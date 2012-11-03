Facebook, yeni kullanıcıları gizlilik konusunda eğitecek







Kullanıcı sayısı ile Çin'in nüfusuna yaklaşan Facebook, sayısız spam mesaj ve dolandırıcılık girişiminin hedefi oluyor. Firma sunucu tarafında gerekli tedbirleri alsa da kullanıcı tarafında da tedbir alınması şart. Bu bakımdan Facebook yeni kullanıcıları gizlilik konusunda eğitmek için harekete geçti.



Firma yaptığı duyuruda, ağa yeni üye olacak kullanıcılara gizlilik politikaları ile ilgili sürecin en başından itibaren detaylı bir bilgilendirme yapılacağı açıklandı.



Eğitim modülü ABD ve Kanada dışındaki faaliyetler için düzenleyici kurum olan İrlanda Veri Koruma Komisyonu’nun desteği ve katkısı ile hazırlandı.



Modülde varsayılan ayarların kullanılması, haber kaynağında paylaşılan gönderilerin kimlere görünür olacağının ayarlanması, kullanıcının kendi verilerine ulaşma yolları, uygulamalarla etkileşime geçme, reklam uygulamasının çalışma şekli, etiketleme özelliği ve ara butonu ve kişileri ekle özelliği ile arkadaşların nasıl bulunacağı hakkında eğitim yer alıyor.



Bunun yanında yeni kullanıcılar, sıralı gizlilik kontrolleri ile lise, üniversite, işveren gibi hedef kitleleri seçebilecek. Yardım Merkezi ve bilgilendirme sayfaları gibi gizlilik bilgilendirme kaynakları da buna göre yeniden güncellendi.

