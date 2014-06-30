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Facebook izinsiz yaptığı psikolojik deneyleri savundu

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook izinsiz yaptığı psikolojik deneyleri savundu

Haftasonunda Facebook'un 2012 yılında bazı kullanıcılar üzerinde haber vermeden gönderi kaynağında piskolojik bazı deneyler yaptığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Pek çok eleştirinin geldiği programın yürütücüleri kendisini savunma ihtiyacı hissetti.

Programın başındaki Adam Kramer, temel amaçlarının duyguların Facebook kullanıcılarının davranışlarını nasıl ve hangi yöne etkilediğini bulmak olduğunu belirtirken, aslında negatif etkilerin kullanıcıları sosyal ağdan uzaklaştırma ihtimalinin olup olmadığını da bilmek istediklerini sözlerine ekledi. Ancak Kramer tüm sosyal ağı yönlendirebilecek bir potansiyel oluşturmak istedikleri iddiasını ise şiddetle reddediyor. 

Araştırmanın sonucunda ise duygusal durumların manevi olarak bulaşıcı olduğu ve insanların bir süre sonra farkında olmadan aynı duyguları yansıtmaya başladığı kanısına varılmış. 

Facebook için kullanıcı kaybı oldukça hayati bir önem taşıyor ve hangi gelişmelerin kullanıcıların uzaklaşmasına sebebiyet verdiğini araştırmak için büyük yatırımlar yapıyor. Bununla birlikte pek çok akademisyen Facebook'un habersiz olarak duyguları yönlendirme çalışmaları yaptığını ve bunun insan haklarına aykırı olduğunu belirtiyor.  

http://www.pcworld.com/article/2449040/facebook-researcher-defends-controversial-psychology-experiment-on-users.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tttyler durdennn 4 yıl en beğenilen
Bence amaçları dediklerinin aksine insanları bu merete nasıl dahada bağlarımı aştıki adamlar bilinçaltıyla , psikolojiyle ugraşmaya başladılar.
1 Yanıt Yanıtla +11
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khytr89 4 yıl
Dava acacam
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DaRKFoRCeS 4 yıl
İşin içinde amerika varsa bu durum normal.

Kimbilir daha neler neler yapıyorlar.

Herşeyin sanal olduğu bir dünyada bu tür şeyler olacaktır.

En basitinden yüzyüze olmasa da telefonda konuşmak yerine mesaj gönderilmesi.

İşin içinde amerika varsa bu durum normal.Kimbilir daha neler neler yapıyorlar.Herşeyin sanal olduğu bir dünyada bu tür şeyler olacaktır.
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Lightr 4 yıl
Çoğu şeyde var zaten
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gigaerman 4 yıl
hiç şaşırmadım,bu daha gün yüzüne çıkan.daha neler neler var.ama maalesef bile bile kullanmaya devam ediyoruz ve edeceğizde
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SEO-Uzmanı 4 yıl
facebook bilimsel sonuçları,
bilim dünyası ile paylaşacaksa OK
ama paylaşmaz ise bu resmen suçtur !
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makbulut 4 yıl
Adamlar paranoya olmuş her şeyi araştırıyorlar.
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matmuhendisi 4 yıl
Sade facebook degil bunu yapan..
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Virtual Reality 4 yıl
Facebook pişmanlıktır.
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keskin53 4 yıl
belkim facebook ruh doktorluguna soyunmuş
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y.karagul 4 yıl
facebook hesabım yok derdim yok.
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BARIŞ55 4 yıl
Ancak Kramer tüm sosyal ağı yönlendirebilecek bir potansiyel oluşturmak istedikleri iddiasını ise şiddetle reddediyor.

Hangi Amerikan kuklasının böyle iddiaları kabul ettiği görülmüş?

Bu belgeseli mutlaka izleyin.

imdb.com/...
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Sauron 4 yıl
vayy be. İyi o kadar aktif değilim.
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UltimateEchelon 4 yıl
Facebook zaten direk amerikan istihbaratına çalışıyor şaşırmadım.İyiki kapatmışım hesabımı
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Glorfindel1907 4 yıl
Ben diyorum adamlar her taraftan bilgi topluyor izliyor diye arkadaşlarım toplasa ne olacak diyor gelde anlat işte
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mementopolis 4 yıl
Dedik bir önceki haberde izinsiz yapiyorlar diye...
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