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Facebook güvenlik açıklarını keşfeden hackerlara ücret ödeyecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook bu büyüklüğün bedelini spam istilası ve güvenlik açıklarıyla ödüyor. Google+'ın bu konuda biraz daha gelişmiş yöntemler kullanması nedeniyle Facebook da güvenlik açıklarını gidermenin farklı bir yolunu bulmaya çalışıyor.

Facebook güvenlik açıklarını bulmada en eski yöntemlerden birisi olan hackerlardan faydalanma yöntemini kullanmaya başladı. Computerworld sitesinin haberine göre Facebook güvenlik açıklarını ortaya çıkaran hackerlara ücret ödeyeceği yeni bir programı hayata geçiriyor.

Programa göre Facebook'un açmış olduğu beyaz şapka hacker portalına üye olan hackerlar buldukları güvenlik açıklarını direkt olarak Facebook güvenlik ekibine bildirecek. Böylece para ödülünü de hak edecek. 

Bulunan açık başına 500$ para verecek olan Facebook eğer daha tehlikeli bir açık bulunursa ücreti de artıracak. Daha önce bu program güvenlik açıklarının adını koymak ve görüşmeler yoluyla işe alma imkanlarını araştırmak amacıyla farklı bir temelde yapılıyordu. 

Ödül kazanmak isteyen hackerların bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. İlk olarak kullanım sözleşmelerini çiğnemeden açıkları bularak Facebook'a bildirmek ve ancak bundan sonra bilgiyi internette paylaşmak gerekiyor. Bir güvenlik açığını ilk bildiren veya kullanıcı hesaplarını tehdit eden bir hatayı rapor eden ancak ABD ile politik olarak düşman olmayan bir ülkede ikamet eden hackerlar ödülden yararlanabilecek.

Bu programla Facebook milyonlarca kullanıcıyı tehlikeye atan güvenlik açıklarını daha başlangıçta ortaya çıkararak gidermeyi planlıyor. Bunun için ödüllendirme sistemi kullanan Facebook ileride daha büyük finansal zararları da cüzi masraflarla engellemiş oluyor. 


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northernlights 8 yıl
Çok az bir miktar.
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murekkep yalamis 8 yıl
aynı uygulamayı google ve diğer büyük şirketler yapıyor zaten.
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DH Misafiri 8 yıl
Her Dünya Devinin Açığı Vardır Bunu Unutmayın.Google'ın Kaç Tane Dünya uzantıları hacklendi.Dk,de,ru.Facebook'ta hacker'ları lamer sanıyor böyle bir oyuna getirmeye çalışıyor.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
GOOGLE+
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ßy Emre 8 yıl
Hacker olmak isterdim arkadaşlar gerçekten çok zevkli bir meslek :)
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ßæ 8 yıl
erencexor
bir sitedeki bir sistem açığı dolaylı olarak o sisteme zarar maliyeti ; 5 milyon $ olduğu düşünülür ise o açığı bulan hackera çorba parası vereceğiz gibi bir açıklama yapmak hackerları sinirlendirmekten başka işe yaramaz !ama facebook gruplarında ; GOOGLE+ sayfasını önermenin facebooka zararı ise para ile pulla ölçülecek gibi değil dir ! :)ünlü bir yazarında dediği gibi ; insanlara yapabileceğiniz en büyük kötülük, Onlara sadece doğruları söylemektir. ! :)
Haberde açık başına taban fiyat olarak 500$ öneriliyor. Şimdi siz açığın çok güç bulunabilen, değerli bir şey olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat durum öyle değil. Facebook'ta küçük çaplı pek çok açık olmalı. Bence taban fiyat olarak normal. Google ise Chrome'daki açıkları bulana maksimum 1300 küsür dolar veriyor. Burada da tavan fiyat belli. Artık çok fazla insan var bu işlerle uğraşan biri kendine saklarsa bir başkası bunu bulur gibime geliyor. Hem açık ne kadar ciddi ise o kadar çabuk bulunur.
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resler 8 yıl
4 ncü paragraf ilk cümlede Google yerine Facebook yazması gerekmiyor mu???
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SEO-Uzmanı 8 yıl
bir sitedeki bir sistem açığı dolaylı olarak
o sisteme zarar maliyeti ; 5 milyon $ olduğu düşünülür ise
o açığı bulan hackera çorba parası vereceğiz gibi bir açıklama yapmak hackerları sinirlendirmekten başka işe yaramaz !
ama facebook gruplarında ;
GOOGLE+ sayfasını önermenin facebooka zararı ise para ile pulla ölçülecek gibi değil dir ! :)
ünlü bir yazarında dediği gibi ;
" insanlara yapabileceğiniz en büyük kötülük, Onlara sadece doğruları söylemektir." ! :)
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alito 8 yıl
500$ çok az para. o hacker bulduğu açığı facebook'un rakiplerine el altından binlerce dolara satabilir.
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JohnLord 8 yıl
açık 1:) adres satırında farklı adres açılan site feysbuq :P
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