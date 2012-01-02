Facebook, Internet Explorer 7 desteğini düşürmeye hazırlanıyor

Internet Explorer 6 desteğini 2010 yılında sonlandıran Facebook, yakın gelecekte Internet Explorer 7 için de benzer bir hamle yapabilir. Şu an Facebook, Internet Explorer 7 üzerinde çalışıyor olsa bile son dönemin en büyük yeniliği olan Timeline arayüzü, uyumsuzluk sorunları nedeniyle Internet Explorer 7'de görüntülenemiyor. Beş yıl önce kullanıma sunulan ve günümüzün modern web standartları karşısında artık iyiden iyiye eskidiğini hissettirmeye başlayan Internet Explorer 7, Facebook tarafından aha yeni standartlar için gözden düşürülecek.

Kullanım oranı %4'lere kadar gerileyen Internet Explorer 7, Facebook ile birlikte diğer büyük internet servislerinin de gündeminden çıkıyor. Bir süre önce açıklama yapan Google, popüler hizmetleri Gmail, Docs ve Takvim için Internet Explorer 7 desteğini sonlandıracağını duyurmuştu. Hali hazırda pek çok geliştirici ve arayüz tasarımcısı da artık eskimeye yüz tutan ve yavaş kalan render teknolojisine sahip Internet Explorer 7 için efor sarf etmeyi bırakmış durumda.