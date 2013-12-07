Facebook'a yüklenen videolar, mobil sürümlerde otomatik olarak oynatılacak

Dünyanın kullanıcı sayısı en yüksek sosyal ağlarından Facebook, kısa süre önce test etmeye başladığı otomatik video oynatma desteğinin birçok iOS ve Android cihaza geldiğini duyurdu.

Vine ve Instagram sonrası çok fazla tercih edilmiyor olsa da bundan sonra Facebook'a yüklenen videolar, kişilerin zaman tünelleri üzerinde otomatik olarak sessiz bir şekilde oynatılmaya başlayacak. Üstüne basıldığı zaman tam ekran ve sesli bir deneyim sunacağı belirtilen otomatik video oynatma özelliği, mobil veri aktarımını olumsuz etkilememek adına da sosyal ağın ayarları içerisinden sadece Wi-Fi ile çalışabilir şekilde ayarlanabilecek. Ayrıca bu özelliğin ilerleyen zamanlarda reklam videolarının otomatik olarak oynatılması için de kullanılabileceği belirtiliyor.





http://techcrunch.com/2013/12/06/video-is-facebooks-next-big-opportunity/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29