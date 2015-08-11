Facebook'taki yeni açık ile telefon numarası tahmin edilerek kullanıcı bilgileri toplanabiliyor

Popüler sosyal medya platformu Facebook gizlilik ayarlarıyla aslında bir çok seçeneği kullanıcılara bırakıyor. Ancak yeni bir açık arama Facebook ile telefon numarasını paylaşan kullanıcıların arama listelerinde çıkmasalar dahil bilgilerinin toplanabildiğini gösteriyor.

Peki ama telefon numaramızı bilmeyen kişiler bilgilerimizi yine de toplayabilir mi? Bu sorunun cevabı malesef evet. Arama sonucuna isim yerine numara yazıldığında eşleşen kişi direk olarak sonuçlarda gösterildiği için kullanıcının isimle aramada çıkmayı engellemesi önlem sayılmaz.Diğer yandan açığı keşfeden yazılım mühendisi Reza Moaiandin aynı zamanda telefon numarası yaratan bir algoritma oluşturmayı da ihmal etmemiş. Bu sayede telefon numarası olabilecek sayıların rakamları sürekli değiştirilerek deneniyor ve arama sonucuyla eşleşenlerin bilgileri toplanıyor.

Telefon numaraları sürekli olarak oluşturulup Facebook sunucularında aratılırken bulunan sonuçlar ise isim,soyisim,fotoğraf ve yaşanılan yer gibi herkese açık bilgileri eşleştirip topluyor. Dolayısıyla algoritma sayesinde oluşturulan numaranın sahibi ve hatta bir çok bilgisi de bulunmuş oluyor. Sosyal medya platformuna milyonlarca insanın telefon numarası verdiğini düşünürsek bu açık adeta biçilmeye hazır bir tarla gibi. Kötü niyetli kişiler bu yöntemi kullanarak milyonlarca kişinin bilgilerini depolayabilir farklı amaçlar için kullanabilirler.

Facebook ise durumun acil bir girişim gerektirmediğini savunuyor. Guardian'a yapılan açıklamaya göre Facebook geliştirme kiti kullanılarak uygulanan bu yöntem çok verimli değil çünkü belirli sayıda denemeye izin veriliyor. Kurallara uygun şekilde arama yapılsa dahi kısıtlama olduğu için bu bilgilerin toplanmasının kolay olmadığı belirtiliyor. Diğer bir yandan eğer söz konusu açık iddia edildiği kadar hızlı bir şekilde bilgi toplayabiliyorsa da hala çok fazla kişi bu tarz bir girişimde bulunmadan önü kapatılabilir.

http://www.engadget.com/2015/08/10/facebook-phone-number-loophole/