Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un Windows 8.1 uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
757
1
6
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook'un Windows 8.1 uygulaması yeni özelliklerle güncellendi
Sosyal medyanın öncü platformlarından Facebook'un 17 Ekim tarihinde resmi olarak Windows Store üzerinde kullanıma sunulan resmi uygulaması, yeni özellikler ile güncellendi. 

Kişilerin Windows 8.1 işletim sistemine sahip bilgisayarları üzerinden Facebook'a erişmelerini sağlayan uygulama, yayınlanan yeni güncellemesi ile konum tabanlı işaretleme yapabiliyor, canlı kutucuklar açısından geliştirmelere kavuşuyor, belirli albümlere özel fotoğraf yükleme ve kapak ile profil fotoğrafı belirleme desteklerini kullanıcılara sunuyor. Uygulama aynı zamanda artık mesajlardan dosya ve görsel indirilmesi ile yüklenmesine de izin veriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Windows 8.1 Facebook uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 


http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/facebook/ADD3D66A-358D-4FE2-BE68-8A3F934E9EA1?ocid=Apps_O_WOL_FavTile_App_Facebook_Pos2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
kardes çıkıs tusu nerde ben giris yapdım çıkıs yapamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 5 yıl
Türkçe desteği hala yok. İşin garibi windows ms in facebook ms in ama uygulama daha yeni geldi. Devlet dairesi gibi şu microsoft...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hobar 6 yıl
mesaj pencersinde fare scrollnun ters hareket etmesini düzeltemediler bir türlü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 6 yıl
dün marketten indirdim baktım hiç beğenmedim.


bu arada windows 8.1 güncellemesinde sonra faceeboktan videolu görüşme yapamıyorum. aynı sorunu yaşayan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 6 yıl
Bi android uygulamasini yapamadilar zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 6 yıl
Haber olarak samsung dan appleden, androidden iosdan gina gelmisti :) arada boyle degisikler iyi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1 "ps4.inceleme.1080P.Bluray.rip.KillaNiga.torrent" video şov 6 yıl Toshiba Q Serisi 256 GB SSD Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Kanser olduğumu öğrendim. (27.05.2019
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim