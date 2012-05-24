Farklı tasarımıyla dikkat çeken cookoo akıllı saat

Akıllı telefonunuza bağlanarak, çağrı, mesaj, eposta gibi bildirimlerde kendi ekranında uyarı veren veya fitness takip cihazı olarak kullanılabilen pek çok akıllı saat örneği satışa sunulmuş durumda. Eski bir Microsoft geliştiricisinin başlattığı cookoo adlı akıllı saat projesi uzun batarya süresi ile bir adım öne çıkıyor.





Diğer rakiplerin aksine analog bir saat bulunduran kadranda uyarılar hoş tasarımlara sahip ikonlar vasıtasıyla ve titreşim/melodi ile veriliyor. Peter Hauser saati geliştirirken eski dönemlerin guguklu saatlerinden ilham aldığını belirtiyor.





cookoo akıllı saatin kullanımı da oldukça kolay. Aydınlatma düğmesi ile kadranı aydınlatmak mümkünken, Bağlan düğmesi ile mobil cihazınıza bağlanabiliyorsunuz. ACK düğmesi ile titreşim ve sesli uyarının kapatılıp açılması mümkün. COMMAND düğmesine ise ilgili uygulama ile farklı komutlar atanabiliyor.





Saat Bluetooth 4.0 Smart teknolojisi ile cihazınıza bağlanıyor. Bu sayede uzun kullanım ömrü sunuyor. 1 yıllık kullanım süresi yanında sadece analog saat kullanımında 3 yıllık bir ömür sözkonusu. Düğme pilini değiştirmek de oldukça kolay.





Bağlantı için mobil cihazınızın Bluetooth 4.0 Smart Ready uyumlu olması gerekiyor. iPhone 4S, yeni iPad, HTC One X, Samsung Galaxy SIII uyumlu cihazlardan bazıları.





Saatin uyarı simgelerini SMS, eposta, gelen arama, cevapsız arama, Facebook mesajları, sohbet isteği, hatırlatıcı gibi pek çok farklı bildirime atayabiliyorsunuz.





Bunun için bir mobil uygulama geliştirme aşamasında ve iOS ve Android için kullanıma sunulacak. Uygulama ile ikonların yanında COMMAND düğmesi de ayarlanabiliyor.





İsterseniz basınca Facebook check-in işlemini yapabilir veya uzaktan erişimle telefonunuzdan fotoğraf çekebilirsiniz. Uygulama ile farklı çözümler üretmek mümkün.





44 gün içinde 150 000$ bağış toplaması gereken projede 50$ ve üzeri bağışlarda, Eylül ayında piyasaya çıkması beklenen model hediye edilecek.















http://www.kickstarter.com/projects/cuckoo/cookootm-the-watch-for-the-connected-generation