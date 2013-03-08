Facebook haber kaynağını yeni bir tasarıma kavuşturdu





Dünyanın en büyük sosyal ağı haline gelen Facebook'un son dönemlerde genç kullanıcı ilgisini kaybetmeye başladığına dair gelen raporlar sonrasında, arayüz ile ilgili yeni bir hamle yapacağı konuşuluyordu.





Dün yapılan resmi lansmanla Facebook, haber kaynağına uyguladığı yeni tasarımını kamuoyu ile paylaştı.





Kullanıcının bir nevi anasayfası durumunda olan haber kaynağı, reklam içerikleri ve güncellemeler gibi ek pencereler nedeniyle daha az dikkat çeken bir konuma gelmişti. Facebook da en önemli silahı olan kullanıcı etkileşimlerini artırmak için haber kaynağında bazı değişiklikler yaptı.





Facebook tasarım için mobil uygulamalarından esinlendiğini belirtse de Google+ sosyal ağına fazlasıyla benzediği konusunda yorumlar yapılıyor.





Anasayfanın sol kenarında bulunan kısayollar artık bir ikon şeklinde ve uzun bir çubuk üzerinde karşımıza çıkıyor. Haber kaynağında yapılan paylaşımlar ise artık daha büyük boyutlarda ve kişinin profil resminin de büyüdüğü bir tasarıma sahip durumda. Diğer site ve makalelere linkler de biraz daha fazla göze çarpar ve daha fazla özet içerir hale getirilmiş.





Facebook artık tüm platformların aynı tecrübeyi sunmasını istiyor. Böylece kullanıcıların etkileşimi de artmış olacak.





http://www.talkandroid.com/153476-facebook-announces-revamped-newsfeed-with-apparent-nod-to-google/?utm_source=feedburner-ta&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AndroidNewsGoogleAndroidForums+%28Android+News%2C+Rumours%2C+and+Updates%29