Facebook, kişiselleştirilmiş alışveriş arama moturu TheFind'ı satın aldığını duyurdu

İhtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda Oculus VR gibi sanal gerçeklik üzerine çalışma gösteren bir fimayı dahi bünyesine katan sosyal medyanın en büyük ismi Facebook, bu sefer kişiselleştirilmiş alışveriş arama moturu TheFind'ı satın aldığını duyurdu.

Kişilerin ticari satışı yapılan ürünleri araması, fiyat karşılaştırması yapması ve aradıkları ürün satın alabilecekleri noktaları belirlemesi için hazırlanan TheFind, bundan sonra geliştirici ekibiyle birlikte Facebook'un reklamlarını daha kişiye özel ve iyi hale getirmek için çalışma gösterecek. Facebook'un 1 milyarlık nüfusu ve sunduğu imkanların uzmanlıklarını büyüteceğini söyleyen TheFind ekibi, kendi geliştirdikleri teknolojileri sosyal ağa entegre etmek için de zorlu çalışmalar altına gireceklerini belirtti.

http://techcrunch.com/2015/03/13/to-boost-commerce-in-ads-facebook-buys-and-shuts-down-shopping-site-thefind/#qxW2fp:KJU3