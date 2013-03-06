Facebook Perşembe günü farklı içerikler arasında geçiş yapılabilecek bir haber kaynağı sistemi duyurabilir





Üye sayısı bir milyarı geride bırakan Facebook, borsaya açıldığı döneme kadar oldukça başarılı mali tablolar sergilemişti. Ancak bu tarihten sonra inişli çıkışlı bir grafik izleyen Facebook, kurucusu Zuckerberg'in de en zenginler sıralamasında gerilemesine neden oldu.





Özellikle son dönemlerde genç kullanıcıların sosyal ağdan uzaklaşmaya başladığı bazı analizlerde ortaya çıkmaya başladı. Bunun farkında olan Facebook'un da bazı yenilikler üzerinde çalışmaya başladığı dile getiriliyordu.





Perşembe günü firmanın tanıtımını yapacağı yenilik daha zengin bir haber kaynağına yönelik olacak. Kullanıcıların ana sayfası niteliğinde olan bu sayfaya farklı yenilikler getirmeyi isteyen Facebook, böylece kullanıcıların daha çok ilgisini çekerken reklam seçeneklerini de artıracak.





Firmanın kaynak sayfasına nasıl bir düzenleme getireceği bilinmiyor ancak beslemelerin en üst kısmına eklenen bir buton ile farklı kaynaklar arasında geçiş yapılacağı belirtiliyor. Bu kaynaklar tamamen fotoğraf beslemeleri veya Instagram hesaplarından olabilecek. Böylece Instagram ilk kez bu kadar Facebook içerisine entegre olmuş olacak.





Diğer potansiyel kaynaklar müzik, video ve uygulamalar olabilecek ancak bu henüz kesin değil. Facebook'un bu sayede kullanıcıların daha çok sosyal ağda zaman geçirmesini sağlamak istediği ifade ediliyor.

http://techcrunch.com/2013/03/05/facebook-news-feeds-launch/