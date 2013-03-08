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Facebook haber kaynağını yeni bir tasarıma kavuşturdu

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook haber kaynağını yeni bir tasarıma kavuşturdu

 Dünyanın en büyük sosyal ağı haline gelen Facebook'un son dönemlerde genç kullanıcı ilgisini kaybetmeye başladığına dair gelen raporlar sonrasında, arayüz ile ilgili yeni bir hamle yapacağı konuşuluyordu.

Dün yapılan resmi lansmanla Facebook, haber kaynağına uyguladığı yeni tasarımını kamuoyu ile paylaştı.

Kullanıcının bir nevi anasayfası durumunda olan haber kaynağı, reklam içerikleri ve güncellemeler gibi ek pencereler nedeniyle daha az dikkat çeken bir konuma gelmişti. Facebook da en önemli silahı olan kullanıcı etkileşimlerini artırmak için haber kaynağında bazı değişiklikler yaptı.

Facebook tasarım için mobil uygulamalarından esinlendiğini belirtse de Google+ sosyal ağına fazlasıyla benzediği konusunda yorumlar yapılıyor. 

Anasayfanın sol kenarında bulunan kısayollar artık bir ikon şeklinde ve uzun bir çubuk üzerinde karşımıza çıkıyor. Haber kaynağında yapılan paylaşımlar ise artık daha büyük boyutlarda ve kişinin profil resminin de büyüdüğü bir tasarıma sahip durumda. Diğer site ve makalelere linkler de biraz daha fazla göze çarpar ve daha fazla özet içerir hale getirilmiş.

Facebook artık tüm platformların aynı tecrübeyi sunmasını istiyor. Böylece kullanıcıların etkileşimi de artmış olacak.


http://www.talkandroid.com/153476-facebook-announces-revamped-newsfeed-with-apparent-nod-to-google/?utm_source=feedburner-ta&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AndroidNewsGoogleAndroidForums+%28Android+News%2C+Rumours%2C+and+Updates%29 Yorum Yaz
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Bl00dyHell 6 yıl en beğenilen
Facebook deli gibi Google+'ı kopyalamaktan bıkmadı sanırım. Patent davası vb. konulardan nefret etsem de bence Google'ın buna bir dur demesi gerekiyor. Google çalışanı veya yöneticisi falan olmadığım halde benim bile sinirimi bozmaya başladı bu durum.
Facebook deli gibi Google+'ı kopyalamaktan bıkmadı sanırım. Patent davası vb. konulardan nefret etsem de bence Google'ın buna bir dur demesi gerekiyor. Google ç...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
yeni arayüzü herkesten önce tecrübe etmek isteyenler için
facebook.com/...
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TürkDeveloper 6 yıl
başvuralı 3 gün oldu hala bekliyoruz :D
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MURATSPLAT 6 yıl
Facebook artık haftada bir defa belki açıyorum. Arasıra girince görüyorsun, insanlar deli gibi bir yarışa girmişler, bir şeyler paylaşıyorlar. Bana çok tuhaf geliyor.
Zaten bilimsel araştırmalar bir süredir facebook'un ruh sağlığına zarar veren etkilerini kanıtlayan sonuçlar ortaya çıkarmıştı.
Facebook okulda sık kullandığımda bunu fark edememiştim. Zaten sık kullananlar afyonlamış olduklarından hiçbir şeyin farkında değiller.
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K.can.tas 6 yıl
Güzel olmuş
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GoldPunch 6 yıl
Facebook bana Knight Online'ı hatırlatıyor. O oyunu da zamanında oynarken kimse hoşnut olmazdı. Çok kötü bir oyun, grafikler rezalet derdi fakat hepsi günün büyük bir bölümünü Knight Online'da geçirirdi.

Aynı şey Facebook'da da oluyor. Bakıyorum konulara, herkes Facebook'u eleştiriyor, beğenmiyor. Fakat en çok kullananlar da o kesim.
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hollowman_ 6 yıl
Bl00dyHell
Facebook deli gibi Google+ı kopyalamaktan bıkmadı sanırım. Patent davası vb. konulardan nefret etsem de bence Googleın buna bir dur demesi gerekiyor. Google çalışanı veya yöneticisi falan olmadığım halde benim bile sinirimi bozmaya başladı bu durum.

