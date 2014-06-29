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Facebook bazı kullanıcılar üzerinde psikolojik bir deney yürütüyor

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook bazı kullanıcılar üzerinde psikolojik bir deney yürütüyor

Daha ilgi çekici bir hale gelmek adına şimdiye kadar pek çok özelliği kullanıcılar üzerinde deneyerek sosyal ağa uyarlayan Facebook, bu kez farklı bir deney başlatmış durumda.

Bir bilimsel dergiye Facebook tarafından gönderilen rapora göre yaklaşık 680 000 kullanıcı üzerinde izin almadan veya fark ettirmeden gizli psikolojik deneyler yapılıyor. 

Yaklaşık 2.5 yıldır devam ettirildiği anlaşılan deneylerde kullanıcıların haber kaynağına sürekli arkadaşlarından gelen olumlu veya olumsuz gönderiler yansıtılıyor. Deneyde amaç kullanıcıların duygularının diğerleri tarafından nasıl etkilendiğini anlayabilmek. 

Deneyler esnasında fazla sayıda negatif gönderiye maruz kalan kullanıcılar bir süre sonra daha fazla negatif duygular yüklü gönderiler paylaşmaya başlamış. Daha fazla pozitif göneriler alan kullanıcıların ise pozitif duygularını daha fazla paylaşmaya başladığı görülmüş.

Facebook'un veri kullanım sözleşmesinde araştırma ve deneyler yapabilmesine izin verildiği için kullanıcılardan herhangi bir izin almasına veya uyarı yapmasına gerek kalmıyor. Ancak deneye maruz kalan kullanıcıların herhangi bir kişisel verisine erişilmiyor. 

Facebook bu çalışmayı bir bilim dergisinde yayımladığı için artık kamuoyu tarafından farkına varılmış durumda. Ancak başka ne türlü deneyler yürütülüyor bunları bilmek oldukça güç. 

http://www.imore.com/facebook-revealed-have-run-secret-psychological-experiments-users Yorum Yaz
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ProsesMuhendisi 4 yıl en beğenilen
"Deneyde amaç kullanıcıların duygularının diğerleri tarafından nasıl etkilendiğini anlayabilmek. "
Deney yapmaya gerek yok.Girin komedi sayfalarının altına siyasetten dinden dem vuranlar var.Sonra kendi profillerinde bununla ilgili küfür eden nefret kusanlar...
Ayrıca Facebook algoritmasını bozdu yeniliyorum 3 saat önceki haber çıkıyor, diğer bir yenilememde 2 gün önceki haber.Artık sadece haberleşme için kullanıyorum Facebook'u.O da telefonuma bildirim geldiğinde.Suyu çıktı artık yani Facebook'un. Farklı olayım diye içine etti bence profilin zaman akışının ve bir çok şeyin.
"Deneyde amaç kullanıcıların duygularının diğerleri tarafından nasıl etkilendiğini anlayabilmek. "Deney yapmaya gerek yok.Girin komedi sayfalarının altına ...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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kpln04 4 yıl
vay çakallar bi kaç arkdaşımı silmiştim sürekli sevmediğim şeyler paylaşıyorlardı demek ki suçsuzlarmış :D
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sercanalyurt 4 yıl
Accept Dediğiniz Anlaşmalara Göz Atın !
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Ans Destroyer 4 yıl
Neyse ki sadece sohbet için kullanıyorum.
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RoadSing3r 4 yıl
Kolay gelsin.
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Drfalcon 4 yıl
Bir program uygulama hizmet bedava ise iki kere düşünmek gerek. Ummadığınız bilgiler alınır bunu kılıfına uydururlar. Kapsamlı istatistikler tutarlar. Zaten günümüzde önemli yazılımların hemen tamamı ABD'nin elinde (Apple mac os, ios, google, android, Microsoft, Windows, Facebook ....) işte gerçek güç budur. Her istedikleri zaman toplumları yönlendirebilirler ya da gerekli bilgileri toplayabilirler.
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manyakurt 4 yıl
fb twitter kapattım kafa rahat. En iyi sosyelleşme, arayıp konuşursun yada buluşursun.
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E_Aydin35 4 yıl
Denetleme mekanizması ve algı ve anlama süzgeçlerini ne dayandırarak yapıyorlar merak ediyorum.
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ByLeoN13 4 yıl
zaten insanların beyinleri ile istedikleri kadar oynuyorlar bunların başında da face geliyor insanlar artık kendini subliminal mesajlardan korumayı öğrenmesi gerekiyor
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hdfxf 4 yıl
Zaten facebookun işi gücü yok babasının hayrına psikolojimizi deneyecek kesinlikle birilerinin çok büyük karı olacaktır
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MOSHIC 4 yıl
Hiçbir zaman HİÇBİR Sosyal ağa güvenmeyin ve kişiyle göz göze gelmeden en özelinize inmeyin, HANGİ KONU olursa olsun ÖZLE İNMEYİN.
Mümkünse kullanmayın. Ben vikontakte tercih ediyorum. Daha basit, anlasılır ve düzgün.
Bilen vardır, gündem mevcut. Umarım mesaj alınmıştır.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
facebook virüsüyle güvenlik sorunlarıyla zaten iyice bozuldu
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