Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Perşembe günü farklı içerikler arasında geçiş yapılabilecek bir haber kaynağı sistemi duyurabilir

6 yıl
420
1
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook Perşembe günü farklı içerikler arasında geçiş yapılabilecek bir haber kaynağı sistemi duyurabilir

Üye sayısı bir milyarı geride bırakan Facebook, borsaya açıldığı döneme kadar oldukça başarılı mali tablolar sergilemişti. Ancak bu tarihten sonra inişli çıkışlı bir grafik izleyen Facebook, kurucusu Zuckerberg'in de en zenginler sıralamasında gerilemesine neden oldu.

Özellikle son dönemlerde genç kullanıcıların sosyal ağdan uzaklaşmaya başladığı bazı analizlerde ortaya çıkmaya başladı. Bunun farkında olan Facebook'un da bazı yenilikler üzerinde çalışmaya başladığı dile getiriliyordu.

Perşembe günü firmanın tanıtımını yapacağı yenilik daha zengin bir haber kaynağına yönelik olacak. Kullanıcıların ana sayfası niteliğinde olan bu sayfaya farklı yenilikler getirmeyi isteyen Facebook, böylece kullanıcıların daha çok ilgisini çekerken reklam seçeneklerini de artıracak.

Firmanın kaynak sayfasına nasıl bir düzenleme getireceği bilinmiyor ancak beslemelerin en üst kısmına eklenen bir buton ile farklı kaynaklar arasında geçiş yapılacağı belirtiliyor. Bu kaynaklar tamamen fotoğraf beslemeleri veya Instagram hesaplarından olabilecek. Böylece Instagram ilk kez bu kadar Facebook içerisine entegre olmuş olacak.

Diğer potansiyel kaynaklar müzik, video ve uygulamalar olabilecek ancak bu henüz kesin değil. Facebook'un bu sayede kullanıcıların daha çok sosyal ağda zaman geçirmesini sağlamak istediği ifade ediliyor. 

http://techcrunch.com/2013/03/05/facebook-news-feeds-launch/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ezimuse 6 yıl
4chan'in kurucusuyla evlendim diye Mark reklamını yapmaktanda geri kalmıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Aile içi şiddete son! 6 yıl Özel Röportaj: Piranha ile Mobil Dünya Kongresi'nde çalışmaları hakkında konuştuk 6 yıl TG: Toshiba ile Ultrabook'ları ve dizüstülerin geleceğini konuştuk 6 yıl Avea ile Barcelona'da ileriye dönük projelerini ve gündemdeki konuları konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim