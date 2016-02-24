Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook yeni emojilerini global kullanıma açtı

Facebook bir çok kullanıcı için "Beğen" butonuyla özdeşleşmiş bir platformdu. Bugünden itibaren global anlamda yapılan yeni değişiklikle Beğen butonuna 5 yeni emoji daha eşlik edecek.
3 yıl
2b
1
13
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Bugüne kadar kötü bir paylaşım yapılsa dahi Facebook kullanıcıları bu gönderiyi kınamak ya da üzgünlüklerini ifade etmek için de beğen butonunu kullanıyordu. Herhangi bir ölüm haberi veya kötü hissiyatlı bir paylaşımı beğenmek her ne kadar normalleşse de ironik bir durum.
Bu problemi çözmek için harekete geçen Facebook ise Beğen'e alternatif olarak 5 yeni emoji daha hazırlamış durumda. Bir süredir yeni emojileri bazı pilot bölgelerde deneyen şirket bugün itibariyle global kullanımı başlatmış bulunuyor. Artık kullanıcılar beğen butonunun üzerine geldiğinde gülen, mutlu, şaşkın, üzgün ve kızgın emojileri ve kalp butonu da görebilecek.
Aktif kullanıcı sayısı 1.5 Milyara yaklaşan platform doğal olarak yeniliği tüm kullanıcılara aynı anda sunamıyor, bu yüzden eğer emojileri hala görmüyorsanız biraz daha beklemeniz gerekecek. Ülkemizde de bazı kullanıcıların görmeye başladığı yeniliğin kısa bir süre sonra tüm kullanıcılarla buluşması gerekiyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
samtiger 3 yıl
Ben beğendim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KARACABEYY 3 yıl
yenilik yapmaya çalışmışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9unkarekoku 3 yıl
Bunu ben seneler önce bildirmiştim. Biri kötü bir şey paylaşıyor, ölüm, kaza vs bunu da mı beğenelim demiştim. Kısmet daha yeni çıktı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
senersongur 3 yıl
Bunların hepsini kaldırsınlar.

Millet sürekli en çok beğenilmek için saçmasapan şeyler paylaşıyor.

İnsanlar anlamsız bir yarış içine giriyor.

Hiçbir faydası olmayan boş birşey.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 3 yıl
Beynimizi ele geçirdiler resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zeynep8507 3 yıl senersongur
bence de çok gereksiz olmuş kaldırsınlar bunu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Milky Way 3 yıl
Bir naughty.gif değiller





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 3 yıl
[>:]



yukardakiler kadar olmasa da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
güzel olmuş bence....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 3 yıl
Wow
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adorer 3 yıl
Ne boş işler bunlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 3 yıl
Like
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 3 yıl
Haha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1999 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook, Web Siteleri ve
2 etiket daha Internet Oğuz Avcı
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Sharp resmen Foxconn'un 3 yıl Microsoft uygulama ekosistemini genişletmek için Xamarin’i satın aldı 3 yıl AMD’den Hitman oyun kampanyası 3 yıl Mobil cihazlara 260MB/s yazma hızı ve 256GB kapasite geliyor 3 yıl 10 000 kat daha az enerji tüketen WiFi teknolojisi geliştiriliyor 3 yıl AMD, yeni diplere doğru yol alıyor 3 yıl HTC'den One M10 ile ilgili ilk tanıtım görseli geldi 3 yıl LG bu yıl yeni bir Nexus telefonu üretmeyecek 3 yıl Beş boyutlu bir kara delik Einstein'ın teorisini alt üst edebilir 3 yıl Samsung'dan aksesuar tarzında fitness bilekliği: Charm 3 yıl Dokunmatik hassasiyetli Gionee Elife S8, MWC 2016 fuarında tanıtıldı 3 yıl Cassini'den muhteşem fotoğraf: Satürn'ün üç uydusu tek bir karede 3 yıl Xiaomi'den orta seviyede iddialı telefon: Mi 4s 3 yıl Samsung Galaxy S6 Edge 2015'in en iyi akıllı telefonu seçildi! 3 yıl Kablosuz mouse ve klavye kullanıcıları hacklenme riskiyle karşı karşıya 3 yıl Acer'dan Victorinox saatlere akıllı destek 3 yıl Mobil cihazlardan 4K aktarımı artık daha akıcı olacak 3 yıl Omate Rise akıllı saat pazarında yükselmeyi hedefliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinde Sony IMX260 sensör kullanılıyor 3 yıl Microsoft'tan Android'e klavye hediyesi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook yeni emojilerini global kullanıma açtı Sonraki Huawei 5 yıl içerisinde akıllı telefon sektöründe lider olmayı hedefliyor 3 yıl Siri, Mac’lerin Menu çubuğuna yerleşmeye hazırlanıyor 3 yıl Galaxy S7 ve G5 Micro SD kartı dahili depolama olarak kabul etmeyecek 3 yıl Mophie, Galaxy S7 ve S7 Edge için kablosuz şarj destekli kılıflarını duyurdu 3 yıl DisplayMate: "En iyi ekrana sahip akıllı telefon Samsung Galaxy S7" 3 yıl Samsung Galaxy S7 inceleme videosu 3 yıl Akıllı telefonlar en çok hangi arıza ile teknik servislere gidiyor? 3 yıl Justice League'in çekimlerine ne zaman başlanacağı açıklandı 3 yıl Xiaomi Mi5'in ilk kamera örnekleri yayınlandı 3 yıl 6 GB RAM ve kavisli ekran: Vivo Xplay 5 3 yıl Spotify verilerini Google Cloud Platformu'na taşıyor 3 yıl Intel kadınlara özel Counter Strike turnuvasında 30.000 dolar ödül veriyor 3 yıl AMD düşük güç tüketimine sahip yeni yongalarını duyurdu 3 yıl Amazon'da hoverboard satışı tamamen durdu 3 yıl Playstation VR yarışa beklenenden erken çıkabilir 3 yıl Boston Dynamics'in son insansı robotu hayranlık uyandırıyor 3 yıl Xiaomi'nin en güçlü akıllı telefonu Mi 5 tanıtıldı, işte detaylar 3 yıl Sony Xperia Z serisi gidiyor yerine Xperia X serisi geliyor 3 yıl Coca Cola kartonlarından sanal gerçeklik gözlüğü 3 yıl Sony Xperia X ailesi inceleme ilk izlenim videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim