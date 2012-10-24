Facebook yılın üçüncü çeyrek mali tablosunda 59 milyon dolar zarar açıkladı





Dünyanın neredeyse 7'de bir oranına hitap ederek inanılması güç bir rekora imza atan sosyal ağ Facebook, bir süre önce borsaya açılarak değerini katlamıştı. Ancak sonrasında gelen hızlı satışlar nedeniyle düşüşe geçen hisse senetleri, firmayı da önemli gelir kaybına uğratmıştı.





Facebook dün yılın üçüncü çeyreği için mali tablosunu kamuoyu ile paylaştı. 30 Eylül itibariyle Facebook'a ayda 600 milyon kişi aktif olarak mobil cihazlar üzerinden bağlanıyor. Yıl bazında yüzde 61 artış var.





Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 1.01 milyar kişiye ulaşmış durumda. Yıl bazında yüzde 26'lık bir büyüme sözkonusu. Günlük aktif kullanıcı sayısı ise 584 milyon. Yıl bazında yüzde 28'lik bir artış yakalanmış.





Üçüncü çeyrek gelirlerinde 1.26 milyar dolarlık bir seviyeye ulaşılmış. Geçen yıl aynı çeyrekte 954 milyon dolar gelir elde edilmişti. Reklamlardan elde edilen gelir 1.09 milyar dolar. Ödeme ve diğer ücretlerden elde edilen gelir 176 milyon dolar. Faaliyet geliri ise 377 milyon dolar oldu.





Üçüncü çeyrekte maliyet ve harcamalar 885 milyon dolara ulaştı. Brüt net gelir 372 milyon dolar olurken, maliyet ve vergiler sonrasında net gelir 59 milyon dolarlık bir kayba dönüşüyor. Hisse başı kazanç 0.02$ oldu.





Yenilik ve geliştirmelerine ara vermeden devam eden Facebook, bununla birlikte borsada kötü günler geçirmeye devam ediyor. Pek çok uzman Zuckerberg'in yetkilerini yönetim kuruluna devretmesini tavsiye ediyor. Önümüzdeki yıl mali açıdan Facebook için hareketli günler yaşanabilir.