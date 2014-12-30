Facebook'da gizlenen fotoğraflar uygulama ile açığa çıkarılabiliyor

Dünyanın en büyük sosyal ağlarından birisi olan Facebook bu büyüklüğün getirdiği problemlerle savaşmak durumunda kalıyor. Şirketin gizlilik ihlali davalarıyla oldukça başı ağrımış iken bir de kullanıcıların günden güne değişen kötüye kullanım senaryoları hem şirketi hem de diğer kullanıcıları zor duruma sokuyor.

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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir Chrome eklentisi ise Facebook kullanıcılarının gizlediği fotoğraflarını görmeye yarıyor. PictureBook isimli bu eklentinin geliştiricisi aynı zamanda Google Play'de yer alan Javelin Browser'in de geliştirilmesinde çalışan Steven Goh adındaki bir programcı. Uygulama ile gizlenen fotoğraflarını görmek istediğiniz kişi ile arkadaş olmanıza dahi gerek yok.Geliştirici uygulamanın Facebook gizlilik ayarlarında bulunan bir kör noktadan yararlandığını söylüyor. Uygulamanın Facebook arama kısmında her kullanıcıya verilen özel numarayı kullanarak kişinin diğer fotoğraflarına erişebiliyor. Facebook ise eklentiyi araştırdığını söylemesinin ardından kısa bir açıklama yaptı. Uygulamanın ekstra bir getirisi olmadığı söyledi. Kullanıcıların fotoğrafı yükleyen kişinin gizlilik ayarlarına göre benzer sonuçlara zaten ulaşabildiği açıklandı.