Facebook'un Windows 8.1 uygulaması yeni özelliklerle güncellendi

Sosyal medyanın öncü platformlarından Facebook'un 17 Ekim tarihinde resmi olarak Windows Store üzerinde kullanıma sunulan resmi uygulaması, yeni özellikler ile güncellendi.





Kişilerin Windows 8.1 işletim sistemine sahip bilgisayarları üzerinden Facebook'a erişmelerini sağlayan uygulama, yayınlanan yeni güncellemesi ile konum tabanlı işaretleme yapabiliyor, canlı kutucuklar açısından geliştirmelere kavuşuyor, belirli albümlere özel fotoğraf yükleme ve kapak ile profil fotoğrafı belirleme desteklerini kullanıcılara sunuyor. Uygulama aynı zamanda artık mesajlardan dosya ve görsel indirilmesi ile yüklenmesine de izin veriyor.





Ücretsiz olarak sunulan Windows 8.1 Facebook uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://apps.microsoft.com/windows/tr-tr/app/facebook/ADD3D66A-358D-4FE2-BE68-8A3F934E9EA1?ocid=Apps_O_WOL_FavTile_App_Facebook_Pos2