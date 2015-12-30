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Facebook, mobilde konu bazlı haber kaynağını test ediyor

Sosyal medyanın merkezini oluşturan dünyanın en büyüğü Facebook, mobilde haber kaynaklarını çok daha düzenli hale getirebilecek konu bazlı kategori sistemini test etmeye başladı.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, mobilde konu bazlı haber kaynağını test ediyor

Sosyal medyanın en büyük nüfusa sahip platformu Facebook, mobil sürümlerinde konu bazlı haber kaynağını test etmeye başladı.
Facebook kullanıcıları her geçen gün daha fazla sayfayı beğeniyor ya da takip etmeye başlıyor. Sürece bir de arkadaşların paylaştıkları dahil olunca kişisel haber kaynakları çok karmaşık bir hal alıyor. Sosyal medya devinin mobil sürümleri için test ettiği yeni özellik ise kategorilere ayrılmış konu bazlı bir haber kaynağını karşımıza çıkartıyor.
Jason Stein tarafından yayınlanan fotoğraflar kapsamında görüldüğü üzere Facebook, yeni test sürecinde haber kaynağını "tatil, stil, haber başlıkları ve fazlası" gibi kategorilere ayrılıyor. Bu sayede belirli konularda daha hızlı bilgi alınabileceği söylenirken, süreç belirli konulara odaklanılmasını kolaylaştırıyor ve içerik kaçırma sorunun bir miktar da olsa ortadan kaldırabilecek bir çözüm oluşturuyor.
Bu faydalı Facebook özelliğinin herkes için yayınlacağı tarih hakkındaysa şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. 

http://www.ubergizmo.com/2015/12/facebook-multiple-news-feeds/?utm_source=mainrss Yorum Yaz
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