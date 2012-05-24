Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Farklı tasarımıyla dikkat çeken cookoo akıllı saat

7 yıl
5,1b
1
26
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefonunuza bağlanarak, çağrı, mesaj, eposta gibi bildirimlerde kendi ekranında uyarı veren veya fitness takip cihazı olarak kullanılabilen pek çok akıllı saat örneği satışa sunulmuş durumda. Eski bir Microsoft geliştiricisinin başlattığı cookoo adlı akıllı saat projesi uzun batarya süresi ile bir adım öne çıkıyor.

Diğer rakiplerin aksine analog bir saat bulunduran kadranda uyarılar hoş tasarımlara sahip ikonlar vasıtasıyla ve titreşim/melodi ile veriliyor. Peter Hauser saati geliştirirken eski dönemlerin guguklu saatlerinden ilham aldığını belirtiyor.

cookoo akıllı saatin kullanımı da oldukça kolay. Aydınlatma düğmesi ile kadranı aydınlatmak mümkünken, Bağlan düğmesi ile mobil cihazınıza bağlanabiliyorsunuz. ACK düğmesi ile titreşim ve sesli uyarının kapatılıp açılması mümkün. COMMAND düğmesine ise ilgili uygulama ile farklı komutlar atanabiliyor.

Saat Bluetooth 4.0 Smart teknolojisi ile cihazınıza bağlanıyor. Bu sayede uzun kullanım ömrü sunuyor. 1 yıllık kullanım süresi yanında sadece analog saat kullanımında 3 yıllık bir ömür sözkonusu. Düğme pilini değiştirmek de oldukça kolay.

Bağlantı için mobil cihazınızın Bluetooth 4.0 Smart Ready uyumlu olması gerekiyor. iPhone 4S, yeni iPad, HTC One X, Samsung Galaxy SIII uyumlu cihazlardan bazıları.

Saatin uyarı simgelerini SMS, eposta, gelen arama, cevapsız arama, Facebook mesajları, sohbet isteği, hatırlatıcı gibi pek çok farklı bildirime atayabiliyorsunuz.

Bunun için bir mobil uygulama geliştirme aşamasında ve iOS ve Android için kullanıma sunulacak. Uygulama ile ikonların yanında COMMAND düğmesi de ayarlanabiliyor.

İsterseniz basınca Facebook check-in işlemini yapabilir veya uzaktan erişimle telefonunuzdan fotoğraf çekebilirsiniz. Uygulama ile farklı çözümler üretmek mümkün.

44 gün içinde 150 000$ bağış toplaması gereken projede 50$ ve üzeri bağışlarda, Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen model hediye edilecek.
Farklı tasarımıyla dikkat çeken cookoo akıllı saat
Tam Boyutta Gör





http://www.kickstarter.com/projects/cuckoo/cookootm-the-watch-for-the-connected-generation Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wozniak 7 yıl en beğenilen
GaBaaR
sonuç ? bumu yani

Sen daha iyisini yapana kadar bu!
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
1453smt 4 yıl
Arkadaşlar cookoo saat 220 lira sifir turkcell tim faturali
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 6 yıl
Benim saatler kargoya verilmiş yarın elime ulaşacak. Video inceleme çekeceğim :)

Dileyen arkadaşlar izleyebilir :)

forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eozkuzucu 6 yıl
kullanımı hakkında detay alamadım verimsiz bir video olmuş diyebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Nerden nereye..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 7 yıl
comolokko sandım bi an
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dockhanger 6 yıl
günlük 200 mesaj atan bir toplumun kullanacagı cıhaz degıl ha bıre kolda dıt bildirimmi bakcaz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lynx- 7 yıl
Akıllı saat. Benim Nokia'da bile bu kadar akıl yok :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 7 yıl
Bence çok sade ve güzel görünüyor. Fiyat olarak da çok uygun. Buraya gönderilebiliyorsa almayı düşünürüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anxie48 7 yıl
Saat dedigin aksesuardir. Guzel durmasi gerekir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tanarri 7 yıl
iyide artık insanlar saat e bakmak için bile telefonu kullanırken saate bakıp mail mi geldi diye bakmaları biraz ters teper! kaldıki telefonu çıkartıp hava atmak niyetiyle kurcalayan insanlar hayla yok olmadı
yani telefonlar icat olalı saat kulanma alışkanlığı bir çok kişide kalktı. o yüzden çok gereksiz bulanlar olabilir! bir arkadaş demiş saat dediğin aksesuardır diye artık malesef o hale geldi eskiden ihtiyaçtı! sonuç olarak biraz fantazi ürünü gibi olmuş ama yinede güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 7 yıl
Son derece faydalı bir ürün. Bir telefonu ne kadar çok cebimize çıkar sok yaparsak o kadar çok elimizden kayıp düşme tehlikesi var. Kocaman ekranlı akıllı telefonları gerek çantamıza gerek ceketimizin cebine gerek montumuzun cebine vs. atıyoruz ve ara sıra mesaj var mı arayan var mı diye bakıyoruz. Bu cebimizden çıkarma işi belli bir süre sonra sıkıyor ve sürekli de bu pahalı telefonlar için risk oluşturuyor. Saate bakmak için bile çıkarmak riskli ve gereksiz bence bu tür bir ürün alındı mı tüm bu sıkıntılar son bulur diye düşünüyorum. Özellikle note gibi büyük ekranlı telefonları kapaklı deri kılıfında falan kullananlar var ve en ufak bir şeye bakmak için bile cüzdan gibi kılıfı ceketin cebinden çıkar deri kapağını aç mesaj var mı diye bak sonra geri kapat cebine koy çok uzun iş gerçekten. Belli bir süre sonra sıkıyor.
Bu saat çok iyi düşünülmüş gerçekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5066 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Tel Aksesuarları, kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -34- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim