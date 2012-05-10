Facebook kendi uygulama mağazasını yayına sokuyor

Uygulama geliştirme ve pazarlama stratejilerinin çok büyük bir önem kazandığı günümüzde, mobil işletim sistemlerinin kendi uygulama mağazaları dışında alternatif uygulama mağazaları da büyük ilgi çekiyor. Amazon Appstore ve Getjar gibi örneklerin yanına bu kez Facebook da katılıyor.





İnsanların sosyal uygulamalar bulabileceği ve geliştiricilerin uygulamalarını tanıtmak için fırsatlar yakalayabileceği Uygulama Merkezi önümüzdeki haftalarda yayına başlayacak.





Hem web üzerinden hem de iOS ve Android için Facebook uygulamaları üzerinden erişilebilecek Uygulama Merkezi, 900 milyondan fazla kullanıcı için Draw Something, Pinterest, Spotify gibi başarılı yapımları barındıran yeni bir yer olacak.





Uygulamaların merkezde yer alması için kullanıcı puanlamaları, aktif indirenler gibi bazı kriterler göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerde kaliteli olduğunu göstermesi gerekiyor. Düşük puanlar alan uygulamalar merkezde listelenmeyecek.





Geliştiricilerin uygulamalarını takip etmesi için Insight adlı bir raporlama sayfası olacak ve ayrıca her uygulama bir detay sayfası barındıracak.





Facebook ile ilişkili mobil uygulamaları ağırlıklı olarak kapsayacak olan Uygulama Merkezi, mobil sürümü üzerinde eğer uygulamaları açamıyorsa ve kurulum gerekiyorsa bu kez işletim sisteminin kendi uygulama mağazasına kullanıcıyı yönlendirecek.





Facebook geliştiriciler için bir de kılavuz yayınladı. Kılavuza uygun olmayan uygulamalar merkezde yayınlanmayacak. 18 Mayıs'a kadar uygun şekilde başvuran geliştiricilerin uygulamaları öncelikli olarak değerlendirilecek.





Merkezde ücretli uygulamalara da yer verilecek. Beta aşaması devam eden merkezin ay sonuna doğru yayınlanacağı tahmin ediliyor.