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Facebook'tan 2011 yılı enerji kullanım istatistiği

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji devi şirketlerin büyük yatırımlarla faaliyete geçirdikleri veri merkezlerindeki enerji kullanımı, çevre örgütlerinin protestolarına sık sık konu oluyor. Sosyal ağ devi Facebook da 2011 yılındaki enerji kullanımını kamuoyu ile paylaştı.

2011 yılında aylık aktif Facebook kullanıcısının karbon salınımı toplamda 269gr oldu. Bu oran bir orta Latte veya 3 adet muzun karbon salınımına eşit.

Facebook'un ofis, veri merkezi ve diğer tesislerin toplam enerji kullanımı 532 milyon kW/s oldu. Doğaya salınan karbon dioksit ve benzeri sera etkisi yapan gazların miktarı ise 285 000 metrik ton. 

Facebook'un enerji kullanımı yüzde 17 tabii gaz, yüzde 13 nükleer enerji, yüzde 23 yenilenebilir enerji, yüzde 27 kömür, yüzde 20 ise diğer enerjiden oluşuyor.

Facebook çevreci yatırımlarına devam ederken, 2015 yılında yüzde 25 yenilenebilir enerji kullanmayı planlıyor. İsveç'teki veri merkezi de dahil olmak üzere Facebook yenilenebilir enerjiye ağırlık veren veri merkezlerini önümüzdeki yıllarda faaliyete sokacak.


http://newsroom.fb.com/News/Sharing-Our-Footprint-19c.aspx Yorum Yaz
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Rubisco 7 yıl en beğenilen
Çok af buyrun da şirketlerin mali raporlarından bunun gibisine kadar bana göre antin kuntin haberlerle niye dolduruyorsunuz burayı? IOI Tech. diye bi firma Thunderbolt'a alternatif olabilecek external-PCI geliştirmiş, yada kaç zman öncesinde ARM'ın mali raporundaki tartışmanın arasında yazdığım kaynayıp giden Suvolta'nın DDC teknolojisi ile 2d planar transistörlerde çok düşük voltajlar kullanılmasına imkan verdiği, bu DDC teknolojisi sayesinde 65nm CMOS üstündeki enerji tüketiminin 28 nm bulk CMOS'dan daha düşük seviyelere çekebildiği ve bu sayede 90nm-65nm nodeların daha uzun süre kullanılabilir olmasına imkan verdiği gibi şeyler vardı. Hani Türkiye'nin en önde gelen teknoloji sitesiyiz en büyük foruma sahibiz gibi şeylerden hareketle daha yumuşak haberler verelim de insanlar teknik detay içinde boğulup kaçmasın deseniz anlarım da, benim bahsettiğim veya bulunabilecek haberlerin hepsi yumuşatılıp insanların canını sıkmayacak seviyeye rahatça indirilebilir bence.
Şirketleri mali raporlarından, Gay bilmem kimin bilmemne ettiğinden, hangi cep tel uygulamasının kaç milyar kere indirildiğinden, Türkiye'ye uğrama şansını sıfır olarak gördüğümüz dahili harici donanımlardan çok, 40 yılda 1 kere yerine daha çok magazin dışı haber yazın derim.
Zaten kendi adıma istiyorsam nolayım.
Çok af buyrun da şirketlerin mali raporlarından bunun gibisine kadar bana göre antin kuntin haberlerle niye dolduruyorsunuz burayı? IOI Tech. diye bi firma Thun...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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TaLeNDiL 7 yıl
Rubisco
Çok af buyrun da şirketlerin mali raporlarından bunun gibisine kadar bana göre antin kuntin haberlerle niye dolduruyorsunuz burayı? IOI Tech. diye bi firma Thunderbolta alternatif olabilecek external-PCI geliştirmiş, yada kaç zman öncesinde ARMın mali raporundaki tartışmanın arasında yazdığım kaynayıp giden Suvoltanın DDC teknolojisi ile 2d planar transistörlerde çok düşük voltajlar kullanılmasına imkan verdiği, bu DDC teknolojisi sayesinde 65nm CMOS üstündeki enerji tüketiminin 28 nm bulk CMOSdan daha düşük seviyelere çekebildiği ve bu sayede 90nm-65nm nodeların daha uzun süre kullanılabilir olmasına imkan verdiği gibi şeyler vardı. Hani Türkiyenin en önde gelen teknoloji sitesiyiz en büyük foruma sahibiz gibi şeylerden hareketle daha yumuşak haberler verelim de insanlar teknik detay içinde boğulup kaçmasın deseniz anlarım da, benim bahsettiğim veya bulunabilecek haberlerin hepsi yumuşatılıp insanların canını sıkmayacak seviyeye rahatça indirilebilir bence.Şirketleri mali raporlarından, Gay bilmem kimin bilmemne ettiğinden, hangi cep tel uygulamasının kaç milyar kere indirildiğinden, Türkiyeye uğrama şansını sıfır olarak gördüğümüz dahili harici donanımlardan çok, 40 yılda 1 kere yerine daha çok magazin dışı haber yazın derim. Zaten kendi adıma istiyorsam nolayım.

