Facebook doğrudan ürün satış imkanı sunmaya hazırlanıyor

1 Milyarı aşan üyesi ve çok fazla sayıda aktif kullanıcısı bulunan Facebook bir süredir haber kaynağında "satın al" butonu içerek reklamlara yer veriyordu. Ancak bu buton ürünü satın almak değil satın alabileceğimiz bağlantıya yönlendirmek için kullanılıyordu. Görünen o ki sosyal medya devi bu kez doğrudan ürün satışı yapmaya hazırlanıyor.

Buzfeed tarafından yayınlanan habere göre test aşamasında olan yeni sistem alışveriş amaçlı açılan Facebook sayfalarınd gezerken direk alışveriş yapma imkanına sahip olacak. Bu süreçte kullanıcılar ödeme, ürün bilgileri, ürünün ulaşması gibi süreçleri Facebook hesapları üzerinden takip edebilecekler.

Yerelleştirmeye önem veren Facebook'un bu sistemi genel anlamda ne zaman kullanıma sokacağı henüz bilinmiyor. Ancak sosyal medya devinin alışveriş konusunda istekli olduğu bir süredir bilinen bir gerçek. Siz Facebook'un bu adımını nasıl karşılıyorsunuz? Facebook üzerinden alışveriş yapma imkanınız olsaydı bu yöntemi tercih eder miydiniz? Bilgilerinizin güvenli hakkında herhangi bir endişe duyar mıydınız?