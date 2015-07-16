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Facebook doğrudan ürün satış imkanı sunmaya hazırlanıyor

3 yıl
1,8b
1
8
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook doğrudan ürün satış imkanı sunmaya hazırlanıyor
 
1 Milyarı aşan üyesi ve çok fazla sayıda aktif kullanıcısı bulunan Facebook bir süredir haber kaynağında "satın al" butonu içerek reklamlara yer veriyordu. Ancak bu buton ürünü satın almak değil satın alabileceğimiz bağlantıya yönlendirmek için kullanılıyordu. Görünen o ki sosyal medya devi bu kez doğrudan ürün satışı yapmaya hazırlanıyor.
Buzfeed tarafından yayınlanan habere göre test aşamasında olan yeni sistem alışveriş amaçlı açılan Facebook sayfalarınd gezerken direk alışveriş yapma imkanına sahip olacak. Bu süreçte kullanıcılar ödeme, ürün bilgileri, ürünün ulaşması gibi süreçleri Facebook hesapları üzerinden takip edebilecekler.
Yerelleştirmeye önem veren Facebook'un bu sistemi genel anlamda ne zaman kullanıma sokacağı henüz bilinmiyor. Ancak sosyal medya devinin alışveriş konusunda istekli olduğu bir süredir bilinen bir gerçek. Siz Facebook'un bu adımını nasıl karşılıyorsunuz? Facebook üzerinden alışveriş yapma imkanınız olsaydı bu yöntemi tercih eder miydiniz? Bilgilerinizin güvenli hakkında herhangi bir endişe duyar mıydınız?

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yankiiiii 3 yıl
Tüm dünya siz facebook açın diye ölüyor zaten :)
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Leonard Snart 3 yıl
Artı ve eksileri çok olan uygulama fakat yine de facebook gibi bir sosyal ağda kart bilgilerinin bulunması ne derece güvenilir tartışılır. Kısacası risk çok büyük.
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xe17 3 yıl
Facebook'a güvenmiyorum, uzun zaman öncede hesabımı kapattım
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www.buiyimis.com 3 yıl
İyi düşnmüşler fazladan verdiğim reklam paralarına yazık hem müşteriye daha çabuk ulaşılır.
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www.buiyimis.com 3 yıl
İyi düşnmüşler fazladan verdiğim reklam paralarına yazık hem müşteriye daha çabuk ulaşılır.
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WiiSmash 3 yıl
bi kredi kartı bilgilerimiz eksikti facebookta zaten, onuda kesin zorla isterler
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Mr xXx 3 yıl
Bi sen eksiktin, elini sallayan kendine ödeme ve satış için yeni yollar buluyor..! Bunun bi sonu olmalı
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WB 3 yıl
2007'de actigim hesabimi 2012'de kapadim. Kisisel bilgilerin nete sacilmasina kesinlikle karsiyim..
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