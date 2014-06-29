Facebook bazı kullanıcılar üzerinde psikolojik bir deney yürütüyor





Daha ilgi çekici bir hale gelmek adına şimdiye kadar pek çok özelliği kullanıcılar üzerinde deneyerek sosyal ağa uyarlayan Facebook, bu kez farklı bir deney başlatmış durumda.





Bir bilimsel dergiye Facebook tarafından gönderilen rapora göre yaklaşık 680 000 kullanıcı üzerinde izin almadan veya fark ettirmeden gizli psikolojik deneyler yapılıyor.





Yaklaşık 2.5 yıldır devam ettirildiği anlaşılan deneylerde kullanıcıların haber kaynağına sürekli arkadaşlarından gelen olumlu veya olumsuz gönderiler yansıtılıyor. Deneyde amaç kullanıcıların duygularının diğerleri tarafından nasıl etkilendiğini anlayabilmek.





Deneyler esnasında fazla sayıda negatif gönderiye maruz kalan kullanıcılar bir süre sonra daha fazla negatif duygular yüklü gönderiler paylaşmaya başlamış. Daha fazla pozitif göneriler alan kullanıcıların ise pozitif duygularını daha fazla paylaşmaya başladığı görülmüş.





Facebook'un veri kullanım sözleşmesinde araştırma ve deneyler yapabilmesine izin verildiği için kullanıcılardan herhangi bir izin almasına veya uyarı yapmasına gerek kalmıyor. Ancak deneye maruz kalan kullanıcıların herhangi bir kişisel verisine erişilmiyor.





Facebook bu çalışmayı bir bilim dergisinde yayımladığı için artık kamuoyu tarafından farkına varılmış durumda. Ancak başka ne türlü deneyler yürütülüyor bunları bilmek oldukça güç.

http://www.imore.com/facebook-revealed-have-run-secret-psychological-experiments-users