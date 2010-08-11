Fallout 3'teki Pipboy, ABD askerleri için hazırlanıyor

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Fallout 3 oyununu oynayanlar, Pipboy'un ne kadar kullanışlı bir cihaz olduğunu hatırlayacaktır. Pipboy, Fallout 3'te oyunculara, oyun içi bilgiler, menüler ve harita desteği ile yardımcı olan bir cihazdı. İşte böyle bir cihaz askeri teçhizatlar üreten ve bu sektörün liderlerinde olan General Dynamics, tarafından sanal dünyadan gerçek dünyaya taşındı. General Dynamics firması tarafından Itronix GD300 adı ile üretilecek olan cihaz, askerler için önemli bir lojistik destek kaynağı olacak. Toza, darbeye ve aşırı sıcaklara karşı ultra dayanıklı olarak hazırlanan (rugged) Itronix GD300, askerlerin kollarını ve göğüs kısmına sabitleyebileceği şekilde tasarlanmış.

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General Dynamics'in üreteceği Itronix GD300'de 600 Mhz işlem hızına sahip ARM Cortex A8 işlemciye, 256 MB sistem belleğine ve 8 GB dahili hafızaya sahip. Itronix GD300'de eldivene duyarlı 3.5 inç boyutunda ve 800x480 çözünürlüğe sahip dokunmatik ekrana yer verilmiş. MicroSD girişinin de unutulmadığı görünüyor. Yüksek sinyal çekimi özelliğine sahip SiRF Star III GPS'e sahip olan "giyilebilir bilgisayar"da güvenli görüşmeler için taktiksel telsiz frekansları da kurulabiliyor. Yüksek çekim güçlü GPS sistemi sayesinde ekran üzerinde stratejik noktalar anında işaretlenerek, karargaha bilgi aktarımı yapılabilecek.

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Standart lityum ion pil ile tam kullanımda 8 saate yakın kullanım ömrü sunan cihazda MicroUSB girişine de yer verilmiş. İşletim sistemi tercihi Google'ın mobil işletim sistemi Android'den yana yapılmış fakat hangi versiyonun kullanıldığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Amerikan Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı tarafından da testten geçirilen Itronix GD300, seri üretime girmesinin ardından ABD askerleri tarafından kullanılmaya başlanacak.

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