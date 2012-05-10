Facebook kendi uygulama mağazasını yayına sokuyor

Haber Editörü
Uygulama geliştirme ve pazarlama stratejilerinin çok büyük bir önem kazandığı günümüzde, mobil işletim sistemlerinin kendi uygulama mağazaları dışında alternatif uygulama mağazaları da büyük ilgi çekiyor. Amazon Appstore ve Getjar gibi örneklerin yanına bu kez Facebook da katılıyor.
İnsanların sosyal uygulamalar bulabileceği ve geliştiricilerin uygulamalarını tanıtmak için fırsatlar yakalayabileceği Uygulama Merkezi önümüzdeki haftalarda yayına başlayacak.
Hem web üzerinden hem de iOS ve Android için Facebook uygulamaları üzerinden erişilebilecek Uygulama Merkezi, 900 milyondan fazla kullanıcı için Draw Something, Pinterest, Spotify gibi başarılı yapımları barındıran yeni bir yer olacak.
Uygulamaların merkezde yer alması için kullanıcı puanlamaları, aktif indirenler gibi bazı kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerde kaliteli olduğunu göstermesi gerekiyor. Düşük puanlar alan uygulamalar merkezde listelenmeyecek.
Geliştiricilerin uygulamalarını takip etmesi için Insight adlı bir raporlama sayfası olacak ve ayrıca her uygulama bir detay sayfası barındıracak.
Facebook ile ilişkili mobil uygulamaları ağırlıklı olarak kapsayacak olan Uygulama Merkezi, mobil sürümü üzerinde eğer uygulamaları açamıyorsa ve kurulum gerekiyorsa bu kez işletim sisteminin kendi uygulama mağazasına kullanıcıyı yönlendirecek.
Facebook geliştiriciler için bir de kılavuz yayınladı. Kılavuza uygun olmayan uygulamalar merkezde yayınlanmayacak. 18 Mayıs'a kadar uygun şekilde başvuran geliştiricilerin uygulamaları öncelikli olarak değerlendirilecek.
Merkezde ücretli uygulamalara da yer verilecek. Beta aşaması devam eden merkezin ay sonuna doğru yayınlanacağı tahmin ediliyor.
https://developers.facebook.com/blog/post/2012/05/09/introducing-the-app-center/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
iyi olan taklit edilirmiş ilerde anlayacak facebook bunu
Hocam olayın Mark ile alakası yok. Mark'ın bu site üzerindeki etkisi tamamen fikre dayalıdır.
Yani anlayacağın artık Marklık bir durum yok ortada.Bu site artık şirket haline geldi.
Büyük bir pazara sahip milyardan fazla insan kullanıyor. Profesyonel çalışanlar tarafından idare ediliyor.
Mark zaten sitenin bir kısmını bir şirkete sattı.Mark oturduğu yerden para kazanıyor
Veya ufak tefek işlere bakıyordur fikir üretiyordur. Market olayı belki onun fikri olabilir fakat artık onun çok fazla etkisi yok sitenin üzerinde.
Eğer öyle bir amacı olsa ,hani dese ki sadece ben kazanayım falan. O zaman sitenin hiç bir hissesini vermezdi kimseye.
Kendi yoluna devam ederdi. Üniversitede bu konunun araştırmasını yaptım olayı yakından inceledim bilgi sahibiyim.Atıp tutmuyorum yani.
İyi forumlar.
Fakat market olayı çok saçma olmuş.Kullandığımız cihazları yormaktan başka bir halta yaramayacak yaptıkları yenilikler.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2970 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, facebook ve uygulama haber