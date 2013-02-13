Facebook, etkinliklere bilet satın alma butonunu ekliyor





Dünyanın en büyük sosyal ağı haline gelen Facebook, farklı yeniliklerle kullanıcı ilgisini üzerinde tutmaya çalışıyor. Firmanın denediği son yenilik ise etkinliklere bilet alma butonunun eklenmesi.





Daha önce etkinliklere bilet satın alma opsiyonu eklendiğinde, etkinlik sayfasında küçük bir bit.ly şeklinde link belirmekteydi. Ancak Facebook daha göze çarpan bir tasarım olmasını istediği için Bilet Satın Al şeklinde bir butonu etkinlik sayfasına eklemeye başladı.





Butonlar hem etkinlik sayfasında hem de haber kaynağında görülebiliyor ancak bilet satın alma site içerisinde değil, ilgili satış sitesinden yapılıyor.





Facebook tasarım değişikliğiyle, etkinlik organizatörleri için etkinlik sayfalarının daha önemli hale gelmesini istiyor. Ayrıca bir reklam içeriğinde bu etkinlik varsa, reklama tıklayanlar doğrudan satın alma sayfasına gidebilecek.





Satın alma butonunun oluşturduğu ilgiye göre de Facebook'un site içerisinde bilet satışı yapma ihtimalinin olabileceği belirtiliyor. Yenilik kısa süre içerisinde tüm kullanıcılara gönderilmiş olacak.

http://www.insidefacebook.com/2013/02/11/facebook-tries-buy-tickets-button-on-events-but-links-offsite/