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Fallout 3'teki Pipboy, ABD askerleri için hazırlanıyor

Fallout 3'te oyuncuların beğenisini kazanan giyilebilir bilgisayar Pipboy, Amerikan askerleri için gerçek hayata dönüştürülecek.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Zamazingo
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Fallout 3'teki Pipboy, ABD askerleri için hazırlanıyor
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Fallout 3 oyununu oynayanlar, Pipboy'un ne kadar kullanışlı bir cihaz olduğunu hatırlayacaktır. Pipboy, Fallout 3'te oyunculara, oyun içi bilgiler, menüler ve harita desteği ile yardımcı olan bir cihazdı. İşte böyle bir cihaz askeri teçhizatlar üreten ve bu sektörün liderlerinde olan General Dynamics, tarafından sanal dünyadan gerçek dünyaya taşındı. General Dynamics firması tarafından Itronix GD300 adı ile üretilecek olan cihaz, askerler için önemli bir lojistik destek kaynağı olacak. Toza, darbeye ve aşırı sıcaklara karşı ultra dayanıklı olarak hazırlanan (rugged) Itronix GD300, askerlerin kollarını ve göğüs kısmına sabitleyebileceği şekilde tasarlanmış.

Fallout 3'teki Pipboy, ABD askerleri için hazırlanıyor
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General Dynamics'in üreteceği Itronix GD300'de 600 Mhz işlem hızına sahip ARM Cortex A8 işlemciye, 256 MB sistem belleğine ve 8 GB dahili hafızaya sahip. Itronix GD300'de eldivene duyarlı 3.5 inç boyutunda ve 800x480 çözünürlüğe sahip dokunmatik ekrana yer verilmiş. MicroSD girişinin de unutulmadığı görünüyor. Yüksek sinyal çekimi özelliğine sahip SiRF Star III GPS'e sahip olan "giyilebilir bilgisayar"da güvenli görüşmeler için taktiksel telsiz frekansları da kurulabiliyor. Yüksek çekim güçlü GPS sistemi sayesinde ekran üzerinde stratejik noktalar anında işaretlenerek, karargaha bilgi aktarımı yapılabilecek.

Fallout 3'teki Pipboy, ABD askerleri için hazırlanıyor
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Standart lityum ion pil ile tam kullanımda 8 saate yakın kullanım ömrü sunan cihazda MicroUSB girişine de yer verilmiş. İşletim sistemi tercihi Google'ın mobil işletim sistemi Android'den yana yapılmış fakat hangi versiyonun kullanıldığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı tarafından da testten geçirilen Itronix GD300, seri üretime girmesinin ardından ABD askerleri tarafından kullanılmaya başlanacak.

Fallout 3'teki Pipboy, ABD askerleri için hazırlanıyor
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TELESCOPE 9 yıl
ordusunun askerinde yürek olmayınca bu boşluğu teknoloji ile dolduruyorlar,
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Emre Kocakaya 9 yıl
gavır yapmış icad etmiş...
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LesEnfantsTerribles 9 yıl

THE SUBTİTLE

ordusunun askerinde yürek olmayınca bu boşluğu teknoloji ile dolduruyorlar,


bence yüreğin olup olmaması ile ilgisi yok, yani yürekli askerimiz var diye onları teknolojiden mahrum bırakırsak, mayına basıp ölen askerlerin haberlerini daha çok duyarız...
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murettep 9 yıl
anammm ana sayfa değişmiş :D
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radyasyo_N 9 yıl
Adamlar yapıyor.
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LeVeL 9 yıl
İşi iyice oyuna çevirdiler.
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Thoughtless 9 yıl
Peki zamanı durdurup düşmanı hedef alıp isabet yüzdesini de hesaplayacak mı?
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