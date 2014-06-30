Facebook izinsiz yaptığı psikolojik deneyleri savundu





Haftasonunda Facebook'un 2012 yılında bazı kullanıcılar üzerinde haber vermeden gönderi kaynağında piskolojik bazı deneyler yaptığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Pek çok eleştirinin geldiği programın yürütücüleri kendisini savunma ihtiyacı hissetti.





Programın başındaki Adam Kramer, temel amaçlarının duyguların Facebook kullanıcılarının davranışlarını nasıl ve hangi yöne etkilediğini bulmak olduğunu belirtirken, aslında negatif etkilerin kullanıcıları sosyal ağdan uzaklaştırma ihtimalinin olup olmadığını da bilmek istediklerini sözlerine ekledi. Ancak Kramer tüm sosyal ağı yönlendirebilecek bir potansiyel oluşturmak istedikleri iddiasını ise şiddetle reddediyor.





Araştırmanın sonucunda ise duygusal durumların manevi olarak bulaşıcı olduğu ve insanların bir süre sonra farkında olmadan aynı duyguları yansıtmaya başladığı kanısına varılmış.





Facebook için kullanıcı kaybı oldukça hayati bir önem taşıyor ve hangi gelişmelerin kullanıcıların uzaklaşmasına sebebiyet verdiğini araştırmak için büyük yatırımlar yapıyor. Bununla birlikte pek çok akademisyen Facebook'un habersiz olarak duyguları yönlendirme çalışmaları yaptığını ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu belirtiyor.

http://www.pcworld.com/article/2449040/facebook-researcher-defends-controversial-psychology-experiment-on-users.html