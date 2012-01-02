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Facebook, Internet Explorer 7 desteğini düşürmeye hazırlanıyor

7 yıl
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13
Web Siteleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Internet Explorer 6 desteğini 2010 yılında sonlandıran Facebook, yakın gelecekte Internet Explorer 7 için de benzer bir hamle yapabilir. Şu an Facebook, Internet Explorer 7 üzerinde çalışıyor olsa bile son dönemin en büyük yeniliği olan Timeline arayüzü, uyumsuzluk sorunları nedeniyle Internet Explorer 7'de görüntülenemiyor. Beş yıl önce kullanıma sunulan ve günümüzün modern web standartları karşısında artık iyiden iyiye eskidiğini hissettirmeye başlayan Internet Explorer 7, Facebook tarafından aha yeni standartlar için gözden düşürülecek.
Kullanım oranı %4'lere kadar gerileyen Internet Explorer 7, Facebook ile birlikte diğer büyük internet servislerinin de gündeminden çıkıyor. Bir süre önce açıklama yapan Google, popüler hizmetleri Gmail, Docs ve Takvim için Internet Explorer 7 desteğini sonlandıracağını duyurmuştu. Hali hazırda pek çok geliştirici ve arayüz tasarımcısı da artık eskimeye yüz tutan ve yavaş kalan render teknolojisine sahip Internet Explorer 7 için efor sarf etmeyi bırakmış durumda.

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StabilMen 7 yıl
Tek kelime ile ''Google Chrome'' diğerleri boş.
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DH Misafiri 7 yıl
NE EXPLORER, NE DE FİREFOX . CHROME FOREVER...
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yav he he aynen 7 yıl
ahmet sait microsoftta calisiyor beyler
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yav he he aynen 7 yıl
^^ emorhC elgooG nised esred en miK
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ilker90 7 yıl
yıl 2012 halen ie kullananlar var :D
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kelaynak33 7 yıl
%4'mü ? abartılmış bence
4'ün soluna bir sıfır konsaydı inanırdım.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Sekmeli internet her zaman iyi birşey değil.
Geçende sekmesiz tarayıcı bulana kadar canım çıktı.
IE haricinde sekmesiz çalışan bir tarayıcı zor.
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Recharged 7 yıl
Çoğu eski internet bilgisayarlarında hala IE 6 kullanan insanlar var.En azından Türkiye'de görüyoruz.Onu kaldırdıktan sonra zaten stabil çalışmayan IE 7'yi de kaldırmak ve insanları IE8,IE9 yada diğer alternatif web tarayıcılarına sürüklemek çok saçma geliyor bana.Timeline saçmalığından sözetmiyorum bile.Geçtiğime pişman oldum.Bir yenilik yapacağın zaman insanları buna geçirmek mecburiyetinde bırakmamalısın.Herkes arzu ettiği profil düzenini kullanmalı.
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halitozbasli 7 yıl
Opera ya geçtiğim günden beri ki sanırım o sıra explorer 6 vardı bir daha açmadım bile...
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alpa07 7 yıl
explorer firefox indirten sonra hiç kullanmadım.:D
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DH Misafiri 7 yıl
Explorer 7 kullanan mı kaldı? :S
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