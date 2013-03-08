Facebook haber kaynağını yeni bir tasarıma kavuşturdu

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Dünyanın en büyük sosyal ağı haline gelen Facebook'un son dönemlerde genç kullanıcı ilgisini kaybetmeye başladığına dair gelen raporlar sonrasında, arayüz ile ilgili yeni bir hamle yapacağı konuşuluyordu.
Dün yapılan resmi lansmanla Facebook, haber kaynağına uyguladığı yeni tasarımını kamuoyu ile paylaştı.
Kullanıcının bir nevi anasayfası durumunda olan haber kaynağı, reklam içerikleri ve güncellemeler gibi ek pencereler nedeniyle daha az dikkat çeken bir konuma gelmişti. Facebook da en önemli silahı olan kullanıcı etkileşimlerini artırmak için haber kaynağında bazı değişiklikler yaptı.
Facebook tasarım için mobil uygulamalarından esinlendiğini belirtse de Google+ sosyal ağına fazlasıyla benzediği konusunda yorumlar yapılıyor.
Anasayfanın sol kenarında bulunan kısayollar artık bir ikon şeklinde ve uzun bir çubuk üzerinde karşımıza çıkıyor. Haber kaynağında yapılan paylaşımlar ise artık daha büyük boyutlarda ve kişinin profil resminin de büyüdüğü bir tasarıma sahip durumda. Diğer site ve makalelere linkler de biraz daha fazla göze çarpar ve daha fazla özet içerir hale getirilmiş.
Facebook artık tüm platformların aynı tecrübeyi sunmasını istiyor. Böylece kullanıcıların etkileşimi de artmış olacak.
http://www.talkandroid.com/153476-facebook-announces-revamped-newsfeed-with-apparent-nod-to-google/?utm_source=feedburner-ta&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+AndroidNewsGoogleAndroidForums+%28Android+News%2C+Rumours%2C+and+Updates%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
facebook.com/...
Zaten bilimsel araştırmalar bir süredir facebook'un ruh sağlığına zarar veren etkilerini kanıtlayan sonuçlar ortaya çıkarmıştı.
Facebook okulda sık kullandığımda bunu fark edememiştim. Zaten sık kullananlar afyonlamış olduklarından hiçbir şeyin farkında değiller.
Aynı şey Facebook'da da oluyor. Bakıyorum konulara, herkes Facebook'u eleştiriyor, beğenmiyor. Fakat en çok kullananlar da o kesim.
Google+ da olmasaydı biz hala o eski kalas facebook arayüzünü kullanıyor olacaktır herhal. Facebook a son zamanlar görüntü anlamında ne katıldıysa google+ dan çalınma. hoş bu halde bile yetersiz ya.
Bence bu sefer olmuş.
şimdi ise son kullanıcının ilgisini renkli tuş ve buttonlarla çekmeye çalışıyor
arkadaşım kullanıcıların büyük bir kesimi ticari iş amaçlı sektörel çevre için facebook'tan yeni pazarlar arıyor !
sen çıkıpta reklam yapamazsın tanıdığına mesaj atamazsın dersen
sosyal ve ticari iletişimin önüne geçmiş olursun !
haliyle bir sosyal ağ olarak bu da senin sonunu hazırlar !
zaten arkadaş olmayanlara mesaj atmayıda paralı yaptılar yakında başka şeyleride paralı yaparlar
yenilik olsun işte normal canım böyle şeyler
Fakat burada daha yeni arayüzü denemeden nasıl eleştiriyoruz onu anlamıyorum. Facebook bozdu, saçmaladılar vs. Nerden biliyoruz.. Önce bir deneyelim bakalım.. Belki seveceğiz ki, genelde önce acayip eleştirilir, sonra alışılır çok sevilir. Sonra bunun üzerine bir arayüz çıkar, o eleştirilir.. Ya eleştirmeyi çok seviyor ya da alışkanlıkların dışına çıkılması hoşumuza gitmiyor.
(Ç)ALINTI mevzu ise çok ayrı bir mevzu.. Her firma rakiplerinin güzel yanlarını bir şekilde kendine uyarlıyor, ne kadar etik tartışılır. Fakat bunu sadece facebook değil, google da yapıyor.. A firması da yapıyor B firması da yapıyor. Google görsel arama arayüzünü bingden uyarlıyor geliştiriyor.. Şimdi facebook google+ dan esinleniyor belki.. (onlara göre mobil uygulamarından esinlenilmiş..) Doğru yanlış..
facebook.com/...
Buradan yeni arayüz için, öncelikli kullananlardan olmak için sıra alabiliyorsunuz.
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