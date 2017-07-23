Facebook modüler bir akıllı telefon geliştiriyor

Bileşenleri takılıp çıkarılabilen modüler akıllı telefon projeleri bir dönem oldukça revaçtaydı ancak sonrasında başta Google olmak üzere yavaş yavaş teknoloji devleri uzaklaşmaya başladı. Bugün Moto Z gibi modellerin sunduğu kısmi bir modülerlik anlayışını izliyoruz.

Ciddi bir ekip

Facebook ise geçmişi yeniden canlandırmaya kararlı. Gelen bilgilere göre firmanın Building 8 adındaki Ar-Ge bölümü modüler akıllı telefon projesi üzerinde çalışıyor. Ekibin başında ise eski DARPA yöneticisi Regina Dugan yer alıyor.

Dugan daha sonra Google’a geçmiş ve Project Ara projesini yönetmişti. Ayrıca ekipte eski Amazon çalışanı Bernard Richardson ve yine eski Project Ara çalışanları yer alıyor. Yani ekip oldukça deneyimli ve hırslı zira yakın zamanda beyin dalgalarını yazıya döken bir proje geliştirmişlerdi.

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Patent başvurusu yapılan projede akıllı telefon yanında bir de akıllı hoparlör yer alıyor. Kullanıcılar bileşenleri yenisi ile değiştirdikten sonra eskisini geri dönüşüme veriyor ve böylece tasarruf edilmiş oluyor. Projenin temelinde Facebook’un geçen yıl satın aldığı Nascent Objects girişimi yer alıyor.

Facebook neden bu yaklaşımı yeniden gündeme getirdiği bilinmiyor. Uzmanlar konseptin çok fazla bir potansiyelinin olmadığını zamanında dile getirmişlerdi. Üstelik sosyal ağa bir katkısı olacak gibi de görünmüyor.