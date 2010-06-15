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Facebook'un kurucusu: iPhone 3Gs zayıf pil ömrüne sahip

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Facebook'un kurucusu: iPhone 3Gs zayıf pil ömrüne sahip
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Sıkı bir Blackberry tutkunu olan Marc Zuckerberg, iPhone deneyimlerini, sahibi olduğu sosyal ağ sitesi Facebook'ta paylaştı. BlackBerry'deki fiziksel tuş takımının parmaklarına acı vermesiyle birlikte haftasonu için iPhone 3Gs kullanmaya karar veren Zuckerberg, özellikle pil süresinden memnun kalmazken, Android tabanlı telefonları dikkate alabileceğini söyledi ancak iPhone 4'e açık kapı bırakmaktan da geri kalmadı. Bu arada AT&T üzerindeki zayıf görüşme kalitesini de eleştiren Zuckerberg, daha sonra ise bu görüşünü kaldırdı.

Marc Zuckerberg'in, kurucusu ve tepe yöneticisi olduğu Facebook sitesi, akıllı telefon kullanıcılarının en sık ziyaret ettiği siteler arasında yer alıyor.

Facebook'un kurucusu: iPhone 3Gs zayıf pil ömrüne sahip
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selimaky 9 yıl
Çok önemli bir tespit. Uzun araştırmalar sonucu keşfetmiş herhalde batarya problemini. Telefonu 10 dakika kullananın farkedeceği özellik.....
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mertgraph1979 9 yıl
iphone ile yaptıklarınızı başka bir cihaz ile yaptığınızda onun şarjı ne kadar gidiyor.

1 hafta mı?
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DSGNRY 9 yıl
Ben de Facebook un güvenlik ayarlarından ve milletime dinime hakaret eden sayfalara müdahale etmemesinden sikayetciyim, Facebook kurucusu önce kendi isindeki hataları duzeltsin de ondan sonra başka branşlara dil uzatsın
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deagle100 9 yıl

DSGNRY
Ben de Facebook un güvenlik ayarlarından ve milletime dinime hakaret eden sayfalara müdahale etmemesinden sikayetciyim, Facebook kurucusu önce kendi isindeki hataları duzeltsin de ondan sonra başka branşlara dil uzatsın


Hah aynen...+2000
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DH Misafiri 9 yıl
Tabii ki eleştireceksiniz ama sizin beğenmemeniz bizim beğenmediğimiz anlamına gelmiyor ki ilgilendiklerini okursun diğerlerini okumazsın butun haberleri okuyacaksın diye birşey yokki arkadaşın dediği gibi benim de takip etme nedenlerimden biri ve onemli kısmı Apple dır.
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ahbob 9 yıl
iphone sarj konusunda yetersiz tamam sarji az gidiyor ama 0dan %100'e sarj suresi de bir o kadar kisa.bunu da goz onune almak lazim.
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DH Misafiri 9 yıl
DH yi favorilerime eklememin nedeni apple haberleridir.
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Centauri 9 yıl

DH Misafiri

DH yi favorilerime eklememin nedeni apple haberleridir.


+1
Benden de o kadar
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DH Misafiri 9 yıl
SonyEricsson piyasadaki en yüksek pil kalitesine sahip tek isimdir...
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tIrTIL 9 yıl
Editörün IPhone u var ve IPhone haberleri ilgisini cekiyor, olay bundan ibaret.
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homebird 9 yıl
"Hike" ye katılmamak elde değil. Sanırsın ki dh nin yarısı iphone kullanıcısı.Bencede bu işte biraz abartı var.
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deagle100 9 yıl
İlginç.
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Hike 9 yıl
Niye iphone haberleri bu kadar çok? Cirit atıyor tüm sitede. Çoğu bilgisayar meraklısının olduğu gibi benim de zerre kadar ilgimi çekmiyor.
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Buzmavisi 9 yıl
Ben hergün mutlaka bir kere şarj ediyorum. Youtube 3g üzerinden 15-20 dakika bir video açın pil %100'den %91'e iniyor. Daha bugün oldu. Hiçbir şey de açık değil başka. Şarj etme olayı kötü gerçekten. O kadar servis, oyun, vs... çıkarmışlar ama pil süreleri sahiden sınırlı. Özellikle bu 3G'de aşırı kötü şarj süreleri, sadece iphone için değil her şeyde öyle.
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Kuray 9 yıl

Hike

Niye iphone haberleri bu kadar çok? Cirit atıyor tüm sitede. Çoğu bilgisayar meraklısının olduğu gibi benim de zerre kadar ilgimi çekmiyor.


forum.donanimhaber.com/...
www.nokia.com.tr


Ilgilini cekmiyorsa okuma
Ilgini cekmiyorsa girme bile
Ilgini cekmiyorsa mesaj bile yazma

Nokia ile yola devam
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alpa07 9 yıl
piyasadaki tüm telefonların sorunu pil sorunu.şöyle mp3 oyun wap vs gibi uygulamalarda 1hafda giden batarya yapsalar süper olur
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sinmu 9 yıl
Aslında hakikaten enerji git gide artan bir problem olmaya başladı. Teknoloji gelişiyor ama gene de enerji ihtiyacına yetişemiyor bir türlü. Pil sorunu her zaman olur.
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