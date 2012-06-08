Facebook'un uygulama marketinin mobil platformdaki ekran görüntüleri internete sızdı





Facebook’un App Center olarak adlandırdığı, HTML5 tabanlı bir uygulama mağazası üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor.





Masaüstü ve mobil platformda çalışacak olan uygulama marketi küçük bir kullanıcı kitlesi tarafından test ediliyor. Bu kullanıcı kitlesi tarafından internete sızdırıldığı düşünülen mobil platformdaki App Center görüntüleri market hakkında fikir sahibi olmamızı sağlıyor. iOS platformu üzerinden sızan ekran görüntülerinde sol üst köşede bulunan menü kısmından App Center’a giriş yapılıyor. App Center’da Facebook tarafından belirlenen popüler uygulamaların ve arkadaşlarınız tarafından kullanılan seçme uygulamaların listeleri bulunuyor. Herhangi bir uygulamaya ulaşmak için uygulamanın bağlantısı ile iletişim kurduğumuzda o uygulamayı hangi arkadaşınızın yüklediğini de görebiliyorsunuz.





Facebook'un sahip olduğu büyük kullanıcı kitlesi ve sosyal ağ yapısı sayesinde uygulamalar için ciddi bir pazar oluştururken diğer uygulama marketlerine de ciddi bir rakip olacak gibi görünüyor.

http://techcrunch.com/2012/06/07/facebook-app-center-mobile/