Facebook'un kurucusu: iPhone 3Gs zayıf pil ömrüne sahip

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Sıkı bir Blackberry tutkunu olan Marc Zuckerberg, iPhone deneyimlerini, sahibi olduğu sosyal ağ sitesi Facebook'ta paylaştı. BlackBerry'deki fiziksel tuş takımının parmaklarına acı vermesiyle birlikte haftasonu için iPhone 3Gs kullanmaya karar veren Zuckerberg, özellikle pil süresinden memnun kalmazken, Android tabanlı telefonları dikkate alabileceğini söyledi ancak iPhone 4'e açık kapı bırakmaktan da geri kalmadı. Bu arada AT&T üzerindeki zayıf görüşme kalitesini de eleştiren Zuckerberg, daha sonra ise bu görüşünü kaldırdı.

Marc Zuckerberg'in, kurucusu ve tepe yöneticisi olduğu Facebook sitesi, akıllı telefon kullanıcılarının en sık ziyaret ettiği siteler arasında yer alıyor.

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