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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook'un uygulama marketinin mobil platformdaki ekran görüntüleri internete sızdı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Facebook’un App Center olarak adlandırdığı, HTML5 tabanlı bir uygulama mağazası üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.

Masaüstü ve mobil platformda çalışacak olan uygulama marketi küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor. Bu kullanıcı kitlesi tarafından internete sızdırıldığı düşünülen mobil platformdaki App Center görüntüleri market hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. iOS platformu üzerinden sızan ekran görüntülerinde sol üst köşede bulunan menü kısmından App Center’a giriş yapılıyor. App Center’da Facebook tarafından belirlenen popüler uygulamaların ve arkadaşlarınız tarafından kullanılan seçme uygulamaların listeleri bulunuyor. Herhangi bir uygulamaya ulaşmak için uygulamanın bağlantısı ile iletişim kurduğumuzda o uygulamayı hangi arkadaşınızın yüklediğini de görebiliyorsunuz.

Facebook'un sahip olduğu büyük kullanıcı kitlesi ve sosyal ağ yapısı sayesinde uygulamalar için ciddi bir pazar oluştururken diğer uygulama marketlerine de ciddi bir rakip olacak gibi görünüyor.   

http://techcrunch.com/2012/06/07/facebook-app-center-mobile/ Yorum Yaz
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darkaura 7 yıl en beğenilen
Daha android ve ios da duzgun calisan bir facebook uygulamasi yapabilmis degiller, uygulama marketi aciyorlar. Diyecek soz bulamiyorum.
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Dexter61 7 yıl
Uygulama marketi yapana kadar.Paylaş butonunu ketirsinler
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mur@t_333 7 yıl
Facebook, kendini Apple sanıp basit özellikleri getirmiyor ama dikkat etsin Apple olmak için 40000000 fırın ekmek yemesi lazım.

App Store açacağına önce kendi App'ini adam gibi çalışır hale getirsin, kanser ediyor adamı kullanırken.
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E_Aydin35 7 yıl
APP isimli olamsının nedenini anlamadım, ama Facebook mantıklı atılımlar yapıyor bakalım ne kadar işe yarıyıca.. İleride internete girmek için tek sebebimizin Facebook'a girmek olduğundan korkuyorum..
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Public_Enemy 7 yıl
dhyorumcusu
facebook azalan gelir ve ilgiyi artırmak için radikal atılımlar yapıyor. daha çok yenilik göreceğiz bekleyin...

bence boyle yaptıkca daha batıyor, gittikçe daha karışık, göz yorucu, kullanımı zor bir arayüze doğru yol alıyor. birde öyle detaylarda öyle büyük hatalar yapıyorlarki inanılır gibi değil .
Mesela beslemelerde illaki kendince öne çıkanlara'a göre diziyor, her seferinde el ile düzeltip yeniden eskiye doğru sıralamak gerekiyor, bundan o kadar nefret geldiki, feed'leri takip etmekten toptan vazgeçtim.
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dhyorumcusu 7 yıl
facebook azalan gelir ve ilgiyi artırmak için radikal atılımlar yapıyor. daha çok yenilik göreceğiz bekleyin...
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darkaura 7 yıl en beğenilen
Daha android ve ios da duzgun calisan bir facebook uygulamasi yapabilmis degiller, uygulama marketi aciyorlar. Diyecek soz bulamiyorum.
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caolunqiu38 7 yıl
Herhangi bir uygulamaya ulaşmak için uygulamanın bağlantısı ile iletişim kurduğumuzda o uygulamayı hangi arkadaşınızın yüklediğini de görebiliyorsunuz.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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