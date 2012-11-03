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Facebook, yeni kullanıcıları gizlilik konusunda eğitecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı ile Çin'in nüfusuna yaklaşan Facebook, sayısız spam mesaj ve dolandırıcılık girişiminin hedefi oluyor. Firma sunucu tarafında gerekli tedbirleri alsa da kullanıcı tarafında da tedbir alınması şart. Bu bakımdan Facebook yeni kullanıcıları gizlilik konusunda eğitmek için harekete geçti.

Firma yaptığı duyuruda, ağa yeni üye olacak kullanıcılara gizlilik politikaları ile ilgili sürecin en başından itibaren detaylı bir bilgilendirme yapılacağı açıklandı.

Eğitim modülü ABD ve Kanada dışındaki faaliyetler için düzenleyici kurum olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu’nun desteği ve katkısı ile hazırlandı.

Modülde varsayılan ayarların kullanılması, haber kaynağında paylaşılan gönderilerin kimlere görünür olacağının ayarlanması, kullanıcının kendi verilerine ulaşma yolları, uygulamalarla etkileşime geçme, reklam uygulamasının çalışma şekli, etiketleme özelliği ve ara butonu ve kişileri ekle özelliği ile arkadaşların nasıl bulunacağı hakkında eğitim yer alıyor.

Bunun yanında yeni kullanıcılar, sıralı gizlilik kontrolleri ile lise, üniversite, işveren gibi hedef kitleleri seçebilecek. Yardım Merkezi ve bilgilendirme sayfaları gibi gizlilik bilgilendirme kaynakları da buna göre yeniden güncellendi.

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BERK BEY 7 yıl
O degilde ben hala arkadaslarimi gizleyemedim nasil gizliycez:(
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mrve123 7 yıl
Facebook'un gizlilik ayarları ile ilgili kullanıcılarını eğitmesi bence çok iyi oldu


Ama o zaman tünelinden nefret ediyorum kaldırılırsa gercekten çok mutlu olucaz .. :D
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memolika 7 yıl
Türkiye'de bir işe yaramaz Türk kullanıcılar 3.şahıs reklamlarını kapatmayı bile akıl edemiyor.
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E_Aydin35 7 yıl
Genelde Zaman Tüneli sevilmez ancak Facebook için bir devrim oldu Zaman Tüneli..
Bence olması gereken bir şey düşünülmüş, Facebook kullanıcılarının bu konuda bilinçlenmesei lazımdı..
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MURATSPLAT 7 yıl
İnsanlar facebook'un kişisel bilgileri toplamaktan başka bir işe yaramadığının farkına vardi. Bu nedenle artik facebook kullanmamaya başladı.
Facebook biz güveniliriz imaji vermeye çalışıyor. Tüm dert bu.
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Guest-FDC9156E7 7 yıl
Zaman Tünelini kaldırırlarsa harika olur.
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Muhibbi- 7 yıl
Şu zıkkım tüneli kadar gereksiz bir güncellemesi olmadı
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IceRulez 7 yıl
o değile zaman tünelinin en altına indiğimde 2002 de doğdu diyor
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elro2012 7 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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cengizhan1903 7 yıl
şu zaman tünelinide kaldırsalar ya
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