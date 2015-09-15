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Facebook, sanal gerçeklik uygulaması üzerinde çalışıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, sanal gerçeklik uygulaması üzerinde çalışıyor
Sosyal medyanın nüfus şampiyonu Facebook, Oculus Rift'in geliştirici Oculus VR'ı satın aldıktan sonra giriş yaptığı sanal gerçeklik dünyası için bir de özel uygulama geliştiriyor.
Wall Street Journal'ın haberine göre Facebook'un 360 derecelik videolara odaklanan sanal gerçeklik uygulaması hem iOS hem de Android cihazlar için geliştirme aşamasında bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde sanal gerçeklik başlıklarıyla uyumlu 360 derecelik videoları ana haber akışına getiren sosyal medya devi, bu konuda ciddi çalışmalar içerisinde bulunuyor ve görünüşe bakılırsa Gear VR gibi uygun fiyatlı (Ekren yerine akıllı telefon kullanan) sanal gerçeklik başlıklarını da unutmuyor.
Facebook'un bahsi geçen uygulamayı yayınlayacağı tarih hakkındaysa şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. 

http://www.wsj.com/articles/facebook-looks-to-bring-virtual-reality-to-mobile-devices-1442178190 Yorum Yaz
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