Bahsettiğiniz türden haberler de gayet varlar, ancak ben bu tarz haberleri de okumak istiyorum. Bu haberler olmazsa günde 2-3 başlıkla ölür bu tarz siteler. Gay bilmemkim dediğiniz adam twitter'i salladı geçen gün, teknoloji şirketlerinin mali raporları teknoloji sitesinde olmayacak nerede olacak, ht magazinde mi?
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Rubisco 7 yıl TaLeNDiL
TaLeNDiL

Rubisco

Çok af buyrun da şirketlerin mali raporlarından bunun gibisine kadar bana göre antin kuntin haberlerle niye dolduruyorsunuz burayı? IOI Tech. diye bi firma Thunderbolta alternatif olabilecek external-PCI geliştirmiş, yada kaç zman öncesinde ARMın mali raporundaki tartışmanın arasında yazdığım kaynayıp giden Suvoltanın DDC teknolojisi ile 2d planar transistörlerde çok düşük voltajlar kullanılmasına imkan verdiği, bu DDC teknolojisi sayesinde 65nm CMOS üstündeki enerji tüketiminin 28 nm bulk CMOSdan daha düşük seviyelere çekebildiği ve bu sayede 90nm-65nm nodeların daha uzun süre kullanılabilir olmasına imkan verdiği gibi şeyler vardı. Hani Türkiyenin en önde gelen teknoloji sitesiyiz en büyük foruma sahibiz gibi şeylerden hareketle daha yumuşak haberler verelim de insanlar teknik detay içinde boğulup kaçmasın deseniz anlarım da, benim bahsettiğim veya bulunabilecek haberlerin hepsi yumuşatılıp insanların canını sıkmayacak seviyeye rahatça indirilebilir bence.Şirketleri mali raporlarından, Gay bilmem kimin bilmemne ettiğinden, hangi cep tel uygulamasının kaç milyar kere indirildiğinden, Türkiyeye uğrama şansını sıfır olarak gördüğümüz dahili harici donanımlardan çok, 40 yılda 1 kere yerine daha çok magazin dışı haber yazın derim. Zaten kendi adıma istiyorsam nolayım.


Bahsettiğiniz türden haberler de gayet varlar, ancak ben bu tarz haberleri de okumak istiyorum. Bu haberler olmazsa günde 2-3 başlıkla ölür bu tarz siteler. Gay bilmemkim dediğiniz adam twitter'i salladı geçen gün, teknoloji şirketlerinin mali raporları teknoloji sitesinde olmayacak nerede olacak, ht magazinde mi?

