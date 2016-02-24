Facebook yeni emojilerini global kullanıma açtı

Bugüne kadar kötü bir paylaşım yapılsa dahi Facebook kullanıcıları bu gönderiyi kınamak ya da üzgünlüklerini ifade etmek için de beğen butonunu kullanıyordu. Herhangi bir ölüm haberi veya kötü hissiyatlı bir paylaşımı beğenmek her ne kadar normalleşse de ironik bir durum.

Bu problemi çözmek için harekete geçen Facebook ise Beğen'e alternatif olarak 5 yeni emoji daha hazırlamış durumda. Bir süredir yeni emojileri bazı pilot bölgelerde deneyen şirket bugün itibariyle global kullanımı başlatmış bulunuyor. Artık kullanıcılar beğen butonunun üzerine geldiğinde gülen, mutlu, şaşkın, üzgün ve kızgın emojileri ve kalp butonu da görebilecek.

Aktif kullanıcı sayısı 1.5 Milyara yaklaşan platform doğal olarak yeniliği tüm kullanıcılara aynı anda sunamıyor, bu yüzden eğer emojileri hala görmüyorsanız biraz daha beklemeniz gerekecek. Ülkemizde de bazı kullanıcıların görmeye başladığı yeniliğin kısa bir süre sonra tüm kullanıcılarla buluşması gerekiyor.