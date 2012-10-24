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Facebook yılın üçüncü çeyrek mali tablosunda 59 milyon dolar zarar açıkladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın neredeyse 7'de bir oranına hitap ederek inanılması güç bir rekora imza atan sosyal ağ Facebook, bir süre önce borsaya açılarak değerini katlamıştı. Ancak sonrasında gelen hızlı satışlar nedeniyle düşüşe geçen hisse senetleri, firmayı da önemli gelir kaybına uğratmıştı.

Facebook dün yılın üçüncü çeyreği için mali tablosunu kamuoyu ile paylaştı. 30 Eylül itibariyle Facebook'a ayda 600 milyon kişi aktif olarak mobil cihazlar üzerinden bağlanıyor. Yıl bazında yüzde 61 artış var.

Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1.01 milyar kişiye ulaşmış durumda. Yıl bazında yüzde 26'lık bir büyüme sözkonusu. Günlük aktif kullanıcı sayısı ise 584 milyon. Yıl bazında yüzde 28'lik bir artış yakalanmış. 

Üçüncü çeyrek gelirlerinde 1.26 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşılmış. Geçen yıl aynı çeyrekte 954 milyon dolar gelir elde edilmişti. Reklamlardan elde edilen gelir 1.09 milyar dolar. Ödeme ve diğer ücretlerden elde edilen gelir 176 milyon dolar. Faaliyet geliri ise 377 milyon dolar oldu. 

Üçüncü çeyrekte maliyet ve harcamalar 885 milyon dolara ulaştı. Brüt net gelir 372 milyon dolar olurken, maliyet ve vergiler sonrasında net gelir 59 milyon dolarlık bir kayba dönüşüyor. Hisse başı kazanç 0.02$ oldu.

Yenilik ve geliştirmelerine ara vermeden devam eden Facebook, bununla birlikte borsada kötü günler geçirmeye devam ediyor. Pek çok uzman Zuckerberg'in yetkilerini yönetim kuruluna devretmesini tavsiye ediyor. Önümüzdeki yıl mali açıdan Facebook için hareketli günler yaşanabilir.

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Sharelock 6 yıl en beğenilen
O eski havası kalmadı, Twitter'ı tercih ederim.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
İcimin yağları eridi yeminle


saçma sapan zaman Tüneli bilmem ne çıkarırsan böyle zarar edersin işte kim ne derse desin Twitter
1 Yanıt Yanıtla +5
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Reaktans 6 yıl
Beter olsunlar
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RapscallioN 6 yıl
Yav gece gece su misafirin sacmalamasina guluyorum:)Adam oturdu muhtesem hesap kitap yapti ve ustune zekasina laf soylendigi hissine kapildi:)
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Amedra 6 yıl
Bu haber ilk çıktığında borsada takla atmışlardı, biraz oh çekmedim değil. Umarım bundan sonra akıllanmışlardır ama ben bir daha bu sitenin suratına bile bakmam. 1 Senedir profilim kapalı ve mutluyum.
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GeoMatrix 6 yıl
zaman tüneli saçmalığı işi bozdu
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alito 6 yıl
ahım tutmuştur
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mormic 6 yıl
Böyle olacağı belliydi zaten. Herşey doğar-büyür-ölür insanlar ilk zamanlarda merak edip girdiler uğraştılar ve her zaman ki gibi sıkıldılar. Bir de işin finansal yönetim tarafı var ki onda da yaptıkları hatalar oldu. Ölü instagram yatırımı en büyük örneklerinden.
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cengizhan1903 6 yıl
Twitter 10 numara
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eeevrim 6 yıl
facebook mesenger ı twitter da facebook u öldürüyor
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teramit 6 yıl
MrKattchup
yaş sınırlaması gelse ergenler alınmasa ve sahte hesaplar silinse çok kullanışlı bir ağ ama kirleten çok

birde gereksiz video paylaşan siteler de duvarına yazmasa
birine video göndericen illa salak sülük bir şeylere izin vermen lazım sonrası da karambol.
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ekotim 6 yıl
artık herkes sohbet için kullanıyor diyebiliriz.
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Recharged 6 yıl
Facebook zaman tüneli saçmalığından önce gayet iyi,sade ve kullanılabilirdi.Ancak şuan ki hali bana vasat geliyor.Twitter kullanıyorum,sadeliği ve anlık olayları yakından takip edebilmek adına Facebook'tan bir değil iki adım daha önde.Twitter her geçen günde büyüyor zaten.Önümüzde ki beş sene içerisinde bu çizgisini bozmazsa Facebook'u geçebilir.
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DH Misafiri 6 yıl
reklamdan başka birşey değil
ne gideri varmışta zarar açıklıyor?
4000 çalışanın maaşını 20.000 dolardan maaş verdiğini hesaplasak 80.000.000 dolar masraf yapıyor
server masrafı ne olacak ki server makinası bu 3 ayda bir değiştirilen birşey değil
ayrıca değiştilse bile ne yazar süperbilgisayar değil alt ucu sunucu makineleri
3 ay bir sürede; 1.26 milyar dolar gelirden bahsediyoruz birde üstüne utanmadn zarar ettiklerini iddia ediyorlar sanki adam gibi bir şeye masrafa ediyorlarmış gibi bütün yaptıkları milletim yazışmalarından milyar dolar kazanmak
böyle reklam haberlerle resmen zekamıza hakaret ediyorlar!
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fuckulteli 6 yıl
Kullanabilmesine kullanıyorum ama sadeleşmesi lazım biraz daha! Zaman tüneline alıştım ama o olmadan önce daha bir basit ve şıktı. Görsellik olarak basitlik sunmalı. Twitter'da fena değildi ama o da biraz kendini Facebook'a yaklaştırdı. (Gerçi ben tarayıcı üzerindeki eklenti sayesinde kullanyorum Twitter'ı "Firefox-Echofon")
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