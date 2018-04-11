Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook veri sızıntısı olmasın diye ödül programı başlatıyor

Eğer Facebook üzerinde bir uygulamanın gizli bir şekilde verilerinizi kötüye kullandığını fark ettiyseniz bunu ödüle çevirebilirsiniz. Facebook kötüye kullanım konusunda ödül programı başlattı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1b
1
2
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Basit bir kişilik testi programının 87 milyon kullanıcının verisinin hoyratça elde edildiği bir seçim manipülasyonu aracına dönüşmesinin yankıları sürüyor. Mark Zuckerberg bütün sorumluluğu üzerine alarak tepkileri biraz dindirmiş gibi görünüyor.

Kötü kullanıma yönelik

Kullanıcılarına özür mektubu yayınlayan ve senato önünde de ifade veren Zuckerberg, halen hesap silme kampanyaları devam etse de hisseleri yükselişe geçirmeyi başardı. CEO ayrıca yeni bir ödül programının da müjdesini verdi.

Ayrıca Bkz. "DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Data Abuse Bounty adıyla başlayan ödül programı doğrudan kullanıcılara yönelik yapılıyor. Kullanıcılar kendilerine ait verileri çalan, üçüncü taraflara satan veya kötüye kullanan uygulamalar tespit ettiklerinde ödül kazanacaklar.

Programda bazı şartlar var. İlk olarak kötü niyetli uygulamanın en az 10 bin kullanıcısının olması gerekiyor. İkinci olarak sadece toplama değil kötüye kullanma da tespit edilmeli. Son olarak kimse tarafından bilinmeyen ve araştırılmayan bir uygulama olması gerek.

Program sadece kötüye kullanım amaçlı olduğu için zararlı yazılım, sosyal mühendislik amaçları ve Instagram gibi diğer iştirakler ödül dışı bırakılmış. Toplam ödül havuzu hakkında bir bilgi yok ancak 40 bin dolar civarında olabileceği tahmin ediliyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Facebooks-new-Data-Abuse-Program-pays-members-who-report-apps-that-misuse-data_id103968 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bukalemun 1 yıl
Facebook kimin ? Nerede ? Kim yönetiyor ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adnantuna88 1 yıl
sı.tık sıvıyoruz hesabı
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi göz hastalıklarını tespit eden yapay zeka yazılımını onayladı 1 yıl Yeni Jetta GLI, bağımsız arka süspansiyonla gelecek 1 yıl Instagram'da paylaştığınız tüm fotoğraf ve videoları indirebilmeniz mümkün oluyor 1 yıl Apple HomePod satışları hayal kırıklığı yarattı 1 yıl Nokia 3 için Android 8.0 Oreo güncellemesi yayınlandı 1 yıl Nubia oyuncu telefonunu 19 Nisan'da tanıtacağını duyurdu 1 yıl Bitcoin uçuşa geçti, kış havası bitiyor mu? 1 yıl Dünyayı "SimCity" oyunu gibi gösteren müthiş uydu görüntüleri 1 yıl Tesla Model Y üretiminin Kasım 2019'da başlayacağı iddia ediliyor 1 yıl AMD, Spectre Varyant 2 açığından etkilenen işlemciler için yama çıkardı 1 yıl Volkswagen, yeni bir satış rekoruna imza attı 1 yıl Radeon RX 500X tanıtıldı ancak sadece üreticilere 1 yıl Apple Music 40 milyon aboneyi geçti 1 yıl LG Mobile, güncellemeleri hızlandırmak adına "Yazılım Güncelleme Merkezi"ni kurdu 1 yıl Küçük bir köpek tarafından kovalanan Google Street View arabasının zor anları 1 yıl Federal Ticaret Komisyonu garanti etiketlerine savaş açtı 1 yıl Dünyanın Android işletim sistemli ilk uydu telefonu ile tanışın 1 yıl UBER hizmet alanlarını genişletiyor 1 yıl YouTube Android sürümüne "Ana Sayfada Oynat" özelliği eklendi 1 yıl LinkedIn Messenger'a GIF desteği geldi 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook veri sızıntısı olmasın diye ödül programı başlatıyor Sonraki Galaxy S9 serisinde iki farklı sensör markası 1 yıl Gmail'in web arayüzü sonunda yeni bir tasarıma kavuşuyor 1 yıl Samsung'un Çin'deki akıllı telefon pazar payı %0.8'e düştü 1 yıl Honda Sensing, 2022 itibariyle tüm araçlarda standart olacak 1 yıl Airbus, uçakların kargo bölümüne yolcular için yatak yerleştireceğini açıkladı 1 yıl 2019 Mercedes-Benz C Serisi, Avrupa'da 40 bin euro fiyatla satışa çıkıyor 1 yıl Biyometrik doğrulama internet üzerinde de yaygınlaşacak 1 yıl Hollywood filmlerinin Türkiye'de çekilmesi için teşvik 1 yıl Xiaomi Redmi 5 Plus elimizde: Tüm detaylar 1 yıl Crossover İstanbul Genel Müdürü Mine Dedekoca ile konuştuk 1 yıl Dead Rivals - Zombie MMO mobil çıktı 1 yıl Facebook içerik yönetimi için yapay zeka geliştiriyor 1 yıl Windows 10 Spring Creators Update güncellemesi ertelendi 1 yıl ODTÜ'nün geliştirdiği kamerayla sisli havalar artık engel değil 1 yıl Samsung Galaxy Note 9, 6.4 inç ekran ve 4.000 mAh pille gelebilir 1 yıl Dubai önümüzdeki ay dijital plaka denemelerine başlıyor 1 yıl Xiaomi Mi 7 ile ilgili yeni görseller sızdırıldı 1 yıl Apple'ın 8 yıllık patent davası sonuçlandı: 500 milyon dolar ceza ödeyecek 1 yıl PUBG taklitlerine savaş açtı: Rules of Survival oyununa dava 1 yıl 2019 Audi A6 Avant, sportif görünümüyle tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim