ''Paylaşılan Hareket'' eklentisini kullanıma sundu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Facebook, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek adına çeşitli eklentileri devreye sokmaya devam ediyor. Son olarak, ''Paylaşılan Hareket'' adını verdiği eklentiyi devreye sokan Facebook, bu sayede kullanıcılarının Facebook ile bağlantılı web uygulamalarında gizlilik ayarlarını kontrol etmesini kolaylaştırıyor.

Söz konusu eklentinin duyurusunu yapan Andrew Chen, bu eklenti ile birlikte Facebook kullanıcılarının yaptığı paylaşımların hedef kitlesini belirleyebileceğini ve daha önceden yapılmış olan paylaşımlarında bu işlemden geçirilebileceğini belirtti. Chen, bu eklentiden Facebook'un Open Graph özelliklerinden yararlanan herhangi bir sitenin de faydalanabileceğini ifade etti.

Gizliliğin sosyal ağlar üzerinden önemli bir yer edindiği düşünülecek olursa Facebook'un devreye sokmuş olduğu bu eklentinin kullanıcıları için oldukça faydalı olacağını söylemek pekte yanlış olmaz.

https://developers.facebook.com/blog/post/2012/09/20/a-new-way-for-people-to-manage-app-activity/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Puzzles 7 yıl
Facebook gittikçe popülerliğini kaybediyor. Bunu en çok karmaşıklaşan arayüze bağlıyorum. Bakalım bu nasıl tepki alacak...
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