Son 1 ayda bi zahmet liste çıkar neler var diye, bahsettiğime benzer?? Heralde sırf DH 'ye laf edildi diye yazıyorsun çünkü burayı haber manyağı yapacak kadar ve herkezin ilgisini çekip ala ala neler varmış yaa dedirtecek tonla ama tonla şey var her gün.
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semo_86 7 yıl
tezek icin kategori bulamamislar, uncategorized yapmislar herhalde
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.mert 7 yıl
Rubisco
Çok af buyrun da şirketlerin mali raporlarından bunun gibisine kadar bana göre antin kuntin haberlerle niye dolduruyorsunuz burayı? IOI Tech. diye bi firma Thunderbolta alternatif olabilecek external-PCI geliştirmiş, yada kaç zman öncesinde ARMın mali raporundaki tartışmanın arasında yazdığım kaynayıp giden Suvoltanın DDC teknolojisi ile 2d planar transistörlerde çok düşük voltajlar kullanılmasına imkan verdiği, bu DDC teknolojisi sayesinde 65nm CMOS üstündeki enerji tüketiminin 28 nm bulk CMOSdan daha düşük seviyelere çekebildiği ve bu sayede 90nm-65nm nodeların daha uzun süre kullanılabilir olmasına imkan verdiği gibi şeyler vardı. Hani Türkiyenin en önde gelen teknoloji sitesiyiz en büyük foruma sahibiz gibi şeylerden hareketle daha yumuşak haberler verelim de insanlar teknik detay içinde boğulup kaçmasın deseniz anlarım da, benim bahsettiğim veya bulunabilecek haberlerin hepsi yumuşatılıp insanların canını sıkmayacak seviyeye rahatça indirilebilir bence.Şirketleri mali raporlarından, Gay bilmem kimin bilmemne ettiğinden, hangi cep tel uygulamasının kaç milyar kere indirildiğinden, Türkiyeye uğrama şansını sıfır olarak gördüğümüz dahili harici donanımlardan çok, 40 yılda 1 kere yerine daha çok magazin dışı haber yazın derim. Zaten kendi adıma istiyorsam nolayım.

+1
ne bu böyle
takip etmeye basladığım zaman ne güzeldi her an yeni bir donanım haberi inceleme vs vs ne kadar zaman gecti haf xm ile ilgili bir yazı bile yazılmadı
mobil cihazlar hayatımızda daha çok yer tutuyor diye de diğer konuları kaldırıp atmanıza gerek yoktu
donanımhaberin gidişhatini hiç beğenmiyorum
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Rubisco 7 yıl en beğenilen
Çok af buyrun da şirketlerin mali raporlarından bunun gibisine kadar bana göre antin kuntin haberlerle niye dolduruyorsunuz burayı? IOI Tech. diye bi firma Thunderbolt'a alternatif olabilecek external-PCI geliştirmiş, yada kaç zman öncesinde ARM'ın mali raporundaki tartışmanın arasında yazdığım kaynayıp giden Suvolta'nın DDC teknolojisi ile 2d planar transistörlerde çok düşük voltajlar kullanılmasına imkan verdiği, bu DDC teknolojisi sayesinde 65nm CMOS üstündeki enerji tüketiminin 28 nm bulk CMOS'dan daha düşük seviyelere çekebildiği ve bu sayede 90nm-65nm nodeların daha uzun süre kullanılabilir olmasına imkan verdiği gibi şeyler vardı. Hani Türkiye'nin en önde gelen teknoloji sitesiyiz en büyük foruma sahibiz gibi şeylerden hareketle daha yumuşak haberler verelim de insanlar teknik detay içinde boğulup kaçmasın deseniz anlarım da, benim bahsettiğim veya bulunabilecek haberlerin hepsi yumuşatılıp insanların canını sıkmayacak seviyeye rahatça indirilebilir bence.
Şirketleri mali raporlarından, Gay bilmem kimin bilmemne ettiğinden, hangi cep tel uygulamasının kaç milyar kere indirildiğinden, Türkiye'ye uğrama şansını sıfır olarak gördüğümüz dahili harici donanımlardan çok, 40 yılda 1 kere yerine daha çok magazin dışı haber yazın derim.
Zaten kendi adıma istiyorsam nolayım.
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ssbrc 7 yıl
ya bunları geçsin. dünyadaki o kadar facebook kullanıcısı facebooka vakit geçirirken harcadığı enerji miktarı Gigawatt/s leri geçer
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