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Facebook'a yüklenen videolar, mobil sürümlerde otomatik olarak oynatılacak

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'a yüklenen videolar, mobil sürümlerde otomatik olarak oynatılacak
Dünyanın kullanıcı sayısı en yüksek sosyal ağlarından Facebook, kısa süre önce test etmeye başladığı otomatik video oynatma desteğinin birçok iOS ve Android cihaza geldiğini duyurdu.
Vine ve Instagram sonrası çok fazla tercih edilmiyor olsa da bundan sonra Facebook'a yüklenen videolar, kişilerin zaman tünelleri üzerinde otomatik olarak sessiz bir şekilde oynatılmaya başlayacak. Üstüne basıldığı zaman  tam ekran ve sesli bir deneyim sunacağı belirtilen otomatik video oynatma özelliği, mobil veri aktarımını olumsuz etkilememek adına da sosyal ağın ayarları içerisinden sadece Wi-Fi ile çalışabilir şekilde ayarlanabilecek. Ayrıca bu özelliğin ilerleyen zamanlarda reklam videolarının otomatik olarak oynatılması için de kullanılabileceği belirtiliyor.
 
Facebook'a yüklenen videolar, mobil sürümlerde otomatik olarak oynatılacak


http://techcrunch.com/2013/12/06/video-is-facebooks-next-big-opportunity/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Fenomenon 5 yıl
süper olur
artık yarım saat face'de dolansak 1gb önbellek dolar.
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buraoca2 5 yıl
İyice kasacak yani Facebook uygulaması... Tebrikler... Daha tam sorunları çözmeden bunu yapmaya başlayacaklar yani...
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Paul Klee 5 yıl
Böyle bi saçmalık yapmazlar umarım


Neyse ki Windows Phone kullanıcısıyım, bi konuda işe yaradı bu
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