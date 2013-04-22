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Facebook, yaz itibariyle 15 saniyelik reklamlara başlıyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook, yaz itibariyle 15 saniyelik reklamlara başlıyor

Kullanıcı sayısı en kalabalık ülkelerin nüfusuyla yarışır hale gelen Facebook, en büyük gelir kaynğı olan reklam konusunda yeni adımlar atmaya devam ediyor.

Firmaya yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Facebook haber kaynağında yeni bir reklam türüne yer verecek. Yaz aylarından itibaren faaliyete geçecek olan reklamlar 15 saniyelik otomatik olarak oynatılan videolardan oluşacak. 30 yaş altı kadın ve erkek, 30 yaş üstü kadın ve erkek olmak üzere 4 farklı reklam gösterimi yapılacak. Günde bir kullanıcıya 3 gösterimden fazlası yapılmayacak.

Ücret konusunda da çıtayı yükselten Facebook, günlük olarak reklam başına 1 milyon dolar talep edecek. Bu açıdan video reklamları hem firma hem de reklam veren açısından daha büyük önem arz edecek.

Facebook geçmişte farklı reklam politikalarıyla kullanıcıların yoğun eleştirilerine maruz kalmıştı. Yeni reklam politikasıyla nasıl bir tepki alacağı merak konusu.


http://adage.com/article/digital/facebook-seeks-1-million-price-tag-video-ads/240901/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Srcn81 6 yıl
O nası oluyor.
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HectorBarbossa 6 yıl
Adamlar zeki , beyinlerini çalıştırıyorlar. Nasıl daha fazla para kazanabilir durmadan onu düşünüyorlar.
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Dexstz 6 yıl
Sildim,memmunum
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butze 6 yıl
Facebook zaman kaybı. millet soğudu, bu reklamlardan sonra falan iyice soğur zaten
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Limonen 6 yıl
Kullananlar düşünsün
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Led Zeppelin 6 yıl
reklam engelleyiciler varken sorun oluşturmaz hiç...
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