Facebook veri sızıntısı olmasın diye ödül programı başlatıyor

Basit bir kişilik testi programının 87 milyon kullanıcının verisinin hoyratça elde edildiği bir seçim manipülasyonu aracına dönüşmesinin yankıları sürüyor. Mark Zuckerberg bütün sorumluluğu üzerine alarak tepkileri biraz dindirmiş gibi görünüyor.

Kötü kullanıma yönelik

Kullanıcılarına özür mektubu yayınlayan ve senato önünde de ifade veren Zuckerberg, halen hesap silme kampanyaları devam etse de hisseleri yükselişe geçirmeyi başardı. CEO ayrıca yeni bir ödül programının da müjdesini verdi.

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Data Abuse Bounty adıyla başlayan ödül programı doğrudan kullanıcılara yönelik yapılıyor. Kullanıcılar kendilerine ait verileri çalan, üçüncü taraflara satan veya kötüye kullanan uygulamalar tespit ettiklerinde ödül kazanacaklar.

Programda bazı şartlar var. İlk olarak kötü niyetli uygulamanın en az 10 bin kullanıcısının olması gerekiyor. İkinci olarak sadece toplama değil kötüye kullanma da tespit edilmeli. Son olarak kimse tarafından bilinmeyen ve araştırılmayan bir uygulama olması gerek.

Program sadece kötüye kullanım amaçlı olduğu için zararlı yazılım, sosyal mühendislik amaçları ve Instagram gibi diğer iştirakler ödül dışı bırakılmış. Toplam ödül havuzu hakkında bir bilgi yok ancak 40 bin dolar civarında olabileceği tahmin ediliyor.