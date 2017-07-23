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Facebook modüler bir akıllı telefon geliştiriyor

Yıllar önce rafa kalkan tamamen modüler akıllı telefon sistemleri Facebook’un aklını çelmiş gibi görünüyor. Firma bu konsepti yeniden hayata döndürmek niyetinde.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bileşenleri takılıp çıkarılabilen modüler akıllı telefon projeleri bir dönem oldukça revaçtaydı ancak sonrasında başta Google olmak üzere yavaş yavaş teknoloji devleri uzaklaşmaya başladı. Bugün Moto Z gibi modellerin sunduğu kısmi bir modülerlik anlayışını izliyoruz.

Ciddi bir ekip

Facebook ise geçmişi yeniden canlandırmaya kararlı. Gelen bilgilere göre firmanın Building 8 adındaki Ar-Ge bölümü modüler akıllı telefon projesi üzerinde çalışıyor. Ekibin başında ise eski DARPA yöneticisi Regina Dugan yer alıyor.

Dugan daha sonra Google’a geçmiş ve Project Ara projesini yönetmişti. Ayrıca ekipte eski Amazon çalışanı Bernard Richardson ve yine eski Project Ara çalışanları yer alıyor. Yani ekip oldukça deneyimli ve hırslı zira yakın zamanda beyin dalgalarını yazıya döken bir proje geliştirmişlerdi.

Ayrıca Bkz. "Meizu Pro 7 ikinci ekranı detaylı olarak incelendi"

Patent başvurusu yapılan projede akıllı telefon yanında bir de akıllı hoparlör yer alıyor. Kullanıcılar bileşenleri yenisi ile değiştirdikten sonra eskisini geri dönüşüme veriyor ve böylece tasarruf edilmiş oluyor. Projenin temelinde Facebook’un geçen yıl satın aldığı Nascent Objects girişimi yer alıyor.

Facebook neden bu yaklaşımı yeniden gündeme getirdiği bilinmiyor. Uzmanlar konseptin çok fazla bir potansiyelinin olmadığını zamanında dile getirmişlerdi. Üstelik sosyal ağa bir katkısı olacak gibi de görünmüyor. 

 

http://wccftech.com/facebooks-building-8-modular-smartphones-secret-division/ Yorum Yaz
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kadirirdem 2 yıl
Bir şey çıkmaz gibi geliyor bana.
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extrabold 2 yıl
Facebook un da mobil pazara girmesiyle rekabet artacaktır. Google güzel cihazlar çıkartmaya başladı bile bakalım Facebook başarabilecek mi
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JoeyBane 2 yıl
Düşünsenize bi modülü de takmayınca messenger kullanılmıyor. Modül de 49$
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Piyasanın modüler telefona ihtiyacı var. Fakat tek porttan değil, görselde gösterildiği gibi farklı portlardan donanım takviyesi yapılabilmeli.
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Led Zeppelin 2 yıl
Her tarafından reklam fırlar artık.
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Kerim5100 2 yıl
Allahtan Apple yapmıyor yoksa iMac parasına satardı :D
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