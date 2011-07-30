Facebook güvenlik açıklarını keşfeden hackerlara ücret ödeyecek

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook bu büyüklüğün bedelini spam istilası ve güvenlik açıklarıyla ödüyor. Google+'ın bu konuda biraz daha gelişmiş yöntemler kullanması nedeniyle Facebook da güvenlik açıklarını gidermenin farklı bir yolunu bulmaya çalışıyor.





Facebook güvenlik açıklarını bulmada en eski yöntemlerden birisi olan hackerlardan faydalanma yöntemini kullanmaya başladı. Computerworld sitesinin haberine göre Facebook güvenlik açıklarını ortaya çıkaran hackerlara ücret ödeyeceği yeni bir programı hayata geçiriyor.





Programa göre Facebook'un açmış olduğu beyaz şapka hacker portalına üye olan hackerlar buldukları güvenlik açıklarını direkt olarak Facebook güvenlik ekibine bildirecek. Böylece para ödülünü de hak edecek.





Bulunan açık başına 500$ para verecek olan Facebook eğer daha tehlikeli bir açık bulunursa ücreti de artıracak. Daha önce bu program güvenlik açıklarının adını koymak ve görüşmeler yoluyla işe alma imkanlarını araştırmak amacıyla farklı bir temelde yapılıyordu.





Ödül kazanmak isteyen hackerların bazı şartları yerine getirmeleri gerekiyor. İlk olarak kullanım sözleşmelerini çiğnemeden açıkları bularak Facebook'a bildirmek ve ancak bundan sonra bilgiyi internette paylaşmak gerekiyor. Bir güvenlik açığını ilk bildiren veya kullanıcı hesaplarını tehdit eden bir hatayı rapor eden ancak ABD ile politik olarak düşman olmayan bir ülkede ikamet eden hackerlar ödülden yararlanabilecek.





Bu programla Facebook milyonlarca kullanıcıyı tehlikeye atan güvenlik açıklarını daha başlangıçta ortaya çıkararak gidermeyi planlıyor. Bunun için ödüllendirme sistemi kullanan Facebook ileride daha büyük finansal zararları da cüzi masraflarla engellemiş oluyor.