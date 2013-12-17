Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un otomatik oynayan reklamları bu hafta geliyor

5 yıl
407
1
4
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook'un otomatik oynayan reklamları bu hafta geliyor
Popüler sosyal ağlardan Facebook, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bünyesine eklenen videoları zaman tünelinde otomatik olarak oynatma yeteneğine kavuşmuştu.

Bu sistemi hayata sokmasının en önemli nedeninin otomatik oynayan reklamlar almak olduğu belirtilen sosyal ağ, Wall Street Journal'ın haberine göre bu hafta içerisinde 15 saniyelik reklam videolarını yayınlamaya başlayacak ve bu imkanda yararlanan ilk firma büyük ihtimalle meşhur film stüdyosu Lions Gate olacak. Hem web hem de mobil sürümler üzerinde karşımıza çıkacağı belirtilen reklamlar, otomatik oynatılacağı için servise çok daha fazla oranda gelir getirebilecekler.

http://www.engadget.com/2013/12/17/facebook-video-ads-this-week/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mkpli 4 yıl
K
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dogukancvs 4 yıl
facebook' u zaten kullanmıyorum. artık cacığı çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayyan 5 yıl
İos icin söylüyorum otomatik video oynatımı ayarlardan 'sadece wifi ile otomatik oynat' olarak degistirilebiliyo aklinizda olsun.bosuna kotaniz gitmesin.
Ayarlar/facebook/ayarlar/sadece wifi ile otomatik oynat
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sercantr10 5 yıl
Tabi orda internet 8GB 10 GB kota var biz 1GB kota kullanalim assinda bu ozelligi telefonda kapayaniliyorusunz.AyarlarFaceBookAyarlar otomatik videolari oynatmayi kapat tarzi bisi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim