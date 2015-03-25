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Facebook'un yeni Share Sheet özelliği mesajlar için önizleme getiriyor

4 yıl
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1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'un yeni Share Sheet özelliği mesajlar için önizleme getiriyor
San Francisco merkezli F8 Geliştirici Konferansı kapsamında yeni geliştirdiği teknolojilerini görücüye çıkartan Facebook, kullanıcılara sunduğu yeni imkanlar arasına "Share Sheet" adını verdiği yeni özelliğini de eklediğini duyurdu.
Bu yeni imkan sayesinde hazırlanan mesajlar kişisel zaman tünelinde paylaşılmadan önce önizleme temelinde görüntülenebilecek ve istenirse sadece belirli kişilerle paylaşım yapabilecek. Share Sheet özelliği hakkında konuşan şirket kurucusu Mark Zuckerberg, kullanıcıların paylaşımlarının nasıl görüneceği konusunda sürpriz yaşamasını istemediğini belirtti.
Share Sheet özelliğinin de yeni duyurulan video gömme ile 360 derece video desteği gibi yakın zaman içerisinde herkesin kullanımına açılması bekleniyor.

http://thenextweb.com/facebook/2015/03/25/facebooks-new-share-sheet-feature-lets-you-preview-your-posts/ Yorum Yaz
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