Google+ da olmasaydı biz hala o eski kalas facebook arayüzünü kullanıyor olacaktır herhal. Facebook a son zamanlar görüntü anlamında ne katıldıysa google+ dan çalınma. hoş bu halde bile yetersiz ya.
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alperencsm 6 yıl
Körü körüne bu eleştiri niye merak ediyorum.
Bence bu sefer olmuş.
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TheLoft 6 yıl
Bildiğin ubuntu işletim sistemi gibi olmuş.
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Recharged 6 yıl
Yenilik ekledikçe sadeliğini kaybeden Facebook aynı zamanda eski kullanıcılarınıda kaybediyor.Bu kadar fazal yenilik bana mantıklı gelmiyoor.Özellikle zaman tüneli saçmalığından sonra bununda fiyasko olma ihtimali yüksek gibi.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Kullandmadigim için sorun yok
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bir çok güzelim özelliği ya kapattın yada hiç etti !
şimdi ise son kullanıcının ilgisini renkli tuş ve buttonlarla çekmeye çalışıyor
arkadaşım kullanıcıların büyük bir kesimi ticari iş amaçlı sektörel çevre için facebook'tan yeni pazarlar arıyor !
sen çıkıpta reklam yapamazsın tanıdığına mesaj atamazsın dersen
sosyal ve ticari iletişimin önüne geçmiş olursun !
haliyle bir sosyal ağ olarak bu da senin sonunu hazırlar !
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Dwight Stifler 6 yıl
#zalımsınsosyalmedya

zaten arkadaş olmayanlara mesaj atmayıda paralı yaptılar yakında başka şeyleride paralı yaparlar
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hacbil90 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

bir çok güzelim özelliği ya kapattın yada hiç etti !
şimdi ise son kullanıcının ilgisini renkli tuş ve buttonlarla çekmeye çalışıyor

arkadaşım kullanıcıların büyük bir kesimi ticari iş amaçlı sektörel çevre için facebook'tan yeni pazarlar arıyor !
sen çıkıpta reklam yapamazsın tanıdığına mesaj atamazsın dersen
sosyal ve ticari iletişimin önüne geçmiş olursun !

haliyle bir sosyal ağ olarak bu da senin sonunu hazırlar !


yenilik olsun işte normal canım böyle şeyler
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gdervisoglu 6 yıl
Neden her yeniliği eleştiriyoruz anlamıyorum.. Alışılmışların dışına çıkmak istemiyoruz sanırım.. Tamam her yenilik eskinin verdiği tadı vermeyebilir belki, misal groveshark'ı hala retro olarak kullanıyorum; çok daha kullanışlı geliyor.
Fakat burada daha yeni arayüzü denemeden nasıl eleştiriyoruz onu anlamıyorum. Facebook bozdu, saçmaladılar vs. Nerden biliyoruz.. Önce bir deneyelim bakalım.. Belki seveceğiz ki, genelde önce acayip eleştirilir, sonra alışılır çok sevilir. Sonra bunun üzerine bir arayüz çıkar, o eleştirilir.. Ya eleştirmeyi çok seviyor ya da alışkanlıkların dışına çıkılması hoşumuza gitmiyor.
(Ç)ALINTI mevzu ise çok ayrı bir mevzu.. Her firma rakiplerinin güzel yanlarını bir şekilde kendine uyarlıyor, ne kadar etik tartışılır. Fakat bunu sadece facebook değil, google da yapıyor.. A firması da yapıyor B firması da yapıyor. Google görsel arama arayüzünü bingden uyarlıyor geliştiriyor.. Şimdi facebook google+ dan esinleniyor belki.. (onlara göre mobil uygulamarından esinlenilmiş..) Doğru yanlış..
facebook.com/...
Buradan yeni arayüz için, öncelikli kullananlardan olmak için sıra alabiliyorsunuz.
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