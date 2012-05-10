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Facebook kendi uygulama mağazasını yayına sokuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygulama geliştirme ve pazarlama stratejilerinin çok büyük bir önem kazandığı günümüzde, mobil işletim sistemlerinin kendi uygulama mağazaları dışında alternatif uygulama mağazaları da büyük ilgi çekiyor. Amazon Appstore ve Getjar gibi örneklerin yanına bu kez Facebook da katılıyor.

İnsanların sosyal uygulamalar bulabileceği ve geliştiricilerin uygulamalarını tanıtmak için fırsatlar yakalayabileceği Uygulama Merkezi önümüzdeki haftalarda yayına başlayacak.

Hem web üzerinden hem de iOS ve Android için Facebook uygulamaları üzerinden erişilebilecek Uygulama Merkezi, 900 milyondan fazla kullanıcı için Draw Something, Pinterest, Spotify gibi başarılı yapımları barındıran yeni bir yer olacak.

Uygulamaların merkezde yer alması için kullanıcı puanlamaları, aktif indirenler gibi bazı kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerde kaliteli olduğunu göstermesi gerekiyor. Düşük puanlar alan uygulamalar merkezde listelenmeyecek.

Geliştiricilerin uygulamalarını takip etmesi için Insight adlı bir raporlama sayfası olacak ve ayrıca her uygulama bir detay sayfası barındıracak.

Facebook ile ilişkili mobil uygulamaları ağırlıklı olarak kapsayacak olan Uygulama Merkezi, mobil sürümü üzerinde eğer uygulamaları açamıyorsa ve kurulum gerekiyorsa bu kez işletim sisteminin kendi uygulama mağazasına kullanıcıyı yönlendirecek.

Facebook geliştiriciler için bir de kılavuz yayınladı. Kılavuza uygun olmayan uygulamalar merkezde yayınlanmayacak. 18 Mayıs'a kadar uygun şekilde başvuran geliştiricilerin uygulamaları öncelikli olarak değerlendirilecek.

Merkezde ücretli uygulamalara da yer verilecek. Beta aşaması devam eden merkezin ay sonuna doğru yayınlanacağı tahmin ediliyor.

https://developers.facebook.com/blog/post/2012/05/09/introducing-the-app-center/ Yorum Yaz
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mustiki212 7 yıl en beğenilen
Bu mark nasıl para kazanılacağını hakikaten biliyor. yaşı genç olmasına karşın ağabeylerinin izinden giderek birazda kendinden bir şeyler katması..çok zekice...
Bu mark nasıl para kazanılacağını hakikaten biliyor. yaşı genç olmasına karşın ağabeylerinin izinden giderek birazda kendinden bir şeyler katması..çok zekice......
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1 Yanıt Yanıtla +7
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niziolekyis 7 yıl
Üniversitede bu konunun araştırmasını yaptım olayı yakından inceledim bilgi sahibiyim.Atıp tutmuyorum yani.
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Tıp 7 yıl
vay be alıcısı çıkar illa
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E_Aydin35 7 yıl
Facebook bu işte para olduğunu gördü, bu akdar büyük ve kapsamlı birde sosyal ağa sahip tabi gayet normal, zaten başarılı olacağı kesin!
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NS_85 7 yıl
Facebook credits denen ve oyundan başka bir yerde harcanmayan kredilerimizle uygulama alabiliriz umarım böylelikle.
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Volkanbaba 7 yıl
Denetim ile uygulaa alacak olması güzel birşey.
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JohnLord 7 yıl
Bl00dyHell
Facebook Googleı taklit etmekten bıkmadı herhalde. Facebooku tamamen Google+ çakması bir hale getirdikten sonra Chrome Web Store çakması bir mağaza yapmış.

iyi olan taklit edilirmiş ilerde anlayacak facebook bunu
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Bl00dyHell 7 yıl
Facebook Google'ı taklit etmekten bıkmadı herhalde. Facebook'u tamamen Google+ çakması bir hale getirdikten sonra Chrome Web Store çakması bir mağaza yapmış.
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Recharged 7 yıl
Çok sayıda uygulama vardı zaten.Bunları bir mağazada toplamak akıllıca bir hamle.
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magandalar18 7 yıl
yenilik hareketleri
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danGerfuLL 7 yıl
O kadar çok uygulama mağazası var ki takipte zorlanıyorum.
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mustiki212 7 yıl en beğenilen
Bu mark nasıl para kazanılacağını hakikaten biliyor. yaşı genç olmasına karşın ağabeylerinin izinden giderek birazda kendinden bir şeyler katması..çok zekice...
1 Yanıt Yanıtla +7
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XperiaTM 7 yıl mustiki212
mustiki212

Bu mark nasıl para kazanılacağını hakikaten biliyor. yaşı genç olmasına karşın ağabeylerinin izinden giderek birazda kendinden bir şeyler katması..çok zekice...

Hocam olayın Mark ile alakası yok. Mark'ın bu site üzerindeki etkisi tamamen fikre dayalıdır.
Yani anlayacağın artık Marklık bir durum yok ortada.Bu site artık şirket haline geldi.
Büyük bir pazara sahip milyardan fazla insan kullanıyor. Profesyonel çalışanlar tarafından idare ediliyor.
Mark zaten sitenin bir kısmını bir şirkete sattı.Mark oturduğu yerden para kazanıyor

Veya ufak tefek işlere bakıyordur fikir üretiyordur. Market olayı belki onun fikri olabilir fakat artık onun çok fazla etkisi yok sitenin üzerinde.
Eğer öyle bir amacı olsa ,hani dese ki sadece ben kazanayım falan. O zaman sitenin hiç bir hissesini vermezdi kimseye.
Kendi yoluna devam ederdi. Üniversitede bu konunun araştırmasını yaptım olayı yakından inceledim bilgi sahibiyim.Atıp tutmuyorum yani.
İyi forumlar.
Fakat market olayı çok saçma olmuş.Kullandığımız cihazları yormaktan başka bir halta yaramayacak yaptıkları yenilikler.
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