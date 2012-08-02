Facebook'tan 2011 yılı enerji kullanım istatistiği

Teknoloji devi şirketlerin büyük yatırımlarla faaliyete geçirdikleri veri merkezlerindeki enerji kullanımı, çevre örgütlerinin protestolarına sık sık konu oluyor. Sosyal ağ devi Facebook da 2011 yılındaki enerji kullanımını kamuoyu ile paylaştı.





2011 yılında aylık aktif Facebook kullanıcısının karbon salınımı toplamda 269gr oldu. Bu oran bir orta Latte veya 3 adet muzun karbon salınımına eşit.





Facebook'un ofis, veri merkezi ve diğer tesislerin toplam enerji kullanımı 532 milyon kW/s oldu. Doğaya salınan karbon dioksit ve benzeri sera etkisi yapan gazların miktarı ise 285 000 metrik ton.





Facebook'un enerji kullanımı yüzde 17 tabii gaz, yüzde 13 nükleer enerji, yüzde 23 yenilenebilir enerji, yüzde 27 kömür, yüzde 20 ise diğer enerjiden oluşuyor.





Facebook çevreci yatırımlarına devam ederken, 2015 yılında yüzde 25 yenilenebilir enerji kullanmayı planlıyor. İsveç'teki veri merkezi de dahil olmak üzere Facebook yenilenebilir enerjiye ağırlık veren veri merkezlerini önümüzdeki yıllarda faaliyete sokacak.



