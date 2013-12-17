Facebook'un otomatik oynayan reklamları bu hafta geliyor

Popüler sosyal ağlardan Facebook, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde bünyesine eklenen videoları zaman tünelinde otomatik olarak oynatma yeteneğine kavuşmuştu.





Bu sistemi hayata sokmasının en önemli nedeninin otomatik oynayan reklamlar almak olduğu belirtilen sosyal ağ, Wall Street Journal'ın haberine göre bu hafta içerisinde 15 saniyelik reklam videolarını yayınlamaya başlayacak ve bu imkanda yararlanan ilk firma büyük ihtimalle meşhur film stüdyosu Lions Gate olacak. Hem web hem de mobil sürümler üzerinde karşımıza çıkacağı belirtilen reklamlar, otomatik oynatılacağı için servise çok daha fazla oranda gelir getirebilecekler.

http://www.engadget.com/2013/12/17/facebook-video-ads-this-week/?ncid=rss_truncated