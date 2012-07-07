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Facebook hedef reklamlar için mobil uygulama kullanımını takip edecek

6 yıl
1,2b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstündeki reklam seçeneklerini mobil uygulaması ile de sunmayı planlayan Facebook, yeni bir izleme teknolojisini hayata geçiriyor. Mobil gelirleri artırmak adına yapılan çalışmada, Facebook, reklamların hedefine daha iyi ulaşması için uygulamaların kullanımını takip edecek.

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre ay sonuna doğru faaliyete geçecek sistemde, geliştiriciler ve reklam verenler doğrudan kullanıcının haber kaynağında reklam yayınlayabilecek. Facebook mühendislerinin geliştirdiği teknoloji ile kullanıcının uygulamalarla etkileşiminden elde edilen sonuçlar, reklamların mahiyetini belirleyecek.

Facebook reklamlar sonucunda indirilen her uygulama başına veya reklamların her bin kişi tarafından görüntülenmesine ücretlendirme uygulayacak. 

Örneğin Words with Friends gibi Zynga oyunlarını oynayan bir kişinin haber kaynağında diğer Zynga oyunlarını tanıtan reklamlar yer almaya başlayacak.

Önceden Facebook, kullanıcının beğendiği marka veya şirket ile ilgili reklamlar yayınlıyordu. Böylece biraz daha spesifik ve kullanıcıya doğrudan hitap eden reklamlar yayınlanabilecek.

Facebook'un, pek çok site ve uygulamaya giriş yapılmasına olanak tanıyan Facebook Connect modülünün yeni reklam stratejisindeki en büyük etken olduğu belirtiliyor. 

Yeni reklam stratejisi 16 Temmuz'dan itibaren uygulamaya konacak. Ancak avukatlar özellikle gizililiğin ihlali konusunda sıkıntı yaşamaktan endişe ediyor.

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304141204577510951953200634.html?mod=WSJ_hpp_MIDDLETopStories Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Uygulama zaten ios da yavaş tam beter olur ...
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jovanovic 6 yıl
Çok da lazım facebook... Girmeyin adamlar da bir şeyleri araştırmasın...
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